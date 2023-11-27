https://ria.ru/20231127/bekhtereva-1911544285.html

Рискнул здоровьем. Ученый испытал на себе препарат от неизлечимой болезни

Рискнул здоровьем. Ученый испытал на себе препарат от неизлечимой болезни - РИА Новости, 27.11.2023

Рискнул здоровьем. Ученый испытал на себе препарат от неизлечимой болезни

В России создали лекарство от болезни Бехтерева. Сейчас готовятся к третьей фазе клинических испытаний. Один из авторов разработки академик Сергей Лукьянов... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:00

2023-11-27T08:00

2023-11-27T14:24

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В России создали лекарство от болезни Бехтерева. Сейчас готовятся к третьей фазе клинических испытаний. Один из авторов разработки академик Сергей Лукьянов рассказал, как добились столь важного результата.Признаки болезни БехтереваПри болезни Бехтерева происходит окостенение позвоночника, различных суставов. В тяжелых случаях человек практически не в состоянии двигаться. Российский ученый Владимир Бехтерев описал этот недуг в конце XIX века. Сейчас его называют анкилозирующим спондилоартритом. Точные причины возникновения неизвестны."Заболевают обычно в позднем подростковом возрасте или взрослые до 45 лет. На первых этапах — боль в нижней части спины, особенно по утрам. Затем — скованность в позвоночнике, которая, как правило, уменьшается при движениях", — рассказывает ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова академик РАН Сергей Лукьянов.Потом болезнь добирается до крестцово-подвздошных сочленений, что вызывает постоянную боль в ягодицах. Позвоночник утрачивает подвижность, сокращаются дыхательные движения грудной клетки, сложно повернуть голову. Среди возможных триггеров — переохлаждение, травма спины, стресс, вирусное заболевание."Есть четыре настораживающих признака: утренняя скованность в позвоночнике в течение более получаса, пробуждение во второй половине ночи из-за боли в спине, перемежающаяся боль в ягодицах, уменьшение боли в спине при физических упражнениях, а не в покое. Все это на профессиональном языке называется воспалительной болью в спине, которая может указывать на болезнь Бехтерева", — объясняет ученый.Для постановки диагноза нужны рентгенологическое обследование, анализ крови на антиген HLA-B27 (этот генетический вариант свидетельствует о предрасположенности к болезни Бехтерева), уровень С-реактивного белка, оценка вовлеченности периферических суставов, энтезов, глаз и аорты в патологический процесс."Очень важно вовремя обратиться к врачу, чтобы назначить лечение до того, как суставы станут терять подвижность из-за анкилозов", — подчеркивает академик.В поисках эффективной терапии"Мне 45 лет, из которых 25 болею ББ (болезнь Бехтерева. — Прим. ред.). Непрерывно пытался подобрать лечение, хорошо представляю весь спектр используемых препаратов" — так 15 лет назад Сергей Лукьянов описывал собственный опыт борьбы с недугом. В то время он, уже доктор биологических наук, заведует лабораторией молекулярных технологий для биологии и медицины Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, за выдающиеся научные успехи избран членом-корреспондентом РАН.Ученый пробовал один препарат за другим, все через какое-то время теряли эффективность. Но не только это побуждало искать новые пути лечения: "У меня трое детей, из которых два положительны по B27, а значит, имеют довольно высокий риск заболеть".Установить причину воспаленийВ нулевые Сергея Лукьянова заинтересовали биопрепараты от аутоиммунных заболеваний."Принцип их действия — высокоспецифическая нейтрализация цитокинов, сложных сигнальных молекул, ответственных за развитие воспалительных реакций иммунной системы. Я был поражен эффектом терапии: как будто заново родился, постоянная боль, скованность, усталость — все как рукой сняло!" — вспоминает исследователь.Однако такое антицитокиновое лечение подавляло иммунную систему, повышая риски инфекционных заболеваний."Такая терапия убирает боль за счет снижения воспаления, но не останавливает само заболевание, поскольку не воздействует на его причину, — на аутоагрессивные Т-лимфоциты — клетки иммунной системы, появление которых и вызывает, с нашей точки зрения, то или иное аутоиммунное заболевание. Лечение остается оптимальным для пациентов, болезнь которых не связана с HLA-B27 или связана не только с ним", — поясняет академик.Даже самая эффективная терапия с использованием антител к фактору некроза опухоли альфа не останавливала повреждение суставов. Ученые решили использовать уникальность структуры Т-клеточного рецептора по каждому типу лимфоцитов для направленного поиска и прицельного уничтожения конкретной группы аутоагрессивных клеток.Проект поддержало Министерство здравоохранения, исследования проводились с участием целого ряда коллективов ученых и врачей из РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и Научно-исследовательского института ревматологии имени В. А. Насоновой."В 2019-м году наш Университет вошел в состав Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, в котором молекулярные и клеточные биологи, иммунологи, биоинформатики и, конечно, врачи-ревматологи создавали алгоритмы, отбирали и исследовали структуры репертуаров Т-клеточных рецепторов лимфоцитов в группах больных и здоровых людей. Учитывая, что в каждом из нас число вариантов Т-клеточного рецептора превышает 100 миллионов, работа была очень длительной и сложной, но все же завершилась успехом — характерный паттерн ассоциированного с болезнью Бехтерева Т-клеточного рецептора был установлен", — говорит ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова.Далее предстояло создать цитотоксическое антитело, способное опознавать данный тип Т-клеточных рецепторов и провоцировать их уничтожение иммунной системой организма. Это уже дело генных инженеров. Проектом заинтересовалась компания BIOCAD. Там и занялись разработкой "первого в классе" препарата BCD-180, способного полностью прекращать патологические процессы при болезни Бехтерева и не вызывающего осложнений, характерных для современной иммуносупрессионной терапии. Доклинические испытания, в том числе на приматах, завершились успешно.С 2021 года антитело проверяют на людях. "Мне удалось на собственном опыте подтвердить, что описанный принцип нового лекарственного средства работает и воздействие на TRBV9+ Т-клетки может вызывать серьезную положительную динамику", — утверждает Сергей Лукьянов.В октябре статья об этом препарате вышла в Nature Medicine. Там описан клинический случай долгосрочной ремиссии с купированием болевого синдрома и улучшением функционального состояния. При этом антицитокиновые лекарства не потребовались. В ноябре BIOCAD получил разрешение на третью, заключительную фазу клинических исследований. Это позволяет рассчитывать на скорое появление препарата в практической медицине как в России, так и на международном фармацевтическом рынке.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

медицина, биология, здоровье - общество, артрит, иммунитет