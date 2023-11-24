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Члены Совета ЕЭК осмотрели на ВДНХ экспозицию электромобилей - РИА Новости, 24.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:38 24.11.2023 (обновлено: 14:53 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/vystavka-1911608034.html
Члены Совета ЕЭК осмотрели на ВДНХ экспозицию электромобилей
Члены Совета ЕЭК осмотрели на ВДНХ экспозицию электромобилей - РИА Новости, 24.11.2023
Члены Совета ЕЭК осмотрели на ВДНХ экспозицию электромобилей
Члены Совета Евразийской экономической комиссии осмотрели на ВДНХ экспозицию российских электромобилей, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:38
2023-11-24T14:53
выставка-форум "россия"
экономика
москва
россия
армения
мгер григорян
алексей оверчук
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Члены Совета Евразийской экономической комиссии осмотрели на ВДНХ экспозицию российских электромобилей, передаёт корреспондент РИА Новости. В пятницу на ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель совета, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. В заседании приняли участие члены Совета ЕЭК: вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В повестке дня было более 40 вопросов. После окончания заседания участники совета осмотрели экспозицию российских электромобилей. В их числе спортивный электромобиль Evolute i-JET, кроссоверы "Москвич 3е", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, универсал LADA E-Largus, микроавтобус "ГАЗель e-NN", электрогрузомобиль EVM PRO, электромобильная платформа ENEVA. Участники активно интересовались степенью локализации производств и характеристиками машин.
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экономика, москва, россия, армения, мгер григорян, алексей оверчук, евразийская экономическая комиссия, группа газ, игорь петришенко
Выставка-форум "Россия", Экономика, Москва, Россия, Армения, Мгер Григорян, Алексей Оверчук, Евразийская экономическая комиссия, Группа ГАЗ, Игорь Петришенко
Члены Совета ЕЭК осмотрели на ВДНХ экспозицию электромобилей

Члены Совета ЕЭК осмотрели на ВДНХ экспозицию электромобилей

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Выставка Россия. Павильон АТОМ
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Выставка "Россия". Павильон АТОМ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Члены Совета Евразийской экономической комиссии осмотрели на ВДНХ экспозицию российских электромобилей, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу на ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель совета, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. В заседании приняли участие члены Совета ЕЭК: вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Автомобиль Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич"
Вчера, 15:36
В повестке дня было более 40 вопросов.
После окончания заседания участники совета осмотрели экспозицию российских электромобилей. В их числе спортивный электромобиль Evolute i-JET, кроссоверы "Москвич 3е", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, универсал LADA E-Largus, микроавтобус "ГАЗель e-NN", электрогрузомобиль EVM PRO, электромобильная платформа ENEVA.
Участники активно интересовались степенью локализации производств и характеристиками машин.
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

Стенд Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

Презентация блюд в павильоне Дом российской кухни на Международной выставке-форуме Россия

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

Стенд Волгоградской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

Стенд Рязанской области на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

Участники выставки Россия на стенде острова Сахалин

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

Экспозиция стенда Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

Стенд Хабаровского края на Международной выставке-форуме Россия

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

Стенд Ставропольского края на Международной выставке-форуме Россия

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

Стенд Республики Алтай на Международной выставке-форуме Россия

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

Павильон Макет Москвы на Международной выставке-форуме Россия

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаМоскваРоссияАрменияМгер ГригорянАлексей ОверчукЕвразийская экономическая комиссияГруппа ГАЗИгорь Петришенко
 
 
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