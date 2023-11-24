Члены Совета ЕЭК осмотрели на ВДНХ экспозицию электромобилей

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Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.