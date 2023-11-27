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Суд в Москве отклонил претензии AstraZeneca из-за регистрации дженерика - РИА Новости, 27.11.2023
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17:31 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/dzhenerik-1912195893.html
Суд в Москве отклонил претензии AstraZeneca из-за регистрации дженерика
Суд в Москве отклонил претензии AstraZeneca из-за регистрации дженерика - РИА Новости, 27.11.2023
Суд в Москве отклонил претензии AstraZeneca из-за регистрации дженерика
Арбитражный суд Москвы в понедельник отказал крупной британо-шведской фармацевтической группе AstraZeneca, просившей признать незаконным решение Минздрава РФ о... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:31
2023-11-27T17:31
россия
москва
московская область (подмосковье)
astrazeneca
высший арбитражный суд
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник отказал крупной британо-шведской фармацевтической группе AstraZeneca, просившей признать незаконным решение Минздрава РФ о регистрации лекарственного препарата для лечения онкологии "Осимертиниб" по заявке российского фармпроизводителя ООО "Аксельфарм", следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - приводится в карточке дела результат рассмотрения заявления AstraZeneca. Оспариваемое решение было принято Минздравом в мае этого года. "Аксельфарм" участвовал в деле в качестве третьего лица. Иностранная компания считает препарат "Осимертиниб" воспроизведенным лекарственным препаратом (дженериком), то есть препаратом, имеющим тот же качественный и количественный состав действующих веществ, что и ее лекарственный препарат "Тагриссо", который поставляется ею в Россию. Таблетки "Тагриссо" содержат фармакологически активное вещество с международным непатентованным наименованием "осимертиниб", которое является изобретением AstraZeneca и охраняется патентом Евразийского патентного ведомства. Евразийский патент, как считает компания, действует на территории России до 2032 года. Пресс-служба Минздрава России, комментируя спор, ранее в свою очередь заявила, что в соответствии с позицией Высшего арбитражного суда РФ действия с целью подготовки к регистрации и регистрации воспроизведенного лекарственного препарата - это не нарушение патента. AstraZeneca уже обращалась в 2021 году с иском о защите своих исключительных прав на изобретение к компании "Аксельфарм". Она просила обязать ответчика отозвать из Минздрава заявление о регистрации "Осимертиниба" и запретить ему действия, направленные на регистрацию препарата, содержащего химическое соединение осимертиниб, до прекращения действия на территории России патента истца. Но Арбитражный суд Московской области в 2022 году отклонил иск. Суд указал, что процедура регистрации препарата не является введением его в оборот, поэтому не может нарушать права патентообладателя. Кроме того, по мнению суда, истец не доказал, что в таблетках ответчика "точно содержится вещество, защищаемое патентом истца". При этом ходатайство AstraZeneca о назначении экспертизы суд отклонил, так как она не может быть назначена в отношении незарегистрированного препарата. С таким подходом затем согласились две вышестоящие инстанции, подавать жалобу в Верховный суд истец не стал.
https://ria.ru/20210324/astrazeneca-1602676992.html
https://ria.ru/20230516/oborudovanie-1872198237.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), astrazeneca , высший арбитражный суд
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), AstraZeneca , Высший арбитражный суд
Суд в Москве отклонил претензии AstraZeneca из-за регистрации дженерика

Суд отклонил претензии AstraZeneca из-за регистрации в России дженерика от рака

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник отказал крупной британо-шведской фармацевтической группе AstraZeneca, просившей признать незаконным решение Минздрава РФ о регистрации лекарственного препарата для лечения онкологии "Осимертиниб" по заявке российского фармпроизводителя ООО "Аксельфарм", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
«
"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - приводится в карточке дела результат рассмотрения заявления AstraZeneca. Оспариваемое решение было принято Минздравом в мае этого года. "Аксельфарм" участвовал в деле в качестве третьего лица.
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Иностранная компания считает препарат "Осимертиниб" воспроизведенным лекарственным препаратом (дженериком), то есть препаратом, имеющим тот же качественный и количественный состав действующих веществ, что и ее лекарственный препарат "Тагриссо", который поставляется ею в Россию. Таблетки "Тагриссо" содержат фармакологически активное вещество с международным непатентованным наименованием "осимертиниб", которое является изобретением AstraZeneca и охраняется патентом Евразийского патентного ведомства.
Евразийский патент, как считает компания, действует на территории России до 2032 года. Пресс-служба Минздрава России, комментируя спор, ранее в свою очередь заявила, что в соответствии с позицией Высшего арбитражного суда РФ действия с целью подготовки к регистрации и регистрации воспроизведенного лекарственного препарата - это не нарушение патента.
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AstraZeneca уже обращалась в 2021 году с иском о защите своих исключительных прав на изобретение к компании "Аксельфарм". Она просила обязать ответчика отозвать из Минздрава заявление о регистрации "Осимертиниба" и запретить ему действия, направленные на регистрацию препарата, содержащего химическое соединение осимертиниб, до прекращения действия на территории России патента истца. Но Арбитражный суд Московской области в 2022 году отклонил иск.
Суд указал, что процедура регистрации препарата не является введением его в оборот, поэтому не может нарушать права патентообладателя. Кроме того, по мнению суда, истец не доказал, что в таблетках ответчика "точно содержится вещество, защищаемое патентом истца". При этом ходатайство AstraZeneca о назначении экспертизы суд отклонил, так как она не может быть назначена в отношении незарегистрированного препарата. С таким подходом затем согласились две вышестоящие инстанции, подавать жалобу в Верховный суд истец не стал.
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