Орбан предложил Венгрию как мост между западными и восточными компаниями
Орбан: Венгрия может стать мостом между западными и восточными компаниями
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БАКУ, 23 ноя – РИА Новости. Будапешт может стать мостом между развитыми западными и восточными компаниями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Венгрия может сыграть роль моста между развитыми восточными и западными компаниями. Мы поддерживаем все инициативы, укрепляющие Центральную Азию, сотрудничество между странами региона", - сказал Орбан, выступая на стартовавшем в Баку саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).
В этой связи он напомнил, что в настоящее время Европа столкнулась с различными кризисами. "В Европе два мнения в связи с Востоком. По мнению одних, мы должны отдалиться от Востока, но некоторые страны верят в обратное. Венгрия заинтересована в тесном сотрудничестве с Востоком и поощряет это... Создание современных и безопасных транспортных маршрутов между Европой и Азией также очень важно для экономики Венгрии", - указал Орбан.
Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA.