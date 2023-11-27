https://ria.ru/20231127/dvizhenie-1912133666.html
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье - РИА Новости, 27.11.2023
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, но в настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:36
2023-11-27T14:36
2023-11-27T14:53
ржд
краснодарский край
туапсе
адлер
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, но в настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования, сообщила компания."РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье. Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги. В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе – Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут ещё 6 поездов", - говорится в сообщении.Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой, пишут РЖД. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск им выдано около 8 тысяч продуктовых наборов."На вокзалах пассажирам предоставлено более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности. Организовано информирование посетителей о времени задержек поездов. В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий стихии. Ситуация находится под личным контролем главы компании Олега Белозёрова", - отмечает компания.РЖД ведут на месте берегоукрепительные работы, восстановление контактной сети и предпринимают меры для минимизации опоздания поездов и нормализации графика движения. Обо всех изменениях компания информирует пассажиров лично по контактному номеру телефона и по смс. Возврат и переоформление билетов пассажирам задержанных и отменных поездов идет без допсборов. Всем пассажирам задержанных поездов холдинг начислит по 4 тысячи баллов программы лояльности "РЖД Бонус".
https://ria.ru/20231127/sochi-1912102946.html
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ржд, краснодарский край, туапсе, адлер, сильный шторм на черноморском побережье россии
РЖД, Краснодарский край, Туапсе, Адлер, Сильный шторм на Черноморском побережье России
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье