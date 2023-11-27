Рейтинг@Mail.ru
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 27.11.2023 (обновлено: 14:53 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/dvizhenie-1912133666.html
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье - РИА Новости, 27.11.2023
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, но в настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:36
2023-11-27T14:53
ржд
краснодарский край
туапсе
адлер
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778743461_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_6c672ca103133291e164fa7478f2aff3.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, но в настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования, сообщила компания."РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье. Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги. В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе – Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут ещё 6 поездов", - говорится в сообщении.Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой, пишут РЖД. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск им выдано около 8 тысяч продуктовых наборов."На вокзалах пассажирам предоставлено более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности. Организовано информирование посетителей о времени задержек поездов. В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий стихии. Ситуация находится под личным контролем главы компании Олега Белозёрова", - отмечает компания.РЖД ведут на месте берегоукрепительные работы, восстановление контактной сети и предпринимают меры для минимизации опоздания поездов и нормализации графика движения. Обо всех изменениях компания информирует пассажиров лично по контактному номеру телефона и по смс. Возврат и переоформление билетов пассажирам задержанных и отменных поездов идет без допсборов. Всем пассажирам задержанных поездов холдинг начислит по 4 тысячи баллов программы лояльности "РЖД Бонус".
https://ria.ru/20231127/sochi-1912102946.html
краснодарский край
туапсе
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778743461_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_42729336b739bb5319928dc4ab39ef7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, краснодарский край, туапсе, адлер, сильный шторм на черноморском побережье россии
РЖД, Краснодарский край, Туапсе, Адлер, Сильный шторм на Черноморском побережье России
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье

РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПассажиры
Пассажиры - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Пассажиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, но в настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования, сообщила компания.
"РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье. Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги. В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке ТуапсеАдлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут ещё 6 поездов", - говорится в сообщении.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой, пишут РЖД. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск им выдано около 8 тысяч продуктовых наборов.
"На вокзалах пассажирам предоставлено более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности. Организовано информирование посетителей о времени задержек поездов. В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий стихии. Ситуация находится под личным контролем главы компании Олега Белозёрова", - отмечает компания.
РЖД ведут на месте берегоукрепительные работы, восстановление контактной сети и предпринимают меры для минимизации опоздания поездов и нормализации графика движения. Обо всех изменениях компания информирует пассажиров лично по контактному номеру телефона и по смс. Возврат и переоформление билетов пассажирам задержанных и отменных поездов идет без допсборов. Всем пассажирам задержанных поездов холдинг начислит по 4 тысячи баллов программы лояльности "РЖД Бонус".
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Во время шторма в Сочи погиб мужчина
Вчера, 13:30
 
РЖДКраснодарский крайТуапсеАдлерСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала