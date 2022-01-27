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Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену
Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену - РИА Новости, 27.01.2022
Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену
Марина Хлебникова отказалась говорить, когда она может впервые после пожара выйти на сцену. Планами она поделилась в эфире радио "Ретро FM". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:19
2022-01-27T13:19
2022-01-27T13:19
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марина Хлебникова отказалась говорить, когда она может впервые после пожара выйти на сцену. Планами она поделилась в эфире радио "Ретро FM".Певица также рассказала о своем состоянии после выписки. "Если говорить о физическом самочувствии, не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, я считаю, чем позитивнее буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. (...) Думаю, что все будет хорошо", — говорит Хлебникова. Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября 2021 года. Она пострадала при пожаре, случившемся в ее квартире. СМИ писали, что певице сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января стало известно, что звезду выписали из больницы.
https://ria.ru/20220121/khlebnikova-1768968758.html
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марина хлебникова, звезды, знаменитости
Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену