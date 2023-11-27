https://ria.ru/20231127/oon-1912008279.html

В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали

В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали - РИА Новости, 27.11.2023

В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали

Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, такое заявление сделал управляющий программой ООН по разминированию... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T03:22

2023-11-27T03:22

2023-11-27T03:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

афганистан

сомали

денис шмыгаль

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, такое заявление сделал управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп, его слова приводит британская газета The Times."Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, все остальное (кроме Украины. — Прим. ред.) было просто учением", — заявил он.Как отметил Хеслоп, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов Украина превосходит все, с чем сталкивалась Европа со времен Второй мировой войны.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times сообщил, что украинским военным приходится голыми руками заниматься разминированием обширных минных полей.Провал контрнаступления ВСУ в сентябре констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, в попытках атаковать Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.

https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html

https://ria.ru/20231127/perevorot-1912005468.html

украина

афганистан

сомали

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