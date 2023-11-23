https://ria.ru/20231123/putin-1911218142.html

"Сидеть и наблюдать". На Западе возмутились новым "союзником Путина" в НАТО

"Сидеть и наблюдать". На Западе возмутились новым "союзником Путина" в НАТО - РИА Новости, 23.11.2023

"Сидеть и наблюдать". На Западе возмутились новым "союзником Путина" в НАТО

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником России, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T04:12

2023-11-23T04:12

2023-11-23T04:13

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником России, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится", — предположил Репке.В парламентских выборах Нидерландов приняли участие 26 политических партий, среди крупнейших — ныне правящая либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгез-Зегериус, возглавляемая Гертом Вилдерсом крайне правая Партия свободы (PVV), левый блок "Зеленые левые"/Партия труда" (GroenLinks/PvdA) во главе с бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом и созданная этим летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).По данным экзитт-поллов PVV набирает 35 мест в парламенте. Для получения большинства политсила должна получить 76 депутатских мест из 150.

https://ria.ru/20231122/ulybka-1910957935.html

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в мире, нидерланды, россия, украина, франс тиммерманс, герт вилдерс, нато, еврокомиссия