https://ria.ru/20231125/kor-1911826773.html
В Узбекистане подтвердили рост заболеваемости корью на востоке страны
В Узбекистане подтвердили рост заболеваемости корью на востоке страны - РИА Новости, 25.11.2023
В Узбекистане подтвердили рост заболеваемости корью на востоке страны
Рост заболеваемости корью зафиксирован в Наманганской области на востоке Узбекистана, из 340 зарезервированных больничных коек 255 уже занято, 87% пациентов -... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:17
2023-11-25T16:17
2023-11-25T16:17
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наманганская область
здоровье - общество
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ТАШКЕНТ, 25 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости корью зафиксирован в Наманганской области на востоке Узбекистана, из 340 зарезервированных больничных коек 255 уже занято, 87% пациентов - дети до трех лет, сообщает управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (санэпидемслужба, СЭС) республики. Ранее в соцсетях распространилась информация о вспышке кори в Наманганской области Узбекистана. В частности, местные жители сообщают, что в областной инфекционной больнице отказываются принимать некоторых пациентов из-за увеличения числа детей, поступающих с корью. "В области создано 340 мест для стационарного лечения больных с подозрением на корь. Из них в областной инфекционной больнице на лечении находятся 235 больных из 240 зарезервированных мест, в детской больнице "Бешкапа" - 20 больных из 100 мест", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале СЭС. По данным управления, из общего числа заболевших 87% - дети до трех лет. "Сегодня в регионе имеется достаточный запас диагностических средств, реагентов и вакцин", - уточняет ведомство. В июле СЭС сообщала, что в Узбекистане было выявлено 164 случая заболевания корью против 37 в апреле, случаи заболевания в республике в основном выявлялись среди граждан, находившихся в контакте с больными корью за рубежом. Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.
https://ria.ru/20231120/kor-1910553282.html
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узбекистан, наманганская область, здоровье - общество
Узбекистан, Наманганская область, Здоровье - Общество
В Узбекистане подтвердили рост заболеваемости корью на востоке страны
СЭС Узбекистана подтвердила рост заболеваемости корью на востоке страны
ТАШКЕНТ, 25 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости корью зафиксирован в Наманганской области на востоке Узбекистана, из 340 зарезервированных больничных коек 255 уже занято, 87% пациентов - дети до трех лет, сообщает управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (санэпидемслужба, СЭС) республики.
Ранее в соцсетях распространилась информация о вспышке кори в Наманганской области Узбекистана. В частности, местные жители сообщают, что в областной инфекционной больнице отказываются принимать некоторых пациентов из-за увеличения числа детей, поступающих с корью.
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«
"В области создано 340 мест для стационарного лечения больных с подозрением на корь. Из них в областной инфекционной больнице на лечении находятся 235 больных из 240 зарезервированных мест, в детской больнице "Бешкапа" - 20 больных из 100 мест", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале СЭС.
По данным управления, из общего числа заболевших 87% - дети до трех лет.
«
"Сегодня в регионе имеется достаточный запас диагностических средств, реагентов и вакцин", - уточняет ведомство.
В июле СЭС сообщала, что в Узбекистане было выявлено 164 случая заболевания корью против 37 в апреле, случаи заболевания в республике в основном выявлялись среди граждан, находившихся в контакте с больными корью за рубежом.
Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.
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