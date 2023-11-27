https://ria.ru/20231127/nato-1912132800.html

Столтенберг назвал основную задачу НАТО

Столтенберг назвал основную задачу НАТО - РИА Новости, 27.11.2023

Столтенберг назвал основную задачу НАТО

Предотвращение военной эскалации с Россией остается основной задачей НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:33

2023-11-27T14:33

2023-11-27T14:51

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Предотвращение военной эскалации с Россией остается основной задачей НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе."У НАТО есть две фундаментальные задачи… первая – это поддержка Украины… Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений", - сказал он.По его словам, НАТО направляет четкий сигнал России о готовности защищать каждый сантиметр территории государств альянса. "Мы не только говорим, но и действуем. Уже увеличили наше присутствие на восточном фланге альянса", - напомнил он. "Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его", - заключил генсек.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231005/nato-1900771495.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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в мире, нато, йенс столтенберг