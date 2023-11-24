В Подмосковье задержали 16 мигрантов во время рейда на ж/д станции
В Электростали задержали 16 мигрантов во время рейда на ж/д станции
© МВД России по Московской областиРейд по соблюдению миграционного законодательства на территории железнодорожной станции "Фрязево". 24 ноября 2023
© МВД России по Московской области
Рейд по соблюдению миграционного законодательства на территории железнодорожной станции "Фрязево". 24 ноября 2023
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе Электросталь задержали 16 иностранцев за нарушение миграционного законодательства, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
"Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Электросталь при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области выявили нарушения миграционного законодательства на территории железнодорожной станции "Фрязево", — сказала она.
На задержанных составили протоколы по трем статьям КоАП: о нарушении режима пребывания в России, о незаконной трудовой деятельности и о нарушении иммиграционных правил. Каждого оштрафовали на сумму от двух до пяти тысяч рублей, троих выдворили из страны.
В той же Электростали находится сортировочный центр Wildberries, где, судя по сообщению маркетплейса, правоохранительные органы сейчас проверяют документы у сотрудников. Но с происходящим на железнодорожной станции это не связано, рассказали РИА Новости в полиции.
Комментариями правоохранительных органов по рейду в сортировочном центре РИА Новости не располагает. В Wildberries заявляли о возможности перебоев с отгрузкой и выгрузкой товаров и попытках "ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим".