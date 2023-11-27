Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем
Певица Марина Хлебникова на концерте опровергла слухи о проблемах со здоровьем
Певица Марина Хлебникова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова во время концерта на ледовой арене в Санкт-Петербурге выложила на своей странице в Instagram* пост с опровержением слухов о якобы проблемах со здоровьем.
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"Я в данный момент нахожусь на "Легендах Ретро FM", мы в Санкт-Петербурге, здесь очень много народа. Я прилетела, сейчас спою и улечу. Так что пускай пишут что хотят, это ничего общего с действительностью не имеет", — сообщила певица.
© @marina_hlebnikova_officialСкриншот видео, опубликованного Мариной Хлебниковой в соцсетях
© @marina_hlebnikova_official
Скриншот видео, опубликованного Мариной Хлебниковой в соцсетях
Ранее в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем у Хлебниковой. Журналисты приписывали ей аритмию и ишемическую болезнь.
В 2021 году с певицей произошел несчастный случай — она пострадала при пожаре в собственной квартире. Артистку госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей, лица и головы, два месяца она провела в больнице. СМИ писали, что звезде сделали операцию по восстановлению кожи.
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