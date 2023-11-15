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Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет - РИА Новости, 15.11.2023
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Туризм
 
16:05 15.11.2023 (обновлено: 19:51 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/egipet-1909615524.html
Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет
Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет - РИА Новости, 15.11.2023
Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет
Туроператор Tez Tour прекратит отправлять клиентов в Египет чартерными рейсами из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщили в компании. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:05
2023-11-15T19:51
туризм
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Туроператор Tez Tour прекратит отправлять клиентов в Египет чартерными рейсами из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщили в компании."Компания Tez Tour сообщает о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года. В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций", — говорится в пресс-релизе.В Российском союзе туриндустрии уточнили, что речь идет о блоках мест на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. Из Москвы туроператор отправлял туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх дважды в неделю, из других городов — раз в десять дней. Вылеты были запланированы до апреля 2024 года.Компания вернет деньги за несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом авиакомпании Red Wings. Клиентам также предлагают перебронировать тур на любое из доступных направлений по действующим ценам, в таком случае предоплату перенесут на новое бронирование."Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению", — добавили в пресс-службе.При этом компания, как и ранее, предлагает туры в Египет с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием.
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туризм, новости - туризм, tez tour, египет, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Tez Tour, Египет, туристы
Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет

Tez Tour вынужденно прекращает чартеры в Египет с 26 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Туроператор Tez Tour прекратит отправлять клиентов в Египет чартерными рейсами из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщили в компании.
«
"Компания Tez Tour сообщает о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года. В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций", — говорится в пресс-релизе.
В Российском союзе туриндустрии уточнили, что речь идет о блоках мест на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. Из Москвы туроператор отправлял туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх дважды в неделю, из других городов — раз в десять дней. Вылеты были запланированы до апреля 2024 года.
Компания вернет деньги за несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом авиакомпании Red Wings. Клиентам также предлагают перебронировать тур на любое из доступных направлений по действующим ценам, в таком случае предоплату перенесут на новое бронирование.
"Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению", — добавили в пресс-службе.
При этом компания, как и ранее, предлагает туры в Египет с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием.
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