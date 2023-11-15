https://ria.ru/20231115/egipet-1909615524.html

Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет

Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет - РИА Новости, 15.11.2023

Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет

Туроператор Tez Tour прекратит отправлять клиентов в Египет чартерными рейсами из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщили в компании. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:05

2023-11-15T16:05

2023-11-15T19:51

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Туроператор Tez Tour прекратит отправлять клиентов в Египет чартерными рейсами из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщили в компании."Компания Tez Tour сообщает о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года. В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций", — говорится в пресс-релизе.В Российском союзе туриндустрии уточнили, что речь идет о блоках мест на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. Из Москвы туроператор отправлял туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх дважды в неделю, из других городов — раз в десять дней. Вылеты были запланированы до апреля 2024 года.Компания вернет деньги за несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом авиакомпании Red Wings. Клиентам также предлагают перебронировать тур на любое из доступных направлений по действующим ценам, в таком случае предоплату перенесут на новое бронирование."Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению", — добавили в пресс-службе.При этом компания, как и ранее, предлагает туры в Египет с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием.

https://ria.ru/20231115/gaza-1909580286.html

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