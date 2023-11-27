https://ria.ru/20231127/khlebnikova-1912150839.html

Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем

Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 27.11.2023

Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем

Певица Марина Хлебникова во время концерта на ледовой арене в Санкт-Петербурге выложила на своей странице в Instagram* пост с опровержением слухов о якобы... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:55

2023-11-27T17:55

2023-11-27T17:55

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова во время концерта на ледовой арене в Санкт-Петербурге выложила на своей странице в Instagram* пост с опровержением слухов о якобы проблемах со здоровьем. "Я в данный момент нахожусь на "Легендах Ретро FM", мы в Санкт-Петербурге, здесь очень много народа. Я прилетела, сейчас спою и улечу. Так что пускай пишут что хотят, это ничего общего с действительностью не имеет", — сообщила певица.Ранее в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем у Хлебниковой. Журналисты приписывали ей аритмию и ишемическую болезнь.В 2021 году с певицей произошел несчастный случай — она пострадала при пожаре в собственной квартире. Артистку госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей, лица и головы, два месяца она провела в больнице. СМИ писали, что звезде сделали операцию по восстановлению кожи. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марина хлебникова, санкт-петербург, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса