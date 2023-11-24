https://ria.ru/20231124/veypy-1911617933.html

Минздрав разработает перечень запрещенных добавок для вейпов

Минздрав разработает перечень запрещенных добавок для вейпов - РИА Новости, 24.11.2023

Минздрав разработает перечень запрещенных добавок для вейпов

Рабочая группа при министерстве здравоохранения России вырабатывает предложения по ароматизаторам и добавкам к никотинсодержащим или безникотиновым жидкостям... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:54

2023-11-24T14:54

2023-11-24T14:57

общество

россия

здоровье - общество

алексей кузнецов

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Рабочая группа при министерстве здравоохранения России вырабатывает предложения по ароматизаторам и добавкам к никотинсодержащим или безникотиновым жидкостям для вейпов, повышающих их привлекательность, и запрещенным к обращению, сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав подготовил проект отзыва кабмина и выступил против запрета продажи в России никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов."Последние поправки в антитабачный закон, принятые в этом году, наделили правительство правом утверждать перечень ароматизаторов и добавок к никотинсодержащей или безникотиновой жидкости для вейпов, повышающих их привлекательность, и запрещенных к обращению. Рабочая группа при Минздраве с участием экспертов в настоящее время вырабатывает соответствующие предложения", - сказал Кузнецов.Он отметил, что Минздрав занимает принципиальную позицию и поддерживает меры, направленные на снижение потребления табака и иной никотинсодержащей продукции."Минздрав не вносил в правительство проект отзыва кабинета министров на указанную инициативу, проект отзыва в настоящее время разрабатывается при участии заинтересованных органов исполнительной власти. Комментировать содержание рабочих версий документа считаем нецелесообразным", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20231122/nauka-1910631288.html

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общество, россия, здоровье - общество, алексей кузнецов