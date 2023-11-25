https://ria.ru/20231125/kor-1911826773.html

В Узбекистане подтвердили рост заболеваемости корью на востоке страны

В Узбекистане подтвердили рост заболеваемости корью на востоке страны - РИА Новости, 25.11.2023

В Узбекистане подтвердили рост заболеваемости корью на востоке страны

Рост заболеваемости корью зафиксирован в Наманганской области на востоке Узбекистана, из 340 зарезервированных больничных коек 255 уже занято, 87% пациентов -... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:17

2023-11-25T16:17

2023-11-25T16:17

узбекистан

наманганская область

здоровье - общество

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ТАШКЕНТ, 25 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости корью зафиксирован в Наманганской области на востоке Узбекистана, из 340 зарезервированных больничных коек 255 уже занято, 87% пациентов - дети до трех лет, сообщает управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (санэпидемслужба, СЭС) республики. Ранее в соцсетях распространилась информация о вспышке кори в Наманганской области Узбекистана. В частности, местные жители сообщают, что в областной инфекционной больнице отказываются принимать некоторых пациентов из-за увеличения числа детей, поступающих с корью. "В области создано 340 мест для стационарного лечения больных с подозрением на корь. Из них в областной инфекционной больнице на лечении находятся 235 больных из 240 зарезервированных мест, в детской больнице "Бешкапа" - 20 больных из 100 мест", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале СЭС. По данным управления, из общего числа заболевших 87% - дети до трех лет. "Сегодня в регионе имеется достаточный запас диагностических средств, реагентов и вакцин", - уточняет ведомство. В июле СЭС сообщала, что в Узбекистане было выявлено 164 случая заболевания корью против 37 в апреле, случаи заболевания в республике в основном выявлялись среди граждан, находившихся в контакте с больными корью за рубежом. Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.

https://ria.ru/20231120/kor-1910553282.html

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узбекистан

наманганская область

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узбекистан, наманганская область, здоровье - общество