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https://ria.ru/20210527/prankery-1734453008.html
Пранкеры разыграли голландских парламентариев от имени Волкова
Пранкеры разыграли голландских парламентариев от имени Волкова - РИА Новости, 27.05.2021
Пранкеры разыграли голландских парламентариев от имени Волкова
Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли голландских парламентариев, поговорив с ними от имени... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:36
2021-05-27T18:08
москва
сша
россия
герт вилдерс
фбк
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
фонд борьбы с коррупцией
нидерланды
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли голландских парламентариев, поговорив с ними от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Запись конференции опубликована на YouTube-канале.В заседании комитета по международным делам палаты представителей Нидерландов, которое проходило в закрытом режиме, приняли участие девять депутатов во главе с и. о. председателя комитета Гертом Вилдерсом. Они связались по видеосвязи с пранкером, который представился Волковым.Парламентариев не насторожил тот факт, "Волков" был на видеоконференции в домашнем халате и с синяками под глазами и что-то пил из кружки с надписью Big boss. Кто именно изображал его, осталось непонятным: возможно, пранкеры использовали технологию "дипфейк" — она позволяет подставлять чужое лицо к реальному изображению. По крайней мере, в результате "Волков" был весьма похож на оригинал.Депутаты активно интересовались ситуацией в России и возможностью на нее повлиять."Что мы можем сделать в качестве внешнего давления, чтобы освободить Навального из тюрьмы?" — задал один из них вопрос."Волков" тут же спросил, может ли каждый член комитета "держать голодовку, как Алексей". Ответом было молчание.Также парламентарии узнавали, довольны ли соратники Навального итогами незаконных акций. Кроме того, они заявили о своей поддержке "стремления к демократии" и хвалили "Волкова" за храбрость.Депутаты спросили, что голландские власти могут сделать "в сфере санкций". Например, один из участников конференции вспомнил о списке исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова, предлагавшего ввести персональные ограничения, и поинтересовался, остается ли это предложение актуальным. В феврале издание The Washington Post опубликовало список из 35 россиян, против которых ФБК* призывает руководство США ввести санкции, автором письма значится Ашурков."Что будет наиболее эффективно? Это действительно голодовка или санкции?" — спросил Вилдерс."Волков" ответил, что к голодовке Навального должны присоединиться мировые лидеры, а нидерландские депутаты могут показать им пример.Когда оказалось, что депутаты не торопятся отказываться от еды, "Волков" стал просить "биткоинов" и предлагать провести перформанс в виде демонстрации своих ягодиц перед российским посольством в Нидерландах. Он был так настойчив в своих просьбах, что Вилдерс пошутил: "Биткоины — слово дня".Когда один из политиков упомянул, что они хотят "помочь вашим кейсам", пранкер несколько раз переспросил, хотят ли они "помочь нашим геям"."Можете ли вы сказать, какие у вас контакты с посольствами ЕС в Москве? Вы чувствуете, что вы в тесном контакте? Вы чувствуете, что они поддерживают и понимают вас? Или они закрыли двери для вашей организации и освобождения Навального?" — поинтересовалась еще одна участница заседания."Что дипмиссии могут сделать лучше?" — добавил Вилдерс."Волков" в ответ посетовал на слабое внимание посольств.Также политики интересовались позицией ФБК* по поводу Крыма и отношением к этой теме простых россиян.Постепенно пранкер так увлекся, что стал показывать, как танцует в TikTok, "чтобы привлекать молодую аудиторию", и показал свинью-копилку, назвав ее Mr. Pig — преемником Навального."Это была хорошая идея — сделать заседание закрытым. Спасибо, что представили нас мистеру Пигу", — отреагировал на это Вилдерс.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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москва, сша, россия, герт вилдерс, фбк, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), фонд борьбы с коррупцией, нидерланды, в мире

Пранкеры разыграли голландских парламентариев от имени Волкова

16:36 27.05.2021 (обновлено: 18:08 27.05.2021)
 
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли голландских парламентариев, поговорив с ними от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Запись конференции опубликована на YouTube-канале.
В заседании комитета по международным делам палаты представителей Нидерландов, которое проходило в закрытом режиме, приняли участие девять депутатов во главе с и. о. председателя комитета Гертом Вилдерсом. Они связались по видеосвязи с пранкером, который представился Волковым.
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Парламентариев не насторожил тот факт, "Волков" был на видеоконференции в домашнем халате и с синяками под глазами и что-то пил из кружки с надписью Big boss.
Кто именно изображал его, осталось непонятным: возможно, пранкеры использовали технологию "дипфейк" — она позволяет подставлять чужое лицо к реальному изображению. По крайней мере, в результате "Волков" был весьма похож на оригинал.
Депутаты активно интересовались ситуацией в России и возможностью на нее повлиять.
"Что мы можем сделать в качестве внешнего давления, чтобы освободить Навального из тюрьмы?" — задал один из них вопрос.
"Волков" тут же спросил, может ли каждый член комитета "держать голодовку, как Алексей". Ответом было молчание.
Также парламентарии узнавали, довольны ли соратники Навального итогами незаконных акций. Кроме того, они заявили о своей поддержке "стремления к демократии" и хвалили "Волкова" за храбрость.
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Депутаты спросили, что голландские власти могут сделать "в сфере санкций". Например, один из участников конференции вспомнил о списке исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова, предлагавшего ввести персональные ограничения, и поинтересовался, остается ли это предложение актуальным. В феврале издание The Washington Post опубликовало список из 35 россиян, против которых ФБК* призывает руководство США ввести санкции, автором письма значится Ашурков.
"Что будет наиболее эффективно? Это действительно голодовка или санкции?" — спросил Вилдерс.
"Волков" ответил, что к голодовке Навального должны присоединиться мировые лидеры, а нидерландские депутаты могут показать им пример.
"Если быть реалистами, то мы пока не видели много голодовок от мировых лидеров или парламентариев", — возразили они.
Когда оказалось, что депутаты не торопятся отказываться от еды, "Волков" стал просить "биткоинов" и предлагать провести перформанс в виде демонстрации своих ягодиц перед российским посольством в Нидерландах. Он был так настойчив в своих просьбах, что Вилдерс пошутил: "Биткоины — слово дня".
Когда один из политиков упомянул, что они хотят "помочь вашим кейсам", пранкер несколько раз переспросил, хотят ли они "помочь нашим геям".
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"Можете ли вы сказать, какие у вас контакты с посольствами ЕС в Москве? Вы чувствуете, что вы в тесном контакте? Вы чувствуете, что они поддерживают и понимают вас? Или они закрыли двери для вашей организации и освобождения Навального?" — поинтересовалась еще одна участница заседания.
"Что дипмиссии могут сделать лучше?" — добавил Вилдерс.
"Волков" в ответ посетовал на слабое внимание посольств.
Также политики интересовались позицией ФБК* по поводу Крыма и отношением к этой теме простых россиян.
Постепенно пранкер так увлекся, что стал показывать, как танцует в TikTok, "чтобы привлекать молодую аудиторию", и показал свинью-копилку, назвав ее Mr. Pig — преемником Навального.
"Это была хорошая идея — сделать заседание закрытым. Спасибо, что представили нас мистеру Пигу", — отреагировал на это Вилдерс.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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МоскваСШАРоссияГерт ВилдерсФБКВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Фонд борьбы с коррупциейНидерландыВ мире
 
 
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