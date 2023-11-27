https://ria.ru/20231127/shtorm-1912072761.html

В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ

В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ - РИА Новости, 27.11.2023

В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ

Стихия уничтожила причал, маяк, устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ) в Севастополе, затонуло маломерное судно, залиты лаборатории и... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:09

2023-11-27T12:09

2023-11-27T12:39

севастополь

происшествия

саки (крым)

евпатория

михаил развожаев

российская академия наук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Стихия уничтожила причал, маяк, устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ) в Севастополе, затонуло маломерное судно, залиты лаборатории и библиотека, институт будет просить помощи для ликвидации повреждений, сообщил РИА Новости директор ФИЦ ИнБЮМ доктор географических наук Роман Горбунов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в федеральном исследовательском центре ИнБЮМ пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб, а в расположенном в том же здании на улице Нахимова, 2 Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли свыше 500 морских животных."В основном корпусе ФИЦ ИнБЮМ у нас выбило окна, затопило лаборатории, затопило научную библиотеку, пострадали фонды – вытаскивали из воды просто книги, библиотека, научное оборудование. Кровля повреждена, проводка коротит по лабораториям", – сказал Горбунов.Значительные разрушения есть и на территории Радиобиологического корпуса института (Катерная улица, 47)."Произошли обрушение причальной стенки-стоянки маломерных судов, разрушен маяк, во время стихии уничтожен экспериментальный устричный спат ФИЦ ИнБЮМ, который располагался на доращивании в море. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. Полностью уничтожено предприятие по выращиванию устриц - смыло устричную ферму, оборудование, затонуло маломерное судно "Моллюск", - рассказал Горбунов.Сотрудники вспомогательных служб ИнБЮМ устраняют последствия. Горбунов отметил, что институт будет просить помощи в РАН и Минобрнауки в восстановлении и ликвидации последствий. Помощь учреждению уже оказывают власти Севастополя, добавил он.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, в Крыму - выходной день для всех.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

севастополь

саки (крым)

евпатория

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севастополь, происшествия, саки (крым), евпатория, михаил развожаев, российская академия наук