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Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 27.11.2023
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Шоубиз
 
17:55 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/khlebnikova-1912150839.html
Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем
Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 27.11.2023
Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем
Певица Марина Хлебникова во время концерта на ледовой арене в Санкт-Петербурге выложила на своей странице в Instagram* пост с опровержением слухов о якобы... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:55
2023-11-27T17:55
шоубиз
марина хлебникова
санкт-петербург
россия
знаменитости
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова во время концерта на ледовой арене в Санкт-Петербурге выложила на своей странице в Instagram* пост с опровержением слухов о якобы проблемах со здоровьем. &quot;Я в данный момент нахожусь на &quot;Легендах Ретро FM&quot;, мы в Санкт-Петербурге, здесь очень много народа. Я прилетела, сейчас спою и улечу. Так что пускай пишут что хотят, это ничего общего с действительностью не имеет&quot;, — сообщила певица.Ранее в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем у Хлебниковой. Журналисты приписывали ей аритмию и ишемическую болезнь.В 2021 году с певицей произошел несчастный случай — она пострадала при пожаре в собственной квартире. Артистку госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей, лица и головы, два месяца она провела в больнице. СМИ писали, что звезде сделали операцию по восстановлению кожи. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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марина хлебникова, санкт-петербург, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Марина Хлебникова, Санкт-Петербург, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Марина Хлебникова ответила на слухи о проблемах со здоровьем

Певица Марина Хлебникова на концерте опровергла слухи о проблемах со здоровьем

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
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Певица Марина Хлебникова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова во время концерта на ледовой арене в Санкт-Петербурге выложила на своей странице в Instagram* пост с опровержением слухов о якобы проблемах со здоровьем.
«

"Я в данный момент нахожусь на "Легендах Ретро FM", мы в Санкт-Петербурге, здесь очень много народа. Я прилетела, сейчас спою и улечу. Так что пускай пишут что хотят, это ничего общего с действительностью не имеет", — сообщила певица.

© @marina_hlebnikova_officialСкриншот видео, опубликованного Мариной Хлебниковой в соцсетях
Скриншот видео, опубликованного Мариной Хлебниковой в соцсетях
© @marina_hlebnikova_official
Скриншот видео, опубликованного Мариной Хлебниковой в соцсетях
Ранее в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем у Хлебниковой. Журналисты приписывали ей аритмию и ишемическую болезнь.
В 2021 году с певицей произошел несчастный случай — она пострадала при пожаре в собственной квартире. Артистку госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей, лица и головы, два месяца она провела в больнице. СМИ писали, что звезде сделали операцию по восстановлению кожи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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