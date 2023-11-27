https://ria.ru/20231127/egipet-1911692856.html

Доступные цены, много вариантов: что сейчас происходит с турами в Египет

Доступные цены, много вариантов: что сейчас происходит с турами в Египет - РИА Новости, 27.11.2023

Доступные цены, много вариантов: что сейчас происходит с турами в Египет

В некоторых компаниях курорты Красного моря наверняка попадут в тройку самых популярных направлений на Новый год. "Бюджетно не будет", — предупреждают эксперты, РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:00

2023-11-27T08:00

2023-11-27T08:12

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В некоторых компаниях курорты Красного моря наверняка попадут в тройку самых популярных направлений на Новый год. "Бюджетно не будет", — предупреждают эксперты, но можно сэкономить и даже уложиться в 100 тысяч рублей на двоих. Стоит ли ехать в Страну пирамид и сколько придется заплатить за отдых — в материале РИА Новости.Самолеты никто не отменялВ середине месяца турагентства и клиенты заволновались: крупный оператор — Tez Tour — объявил о прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября.В компании объяснили это эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и большим числом аннуляций. При этом сообщили, что Египет традиционно входит в топ-5 самых востребованных направлений отдыха в осенне-зимнем сезоне. По итогам продаж последних десяти дней он занимает уверенную четвертую позицию.На рынке примеру Tez Tour не последовали, и самолеты в Страну пирамид стабильно заполняются. Да и оптимизация перевозки, по словам экспертов, может быть связана не с внешней ситуацией, а с внутренней политикой компании."Египет входит в тройку популярных направлений по продажам зимних туров и лидирует в новогодних бронированиях", — говорит Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel. — Спрос остается стабильным, обычно туристы едут в Шарм-эш-Шейх или Хургаду".Компания предлагает перелет на бортах авиакомпаний Air Cairo (блочная перевозка) и Almasria Universal Airlines (выступает заказчиком рейса). "Туры с таким перелетом дешевле, чем с билетами GDS (регулярные рейсы с местами в свободной продаже. —Прим. ред.)", — отмечает эксперт.В "Интуристе" на новогодние праздники Египет занимает только шестое место по востребованности среди зарубежных направлений, проигрывая ОАЭ, Таиланду, Абхазии, Турции и Шри-Ланке. "В прошлом году был на третьем месте. Причина — ситуация в секторе Газа, — поясняет директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева. — Путешественники выбирают более спокойные маршруты, удаленные от зоны конфликта". Но компания в зимнем сезоне продолжает выполнение запланированных чартерных программ на блоках мест Azur Air и Red Wings из Москвы и регионов.Желающих много"Уровень спроса на путевки в Египет с датами заездов в период новогодних каникул увеличился на 15 процентов за последние две недели, — говорят эксперты сервиса "Слетать.ру". — На праздники эта страна занимает четвертое место с долей 13 процентов от всего объема продаж по компании. А по числу бронирований туров с заездами в течение всей зимы находится на втором месте — с долей 17 процентов".В Travelata.ru отметили, что египетские курорты сохраняют лидерство в рейтинге популярных направлений ноября. "Там начался высокий сезон, и россияне готовы проводить время на пляжах Красного моря, — рассказывает директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев. — Если сравнить объемы покупок в ноябре 2023 года с ноябрем 2022-го, то они увеличились почти на 25 процентов. Россиян не смущает негативный новостной фон". По его словам, совсем небольшой спад продаж был отмечен только 8 ноября, а затем все восстановилось и рост продолжился.Цены снижаютсяГенеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян ранее отмечал, что еще до событий на Ближнем Востоке спрос на Египет проседал из-за высоких цен.Сейчас ситуация меняется. В 20-х числах в профессиональных туристических СМИ и чатах проходила информация о турах в Страну пирамид по цене 55-60 тысяч рублей на двоих. Вероятно, это разовые предложения — и на низкий сезон. Но в целом стоимость путевок приемлемая, тем более учитывая общую ситуацию на рынке и курс валют.В "Интуристе" разницу в цене путевок с гарантируемой чартерной перевозкой и на GDS оценили в 25-40 процентов. Первый вариант, естественно, дешевле."Можно отправиться на отдых, заплатив до 100 тысяч рублей на двоих в отель категории "три звезды", до 120 тысяч — в "четверку" и до 150-160 — в "пятерку", — говорит Дарья Домостроева."Цены на перелет в октябре — ноябре были значительно ниже, чем в другие месяцы", — уточняет Марина Макаркова. Она приводит в пример конкретные гостиницы: стоимость туров в Шарм-эш-Шейх Pickalbatros Aqua Blu Resort "четыре звезды" — 109 809 рублей на неделю на двоих по системе "все включено", в Хургаду Pickalbatros Aqua Vista Resort "четыре звезды" — 103 358 рублей.Правда, топливный сбор не включен. В компаниях советуют обратить внимание и на акции: "Черная пятница", "Белый понедельник".Средний чек и Новый годПо данным Travelata.ru, для путешествия в Шарм-эш-Шейх средний чек за год вырос с 136 тысяч рублей до 182 тысяч, Хургада подорожала с 129 тысяч до 175 тысяч рублей.Но есть и хорошие новости. "С начала ноября по отдельным предложениям с вылетом из Москвы в период зимних праздников в компании фиксируют уменьшение цены от трех до 20 процентов. На данный момент средний чек составляет 213 тысяч рублей", — сообщают в "Слетать.ру". При этом добавляют, что начальная стоимость недельного тура в Египет на двоих с вылетом из Москвы в конце декабря или в первых числах января и проживанием в отеле "пять звезд" по системе "все включено" сейчас начинается от 93 тысяч рублей."По Египту много вариантов, доступные цены", — отмечают в Coral Travel и приводят в пример качественные "пятерки" в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, где стоимость недельных новогодних путевок примерно 140 и 146 тысяч на двоих. Но придется доплатить за праздничный ужин и топливный сбор.В компаниях советуют не откладывать на последний момент покупку новогодних туров. "Бюджетно не будет, все в этот период зарабатывают — и авиакомпании, и отели", — напоминают в "Интуристе"."Наличие большого объема горящих предложений в этом сезоне маловероятно, многие популярные отели, наоборот, активно встают "на стоп" уже сейчас", — подтверждают эксперты туроператора Let’s Fly, входящего в группу компаний "Слетать.ру".Безопасность — важный факторПри этом эксперты сходятся во мнении, что отдыхать в самых популярных у россиян Шарм-эш-Шейхе и Хургаде безопасно."По данным нашей принимающей компании, на территории курортов Египта сейчас спокойная обстановка, — говорят в Let’s Fly. — Экскурсии проводят в штатном режиме, то же самое касается работы инфраструктурных объектов страны".В Coral Travel уточняют, что поездки в Иерусалим и на Мертвое море временно приостановлены. "Мы по-прежнему рекомендуем не посещать нетуристические районы, где местные жители не хотят видеть путешественников в своей повседневной жизни", — добавляют в "Интуристе"."Даже египетский турист, желающий посетить гору Синай, монастырь Святой Екатерины и другие достопримечательности юга Синайского полуострова, сто раз подумает", — говорил РИА Новости член ассамблеи Палаты туркомпаний Египта Мухаммед аль-Гунди. По его мнению, события в секторе Газа отразятся на индустрии гостеприимства на всем Ближнем Востоке. Однако он пояснял, что в районах, далеких от военного конфликта, в частности в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде, Луксоре и Асуане, туризм успешно продолжает развиваться.В Coral Travel отмечают, что Египет заинтересован сохранить турпоток. В 2023-м страна рассчитывает принять 15 миллионов гостей из-за рубежа, что должно стать рекордным показателем.

https://ria.ru/20231118/tury-1910135236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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