https://ria.ru/20231127/shtorm-1912072761.html
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ
Стихия уничтожила причал, маяк, устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ) в Севастополе, затонуло маломерное судно, залиты лаборатории и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:09
2023-11-27T12:09
2023-11-27T12:39
севастополь
происшествия
саки (крым)
евпатория
михаил развожаев
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912064331_0:226:2951:1886_1920x0_80_0_0_137070e976d7fe40962a6f2d22add758.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Стихия уничтожила причал, маяк, устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ) в Севастополе, затонуло маломерное судно, залиты лаборатории и библиотека, институт будет просить помощи для ликвидации повреждений, сообщил РИА Новости директор ФИЦ ИнБЮМ доктор географических наук Роман Горбунов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в федеральном исследовательском центре ИнБЮМ пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб, а в расположенном в том же здании на улице Нахимова, 2 Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли свыше 500 морских животных."В основном корпусе ФИЦ ИнБЮМ у нас выбило окна, затопило лаборатории, затопило научную библиотеку, пострадали фонды – вытаскивали из воды просто книги, библиотека, научное оборудование. Кровля повреждена, проводка коротит по лабораториям", – сказал Горбунов.Значительные разрушения есть и на территории Радиобиологического корпуса института (Катерная улица, 47)."Произошли обрушение причальной стенки-стоянки маломерных судов, разрушен маяк, во время стихии уничтожен экспериментальный устричный спат ФИЦ ИнБЮМ, который располагался на доращивании в море. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. Полностью уничтожено предприятие по выращиванию устриц - смыло устричную ферму, оборудование, затонуло маломерное судно "Моллюск", - рассказал Горбунов.Сотрудники вспомогательных служб ИнБЮМ устраняют последствия. Горбунов отметил, что институт будет просить помощи в РАН и Минобрнауки в восстановлении и ликвидации последствий. Помощь учреждению уже оказывают власти Севастополя, добавил он.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, в Крыму - выходной день для всех.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
севастополь
саки (крым)
евпатория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912064331_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_e6ce3fb0d30e9f33257a9102439d953c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, саки (крым), евпатория, михаил развожаев, российская академия наук
Севастополь, Происшествия, Саки (Крым), Евпатория, Михаил Развожаев, Российская академия наук
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму Института биологии Южных морей