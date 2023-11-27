https://ria.ru/20231127/dvizhenie-1912133666.html

РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье

РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье - РИА Новости, 27.11.2023

РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье

РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, но в настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:36

2023-11-27T14:36

2023-11-27T14:53

ржд

краснодарский край

туапсе

адлер

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, но в настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования, сообщила компания."РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье. Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги. В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе – Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут ещё 6 поездов", - говорится в сообщении.Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой, пишут РЖД. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск им выдано около 8 тысяч продуктовых наборов."На вокзалах пассажирам предоставлено более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности. Организовано информирование посетителей о времени задержек поездов. В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий стихии. Ситуация находится под личным контролем главы компании Олега Белозёрова", - отмечает компания.РЖД ведут на месте берегоукрепительные работы, восстановление контактной сети и предпринимают меры для минимизации опоздания поездов и нормализации графика движения. Обо всех изменениях компания информирует пассажиров лично по контактному номеру телефона и по смс. Возврат и переоформление билетов пассажирам задержанных и отменных поездов идет без допсборов. Всем пассажирам задержанных поездов холдинг начислит по 4 тысячи баллов программы лояльности "РЖД Бонус".

https://ria.ru/20231127/sochi-1912102946.html

краснодарский край

туапсе

адлер

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ржд, краснодарский край, туапсе, адлер, сильный шторм на черноморском побережье россии