Алиев заявил, что Азербайджан с нуля возводит в Карабахе девять городов
Алиев: Баку возводит в Карабахе сто населенных пунктов, из них девять городов
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища. Архивное фото
БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в Карабахе "возводит с нуля" 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков.
"На освобожденных от оккупации территориях мы... возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. В рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома", - сказал Алиев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку. О каких именно городах идет речь, Алиев не пояснил.
По итогам боевых действий с начала 1990-х годов в Карабахе были покинуты и превратились в руины пять городов - Агдам, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Физули. С 1993 по 2020 годы они находились вне зоны контроля Баку.
Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA.
В Азербайджане реализуется госпрограмма "Большое возвращение" в Карабах и близлежащие районы, она была упомянута в качестве одного из приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года. Отправка переселенцев в Карабах происходит методом жеребьевки. По ее результатам определяется, какие семьи отправятся в регион в первую очередь.