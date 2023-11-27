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В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/oon-1912008279.html
В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали
В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали - РИА Новости, 27.11.2023
В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали
Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, такое заявление сделал управляющий программой ООН по разминированию... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T03:22
2023-11-27T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
афганистан
сомали
денис шмыгаль
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, такое заявление сделал управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп, его слова приводит британская газета The Times."Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, все остальное (кроме Украины. — Прим. ред.) было просто учением", — заявил он.Как отметил Хеслоп, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов Украина превосходит все, с чем сталкивалась Европа со времен Второй мировой войны.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times сообщил, что украинским военным приходится голыми руками заниматься разминированием обширных минных полей.Провал контрнаступления ВСУ в сентябре констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, в попытках атаковать Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.
https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html
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в мире, украина, афганистан, сомали, денис шмыгаль, владимир путин, сергей шойгу, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Афганистан, Сомали, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Сергей Шойгу, ООН, Вооруженные силы Украины
В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали

Сотрудник ООН Хеслоп: Украина заминирована серьезнее, чем Афганистан и Сомали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСАУ "Акация" на позициях в южном секторе спецоперации
САУ Акация на позициях в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САУ "Акация" на позициях в южном секторе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали, такое заявление сделал управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп, его слова приводит британская газета The Times.
"Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, все остальное (кроме Украины. — Прим. ред.) было просто учением", — заявил он.
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Как отметил Хеслоп, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов Украина превосходит все, с чем сталкивалась Европа со времен Второй мировой войны.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times сообщил, что украинским военным приходится голыми руками заниматься разминированием обширных минных полей.
Провал контрнаступления ВСУ в сентябре констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, в попытках атаковать Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАфганистанСомалиДенис ШмыгальВладимир ПутинСергей ШойгуООНВооруженные силы Украины
 
 
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