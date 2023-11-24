https://ria.ru/20231124/wildberries-1911499887.html

В Подмосковье задержали 16 мигрантов во время рейда на ж/д станции

В Подмосковье задержали 16 мигрантов во время рейда на ж/д станции - РИА Новости, 24.11.2023

В Подмосковье задержали 16 мигрантов во время рейда на ж/д станции

В подмосковном городе Электросталь задержали 16 иностранцев за нарушение миграционного законодательства, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:53

2023-11-24T09:53

2023-11-24T11:52

россия

московская область (подмосковье)

электросталь

татьяна петрова

wildberries

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе Электросталь задержали 16 иностранцев за нарушение миграционного законодательства, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова."Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Электросталь при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области выявили нарушения миграционного законодательства на территории железнодорожной станции "Фрязево", — сказала она.На задержанных составили протоколы по трем статьям КоАП: о нарушении режима пребывания в России, о незаконной трудовой деятельности и о нарушении иммиграционных правил. Каждого оштрафовали на сумму от двух до пяти тысяч рублей, троих выдворили из страны.В той же Электростали находится сортировочный центр Wildberries, где, судя по сообщению маркетплейса, правоохранительные органы сейчас проверяют документы у сотрудников. Но с происходящим на железнодорожной станции это не связано, рассказали РИА Новости в полиции.Комментариями правоохранительных органов по рейду в сортировочном центре РИА Новости не располагает. В Wildberries заявляли о возможности перебоев с отгрузкой и выгрузкой товаров и попытках "ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим".

https://ria.ru/20231122/kolyma-1911026445.html

россия

московская область (подмосковье)

электросталь

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россия, московская область (подмосковье), электросталь, татьяна петрова, wildberries, происшествия