https://ria.ru/20231127/nato-1912132800.html
Столтенберг назвал основную задачу НАТО
Столтенберг назвал основную задачу НАТО - РИА Новости, 27.11.2023
Столтенберг назвал основную задачу НАТО
Предотвращение военной эскалации с Россией остается основной задачей НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:33
2023-11-27T14:33
2023-11-27T14:51
в мире
нато
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_473:0:3029:1438_1920x0_80_0_0_70de315453970ddcb409fcd87d932457.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Предотвращение военной эскалации с Россией остается основной задачей НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе."У НАТО есть две фундаментальные задачи… первая – это поддержка Украины… Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений", - сказал он.По его словам, НАТО направляет четкий сигнал России о готовности защищать каждый сантиметр территории государств альянса. "Мы не только говорим, но и действуем. Уже увеличили наше присутствие на восточном фланге альянса", - напомнил он. "Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его", - заключил генсек.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231005/nato-1900771495.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал основную задачу НАТО
Столтенберг назвал предотвращение военной эскалации с РФ основной задачей НАТО
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Предотвращение военной эскалации с Россией остается основной задачей НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе.
"У НАТО есть две фундаментальные задачи… первая – это поддержка Украины
… Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений", - сказал он.
Путин предположил, почему НАТО не приняла в состав Россию
По его словам, НАТО направляет четкий сигнал России о готовности защищать каждый сантиметр территории государств альянса. "Мы не только говорим, но и действуем. Уже увеличили наше присутствие на восточном фланге альянса", - напомнил он. "Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его", - заключил генсек.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания