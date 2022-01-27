https://ria.ru/20220127/khlebnikova-1769774201.html

Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену

Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену - РИА Новости, 27.01.2022

Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену

Марина Хлебникова отказалась говорить, когда она может впервые после пожара выйти на сцену. Планами она поделилась в эфире радио "Ретро FM". РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:19

2022-01-27T13:19

2022-01-27T13:19

шоубиз

марина хлебникова

звезды

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ce145a0ab62b7a3d8770039ab25b819f.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марина Хлебникова отказалась говорить, когда она может впервые после пожара выйти на сцену. Планами она поделилась в эфире радио "Ретро FM".Певица также рассказала о своем состоянии после выписки. "Если говорить о физическом самочувствии, не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, я считаю, чем позитивнее буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. (...) Думаю, что все будет хорошо", — говорит Хлебникова. Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября 2021 года. Она пострадала при пожаре, случившемся в ее квартире. СМИ писали, что певице сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января стало известно, что звезду выписали из больницы.

https://ria.ru/20220121/khlebnikova-1768968758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марина хлебникова, звезды, знаменитости