https://ria.ru/20231124/testirovanie-1911612749.html
"Ростелеком" рассказал о тестировании в Совфеде гаджетов на ОС "Аврора"
"Ростелеком" рассказал о тестировании в Совфеде гаджетов на ОС "Аврора" - РИА Новости, 24.11.2023
"Ростелеком" рассказал о тестировании в Совфеде гаджетов на ОС "Аврора"
В Совет Федерации направили 40 мобильных устройств на операционной системе (ОС) "Аврора" для тестирования: 20 планшетов и 20 смартфонов, на следующем этапе... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:46
2023-11-24T14:46
2023-11-24T14:46
технологии
совет федерации рф
ростелеком
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Совет Федерации направили 40 мобильных устройств на операционной системе (ОС) "Аврора" для тестирования: 20 планшетов и 20 смартфонов, на следующем этапе число устройств планируют увеличить до 250-500, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома". Ранее в пятницу сенатор Артем Шейкин рассказ РИА Новости, что тестирование российских смартфонов началось, отметив, что скорость работы системы приемлемая, заряд батарея держит на протяжении нескольких дней, но для полноценного перехода на нее недостаточно базовых приложений. "На первом этапе 40 мобильных устройств на ОС Аврора: 20 планшетов и 20 смартфонов. Следующим этапом планируем расширить тестирование до 250-500 устройств", - говорится в сообщении "Ростелекома". Отмечается, что тестирование закончится в марте 2024 года. Его проводят для знакомства сенаторов, сотрудников Совета Федерации с ОС "Аврора" и платформой "Аврора-Центр". Там также рассказали, что после первого этапа тестирования компания расширит фокусную группу с 40 до 250-500 человек, внедрит платформы "Аврора-Центр" в контур Совета Федерации и будет тестировать стороннее программное обеспечение на ОС "Аврора". Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной ОС "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки.
https://ria.ru/20231101/smartfon-1906689553.html
https://ria.ru/20220614/rostekh-1795264069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский смартфон на операционной системе "Аврора"
Российский смартфон на операционной системе "Аврора"
2023-11-24T14:46
true
PT2M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, совет федерации рф, ростелеком, россия
Технологии, Совет Федерации РФ, Ростелеком, Россия
"Ростелеком" рассказал о тестировании в Совфеде гаджетов на ОС "Аврора"
"Ростелеком": Совфед тестирует 20 планшетов и 20 смартфонов на ОС "Аврора"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Совет Федерации направили 40 мобильных устройств на операционной системе (ОС) "Аврора" для тестирования: 20 планшетов и 20 смартфонов, на следующем этапе число устройств планируют увеличить до 250-500, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
Ранее в пятницу сенатор Артем Шейкин рассказ РИА Новости, что тестирование российских смартфонов началось, отметив, что скорость работы системы приемлемая, заряд батарея держит на протяжении нескольких дней, но для полноценного перехода на нее недостаточно базовых приложений.
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"На первом этапе 40 мобильных устройств на ОС Аврора: 20 планшетов и 20 смартфонов. Следующим этапом планируем расширить тестирование до 250-500 устройств", - говорится в сообщении "Ростелекома".
Отмечается, что тестирование закончится в марте 2024 года. Его проводят для знакомства сенаторов, сотрудников Совета Федерации
с ОС "Аврора" и платформой "Аврора-Центр".
Там также рассказали, что после первого этапа тестирования компания расширит фокусную группу с 40 до 250-500 человек, внедрит платформы "Аврора-Центр" в контур Совета Федерации и будет тестировать стороннее программное обеспечение на ОС "Аврора".
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной ОС "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки.
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