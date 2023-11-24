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Орбан предложил Венгрию как мост между западными и восточными компаниями - РИА Новости, 24.11.2023
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15:09 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/vengriya-1911631197.html
Орбан предложил Венгрию как мост между западными и восточными компаниями
Орбан предложил Венгрию как мост между западными и восточными компаниями - РИА Новости, 24.11.2023
Орбан предложил Венгрию как мост между западными и восточными компаниями
Будапешт может стать мостом между развитыми западными и восточными компаниями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:09
2023-11-24T15:09
в мире
венгрия
виктор орбан
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БАКУ, 23 ноя – РИА Новости. Будапешт может стать мостом между развитыми западными и восточными компаниями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Венгрия может сыграть роль моста между развитыми восточными и западными компаниями. Мы поддерживаем все инициативы, укрепляющие Центральную Азию, сотрудничество между странами региона", - сказал Орбан, выступая на стартовавшем в Баку саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA). В этой связи он напомнил, что в настоящее время Европа столкнулась с различными кризисами. "В Европе два мнения в связи с Востоком. По мнению одних, мы должны отдалиться от Востока, но некоторые страны верят в обратное. Венгрия заинтересована в тесном сотрудничестве с Востоком и поощряет это... Создание современных и безопасных транспортных маршрутов между Европой и Азией также очень важно для экономики Венгрии", - указал Орбан. Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA.
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в мире, венгрия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан предложил Венгрию как мост между западными и восточными компаниями

Орбан: Венгрия может стать мостом между западными и восточными компаниями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БАКУ, 23 ноя – РИА Новости. Будапешт может стать мостом между развитыми западными и восточными компаниями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Венгрия может сыграть роль моста между развитыми восточными и западными компаниями. Мы поддерживаем все инициативы, укрепляющие Центральную Азию, сотрудничество между странами региона", - сказал Орбан, выступая на стартовавшем в Баку саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).
В этой связи он напомнил, что в настоящее время Европа столкнулась с различными кризисами. "В Европе два мнения в связи с Востоком. По мнению одних, мы должны отдалиться от Востока, но некоторые страны верят в обратное. Венгрия заинтересована в тесном сотрудничестве с Востоком и поощряет это... Создание современных и безопасных транспортных маршрутов между Европой и Азией также очень важно для экономики Венгрии", - указал Орбан.
Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA.
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