https://ria.ru/20231127/briks-1912046224.html
Россия хочет, чтобы новые члены БРИКС встроились в работу, заявил Ушаков
Россия хочет, чтобы новые члены БРИКС встроились в работу, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.11.2023
Россия хочет, чтобы новые члены БРИКС встроились в работу, заявил Ушаков
Россия как следующий председатель в БРИКС понимает свою ответственность за то, чтобы новые страны успешно встроились в работу, а само объединение увеличивало бы РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:47
2023-11-27T10:47
2023-11-27T12:07
россия
брикс
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
бразилия
индия
юрий ушаков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия как следующий председатель в БРИКС понимает свою ответственность за то, чтобы новые страны успешно встроились в работу, а само объединение увеличивало бы свой вес в мировых делах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Россия, как всем хорошо известно, председательствует в этом расширившемся объединении в следующем году. И, несомненно, мы понимаем свою ответственность за то, чтобы новые члены БРИКС успешно встроились в режим работы объединения и чтобы само объединение увеличивало бы свое влияние в мировой политике, в мировых делах", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бразилия, индия, юрий ушаков
Россия, БРИКС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Бразилия, Индия, Юрий Ушаков
Россия хочет, чтобы новые члены БРИКС встроились в работу, заявил Ушаков
Ушаков: Россия понимает ответственность за рост веса БРИКС в мировых делах