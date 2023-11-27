https://ria.ru/20231127/levskoy-1912099534.html

В Петербурге умер ветеран войны, расписавшийся на Рейхстаге

В Петербурге умер ветеран войны, расписавшийся на Рейхстаге - РИА Новости, 27.11.2023

В Петербурге умер ветеран войны, расписавшийся на Рейхстаге

Ветеран Великой Отечественной войны Федор Левской, расписавшийся на стене Рейхстага, скончался в Санкт-Петербурге на 100-м году жизни, сообщила администрация... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:20

2023-11-27T13:20

2023-11-27T13:20

общество

тихвин

тихвинский район

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Федор Левской, расписавшийся на стене Рейхстага, скончался в Санкт-Петербурге на 100-м году жизни, сообщила администрация Тихвинского района Ленинградской области. "Совет депутатов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, администрация Тихвинского района с глубоким прискорбием сообщают, что 23 ноября 2023 года на 100-м году жизни скончался наш земляк – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Почетного знака "За заслуги перед Тихвинским районом" Федор Васильевич Левской", - говорится в сообщении. Федор Левской родился 4 ноября 1924 года в поселке Шугозеро. Он ушел на фронт в 17 лет, вступив добровольцем в формировавшийся в Тихвине 125-й истребительный батальон НКВД. "В его рядах он сдерживал натиск фашистских полчищ, рвавшихся к нашему городу и стремившихся задушить блокадный Ленинград. Затем Федор Васильевич участвовал в обороне и освобождении от блокады Ленинграда. Потом были Украина, Белоруссия, Польша, Германия. Русский солдат Федор Левской оставил свою подпись на стене поверженного Рейхстага", - отмечается в сообщении. Заслуги Федора Левского отмечены многочисленными наградами, среди которых медаль "За отвагу" и орден Красной Звезды. Администрация района выражает соболезнования родным и близким ветерана. "Ушел из жизни поистине человек-легенда. Таким Федор Васильевич и останется в нашей памяти: мужественным, самоотверженным, талантливым, энергичным, жизнелюбивым и скромным человеком – настоящим защитником Отечества и примером для всех следующих поколений", - говорится в сообщении. Отмечается, что ветеран проживал в Санкт-Петербурге, но обязательно приезжал в Тихвин, чтобы в День памяти и скорби почтить память героев, павших в боях за Тихвин в 1941 году, а также отметить очередную годовщину освобождения Тихвина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, тихвин, тихвинский район, ленинградская область, санкт-петербург