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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220127/khlebnikova-1769774201.html
Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену
Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену - РИА Новости, 27.01.2022
Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену
Марина Хлебникова отказалась говорить, когда она может впервые после пожара выйти на сцену. Планами она поделилась в эфире радио "Ретро FM". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:19
2022-01-27T13:19
шоубиз
марина хлебникова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марина Хлебникова отказалась говорить, когда она может впервые после пожара выйти на сцену. Планами она поделилась в эфире радио "Ретро FM".Певица также рассказала о своем состоянии после выписки. "Если говорить о физическом самочувствии, не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, я считаю, чем позитивнее буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. (...) Думаю, что все будет хорошо", — говорит Хлебникова. Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября 2021 года. Она пострадала при пожаре, случившемся в ее квартире. СМИ писали, что певице сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января стало известно, что звезду выписали из больницы.
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марина хлебникова, звезды, знаменитости
13:19 27.01.2022
 
Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену

Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова отказалась говорить о выходе на сцену

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Марина Хлебникова отказалась говорить, когда она может впервые после пожара выйти на сцену. Планами она поделилась в эфире радио "Ретро FM".
"Мы готовим два трека. Точно знаю, что в цифровом виде мы покажемся гораздо раньше. А когда уже на сцену пойду, даже загадывать не хочу", — призналась звезда.
Певица также рассказала о своем состоянии после выписки.
"Если говорить о физическом самочувствии, не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, я считаю, чем позитивнее буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. (...) Думаю, что все будет хорошо", — говорит Хлебникова.
Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября 2021 года. Она пострадала при пожаре, случившемся в ее квартире. СМИ писали, что певице сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января стало известно, что звезду выписали из больницы.
Марина Хлебникова и Наталья Гулькина - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 18:50Шоубиз
Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой
 
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