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В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ - РИА Новости, 27.11.2023
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12:09 27.11.2023 (обновлено: 12:39 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912072761.html
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ
Стихия уничтожила причал, маяк, устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ) в Севастополе, затонуло маломерное судно, залиты лаборатории и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:09
2023-11-27T12:39
севастополь
происшествия
саки (крым)
евпатория
михаил развожаев
российская академия наук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Стихия уничтожила причал, маяк, устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ) в Севастополе, затонуло маломерное судно, залиты лаборатории и библиотека, институт будет просить помощи для ликвидации повреждений, сообщил РИА Новости директор ФИЦ ИнБЮМ доктор географических наук Роман Горбунов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в федеральном исследовательском центре ИнБЮМ пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб, а в расположенном в том же здании на улице Нахимова, 2 Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли свыше 500 морских животных."В основном корпусе ФИЦ ИнБЮМ у нас выбило окна, затопило лаборатории, затопило научную библиотеку, пострадали фонды – вытаскивали из воды просто книги, библиотека, научное оборудование. Кровля повреждена, проводка коротит по лабораториям", – сказал Горбунов.Значительные разрушения есть и на территории Радиобиологического корпуса института (Катерная улица, 47)."Произошли обрушение причальной стенки-стоянки маломерных судов, разрушен маяк, во время стихии уничтожен экспериментальный устричный спат ФИЦ ИнБЮМ, который располагался на доращивании в море. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. Полностью уничтожено предприятие по выращиванию устриц - смыло устричную ферму, оборудование, затонуло маломерное судно "Моллюск", - рассказал Горбунов.Сотрудники вспомогательных служб ИнБЮМ устраняют последствия. Горбунов отметил, что институт будет просить помощи в РАН и Минобрнауки в восстановлении и ликвидации последствий. Помощь учреждению уже оказывают власти Севастополя, добавил он.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, в Крыму - выходной день для всех.
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севастополь
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севастополь, происшествия, саки (крым), евпатория, михаил развожаев, российская академия наук
Севастополь, Происшествия, Саки (Крым), Евпатория, Михаил Развожаев, Российская академия наук
В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ

В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму Института биологии Южных морей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоваленное дерево в Симферополе
Поваленное дерево в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Поваленное дерево в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Стихия уничтожила причал, маяк, устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ) в Севастополе, затонуло маломерное судно, залиты лаборатории и библиотека, институт будет просить помощи для ликвидации повреждений, сообщил РИА Новости директор ФИЦ ИнБЮМ доктор географических наук Роман Горбунов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в федеральном исследовательском центре ИнБЮМ пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб, а в расположенном в том же здании на улице Нахимова, 2 Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли свыше 500 морских животных.
«
"В основном корпусе ФИЦ ИнБЮМ у нас выбило окна, затопило лаборатории, затопило научную библиотеку, пострадали фонды – вытаскивали из воды просто книги, библиотека, научное оборудование. Кровля повреждена, проводка коротит по лабораториям", – сказал Горбунов.
Значительные разрушения есть и на территории Радиобиологического корпуса института (Катерная улица, 47).
"Произошли обрушение причальной стенки-стоянки маломерных судов, разрушен маяк, во время стихии уничтожен экспериментальный устричный спат ФИЦ ИнБЮМ, который располагался на доращивании в море. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. Полностью уничтожено предприятие по выращиванию устриц - смыло устричную ферму, оборудование, затонуло маломерное судно "Моллюск", - рассказал Горбунов.
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Сотрудники вспомогательных служб ИнБЮМ устраняют последствия. Горбунов отметил, что институт будет просить помощи в РАН и Минобрнауки в восстановлении и ликвидации последствий. Помощь учреждению уже оказывают власти Севастополя, добавил он.
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Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
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По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
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Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
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Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
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Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8
 
СевастопольПроисшествияСаки (Крым)ЕвпаторияМихаил РазвожаевРоссийская академия наук
 
 
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