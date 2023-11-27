https://ria.ru/20231127/briks-1912046224.html

Россия хочет, чтобы новые члены БРИКС встроились в работу, заявил Ушаков

Россия хочет, чтобы новые члены БРИКС встроились в работу, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.11.2023

Россия хочет, чтобы новые члены БРИКС встроились в работу, заявил Ушаков

Россия как следующий председатель в БРИКС понимает свою ответственность за то, чтобы новые страны успешно встроились в работу, а само объединение увеличивало бы РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:47

2023-11-27T10:47

2023-11-27T12:07

россия

брикс

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

бразилия

индия

юрий ушаков

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия как следующий председатель в БРИКС понимает свою ответственность за то, чтобы новые страны успешно встроились в работу, а само объединение увеличивало бы свой вес в мировых делах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Россия, как всем хорошо известно, председательствует в этом расширившемся объединении в следующем году. И, несомненно, мы понимаем свою ответственность за то, чтобы новые члены БРИКС успешно встроились в режим работы объединения и чтобы само объединение увеличивало бы свое влияние в мировой политике, в мировых делах", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231122/briks-1910956276.html

россия

бразилия

индия

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Дарья Буймова

россия, брикс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бразилия, индия, юрий ушаков