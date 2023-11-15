https://ria.ru/20231115/egipet-1909635189.html

В турфирмах оценили спрос на рейсы в Египет

В турфирмах оценили спрос на рейсы в Египет - РИА Новости, 15.11.2023

В турфирмах оценили спрос на рейсы в Египет

Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) сочли решение Tez Tour о прекращении полетной программы в Египет на блоках чартерных рейсов правильным,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:49

2023-11-15T17:49

2023-11-15T20:04

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) сочли решение Tez Tour о прекращении полетной программы в Египет на блоках чартерных рейсов правильным, оптимизацией полетов на направлении в той или иной степени занимаются все туроператоры, сообщает пресс-служба РСТ."Мы видим некоторое торможение спроса на Египет из-за общей политической ситуации, тем не менее, направление неплохо продается и не падает, а растет. На мой взгляд, это, прежде всего, объясняется тем, что в Египте сейчас высокий сезон, а также большим отложенным спросом", – пояснил генеральный директор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.По его словам, то, что Tez Tour снимает свои блоки, вполне объяснимо, это бывает на фоне избыточной перевозки, а она есть на этом направлении. "У туроператоров есть определенные амбиции, планы перед сезоном, соответственно они выстраивают и полетную программу. А потом оценивают реальный спрос и оптимизируют свои объемы. Считаю, это правильное решение. Если туроператор видит недостаточную загрузку, конечно, надо корректировать программу", – полагает Агафонов.По словам генерального директора сети агентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, спрос на Египет неплохой, хотя в последнее время и притормозил из-за слишком высоких цен и событий на Ближнем Востоке."Из-за высоких цен на египетский продукт продажи затормозились еще до политического кризиса на Ближнем Востоке. Дальше произошедшие события спад усугубили. Все туроператоры, которые отправляют сейчас туристов в Египет, в той или иной степени оптимизируют полетные программы и Tez Tour не исключение. Его туристов мы сейчас будем пересаживать на рейсы других компаний, соответственно можно ожидать, что цены подрастут", – сказал он.Мкртчян подчеркнул, важность того, чтобы Tez Tour в оперативные сроки, то есть не более чем за две недели, вернул средства за отмененные туры.Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев сообщил, что Египет сейчас занимает лидирующее положение среди популярных направлений на ноябрь-декабрь. "Уже в начале сезона спрос на курорты этой страны вырос почти на 15 процентов. Из-за политических событий на Ближнем Востоке спрос затормозился всего на пару дней и с тех пор продолжает расти. Самый популярный из египетских курортов – Шарм-эль-Шейх, на втором месте – Хургада", – пояснил он.Как уточнил эксперт, данные продаж на новогодние праздники показывают, что российские туристы хотят встретить 2024 год на Красном море. Это направление фактически сохраняет свое положение в рейтинге на уровне прошлого года, при том что средние цены на туры выросли вдвое – со 190 до 287 тысяч рублей на двоих.В туроператорских компаниях РИА Новости сообщили, что пока не планируют оптимизацию. Так в "Интуристе" рассказали, что на зимний сезон у них жесткие блоки на Azur Air. "Работаем согласно утвержденной программе", – подчеркнула директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.Компания Coral Travel отправляет туристов на рейсах Air Cairo из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. "Мы также начали работать с египетским перевозчиком Al Masria, в партнерстве с ним будем летать из Москвы и регионов, сейчас работаем над программами, – уточнили в туроператоре. – Сокращения на данный момент не планируются".

https://ria.ru/20231115/egipet-1909615524.html

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новости - туризм, туризм, туристы, tez tour, интурист, российский союз туриндустрии (рст), coral travel