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В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали
В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали - РИА Новости, 27.11.2023
В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали
Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, такое заявление сделал управляющий программой ООН по разминированию... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:22
2023-11-27T03:22
2023-11-27T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
афганистан
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денис шмыгаль
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, такое заявление сделал управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп, его слова приводит британская газета The Times."Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, все остальное (кроме Украины. — Прим. ред.) было просто учением", — заявил он.Как отметил Хеслоп, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов Украина превосходит все, с чем сталкивалась Европа со времен Второй мировой войны.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times сообщил, что украинским военным приходится голыми руками заниматься разминированием обширных минных полей.Провал контрнаступления ВСУ в сентябре констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, в попытках атаковать Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Афганистан, Сомали, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Сергей Шойгу, ООН, Вооруженные силы Украины
В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали
Сотрудник ООН Хеслоп: Украина заминирована серьезнее, чем Афганистан и Сомали