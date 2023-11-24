https://ria.ru/20231124/niderlandy-1911453791.html

Путин опять победил. На этот раз в Нидерландах

Путин опять победил. На этот раз в Нидерландах - РИА Новости, 24.11.2023

Путин опять победил. На этот раз в Нидерландах

"Самый страшный кошмар Евросоюза" стал реальностью. Такова первая реакция западных СМИ на результаты парламентских выборов в Нидерландах. Шоком для... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:00

аналитика

нидерланды

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политика

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"Самый страшный кошмар Евросоюза" стал реальностью. Такова первая реакция западных СМИ на результаты парламентских выборов в Нидерландах. Шоком для истеблишмента стало уверенное первое место партии "За свободу" (Partij voor de Vrijheid, или PVV) во главе с 60-летним евроскептиком Гертом Вилдерсом.Получив почти четверть голосов избирателей, эта политсила более чем в два раза нарастила свою фракцию в парламенте, где будет иметь теперь 37 мандатов. Ставший вторым блок лейбористов и зеленых получил всего 25 кресел. А правившая с 2010 года партия Марка Рютте "За свободу и демократию" (VVD) вообще опустилась на третью позицию с 24 местами. Уходящий премьер, за свою непотопляемость и прочность получивший прозвище Тефлоновый, хитрыми маневрами в итоге обеспечил победу заклятых оппонентов. Тем забавнее тот факт, что Рютте является абсолютным фаворитом в гонке за пост генсека НАТО. Если финалом его руководства Североатлантическим альянсом станет такой же результат, как и в Нидерландах, то это стоит только приветствовать.Вообще, либералы сделали очень многое для того, чтобы обеспечить шокирующий успех ярчайшему представителю антиистеблишмента. Начиная с нулевых годов тамошние элиты научились противостоять волне протестных настроений, создавая под каждые выборы какую-нибудь партию-однодневку, отбирающую голоса у основного соперника. При этом, меняя друг друга, партии мейнстрима создали систему, которую их оппоненты назвали "картель". При этой схеме они формировали широкие коалиции друг с другом, но не давали Вилдерсу и другим ярким представителям несистемных сил занять первые места и войти в правительство.Вот и сейчас, аккурат под выборы-2023, была создана партия "Новый социальный контракт" (NCS) во главе с харизматичным и известным парламентарием Питером Омтзихтом, которого фактически вытолкнули из коалиционной партии "Христианско-демократический призыв" — во многом из-за его особой позиции по Украине и попыток добиться правды по делу MH17. Пользуясь личной популярностью, опальный политик всего за три месяца до выборов создал новую организацию, которая начала лидировать в рейтингах еще до ее создания (социологи так и писали в опросных листах: "Новая партия Омтзихта"). Истеблишмент был спокоен, понимая, что с бывшим системным политиком после выборов смогут договориться в рамках все того же "картеля".Но затем явно что-то пошло не так. Партия Вилдерса начала стремительно набирать рейтинги ближе к финалу кампании, впервые выйдя на первые строчки буквально за день до голосования. И либералы не нашли ничего лучше, чем начать рекламировать своего конкурента! Партия "Демократы-66", также входившая в коалицию Рютте, потратила бешеные деньги, разместив на первых полосах национальных газет призыв прийти на участки, чтобы проголосовать… лично против Вилдерса! Тот даже поблагодарил их за такую неожиданную рекламу: он бы сам не нашел столько денег, чтобы красоваться на обложках.Теперь истеблишмент Европы рвет на себе волосы. Немецкий пропагандист-русофоб Юлиан Репке буквально возопил: "Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится". И хотя тема России и Украины не была особо обсуждаемой в ходе кампании, голландская пресса тоже в последний момент кинулась изображать Вилдерса как союзника Москвы. Постарались и украинские ресурсы, которые попытались вбросить фейки о том, что "Кремль купил партию Вилдерса". Но на ход кампании это особо не повиляло.Конечно, Вилдерс не является "пророссийским" политиком. Да, он выступал против поставок оружия Украине, публично осудил русофобию в Европе и демонстративно бросил вызов своим элитам, посетив Госдуму в марте 2018 года, то есть уже после возвращения Крыма в Россию. Но после начала СВО он не был столь активным на этом направлении. Мало того, российские пранкеры вызвали Вилдерса и его коллег на откровения, которые "пророссийскими" точно назвать нельзя. Но мы же понимаем, что на любого западного политика, поставившего под сомнение помощь Украине, будут навешивать ярлык "прокремлевского".Большой вопрос заключается в том, сможет ли Вилдерс сформировать коалицию под себя. Он дал понять, что намерен привлечь в нее партию Омтзихта и, что самое смешное, правящую VVD, в которой некогда Тефлоновый Рютте уступил место 46-летней Дилан Йешильгез-Зегериус — министру юстиции Нидерландов турецко-курдского происхождения. Видимо, ради этого союза в самый последний момент лидер PVV даже убрал из повестки дня свой давний призыв запретить ислам в стране: было бы странно надеяться на альянс с уроженкой Турции при таких призывах.Но пока что представить такой союз, как и иной, при сложившихся раскладах очень сложно. Не исключено, что коалиционные переговоры, и без того длящиеся в Нидерландах месяцами, могут затянуться и закончиться ничем. Кстати, украинцев, которые жутко обеспокоены перспективой премьерства Вилдерса и срыва обещанных поставок голландских истребителей, сейчас успокаивают как раз тем, что Рютте еще долго останется на посту исполняющего обязанности премьера и успеет выполнить свое обещание.Успех Вилдерса возродил в медийном пространстве имя Пима Фортейна — популярного правого политика, убитого в 2002-м. Лидер PVV последние годы живет под постоянными угрозами расправы, поэтому всегда вынужден ходить с вооруженной охраной и даже появляться на дебатах в бронежилете. Нынешняя кампания выявила, что эти опасения не напрасны. Только за последние пару недель на лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, потенциального партнера Вилдерса по коалиции, дважды нападали. Один раз это был некий украинский мигрант, недовольный критикой вооружения киевского режима. А за два дня до выборов на него набросился 15-летний активист "Антифа", пытаясь ударить политика бутылкой. Особо отметим, что кучка сторонников нападавшего собралась у полицейского участка с надписями, прямо намекающими нынешним правым лидерам Нидерландов на судьбу Пима Фортейна.В такой вот атмосфере проходят честные демократические выборы в самой либеральной стране мира. Можно предположить, что после ошеломляющего успеха идейного наследника Фортейна, каковым по праву считается Вилдерс, обстановка будет только накаляться и имя Пима Фортейна будет звучать в голландских медиа все чаще.

https://radiosputnik.ru/20231123/niderlandy-1911374530.html

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аналитика, нидерланды, в мире, выборы, владимир путин, политика