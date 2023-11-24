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Алиев заявил, что Азербайджан с нуля возводит в Карабахе девять городов - РИА Новости, 24.11.2023
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13:58 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/karabakh-1911584787.html
Алиев заявил, что Азербайджан с нуля возводит в Карабахе девять городов
Алиев заявил, что Азербайджан с нуля возводит в Карабахе девять городов - РИА Новости, 24.11.2023
Алиев заявил, что Азербайджан с нуля возводит в Карабахе девять городов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в Карабахе "возводит с нуля" 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:58
2023-11-24T13:58
в мире
азербайджан
ильхам алиев
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в Карабахе "возводит с нуля" 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. "На освобожденных от оккупации территориях мы... возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. В рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома", - сказал Алиев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку. О каких именно городах идет речь, Алиев не пояснил. По итогам боевых действий с начала 1990-х годов в Карабахе были покинуты и превратились в руины пять городов - Агдам, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Физули. С 1993 по 2020 годы они находились вне зоны контроля Баку. Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA. В Азербайджане реализуется госпрограмма "Большое возвращение" в Карабах и близлежащие районы, она была упомянута в качестве одного из приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года. Отправка переселенцев в Карабах происходит методом жеребьевки. По ее результатам определяется, какие семьи отправятся в регион в первую очередь.
https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что Азербайджан с нуля возводит в Карабахе девять городов

Алиев: Баку возводит в Карабахе сто населенных пунктов, из них девять городов

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища. Архивное фото
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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в Карабахе "возводит с нуля" 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков.
"На освобожденных от оккупации территориях мы... возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. В рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома", - сказал Алиев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку. О каких именно городах идет речь, Алиев не пояснил.
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По итогам боевых действий с начала 1990-х годов в Карабахе были покинуты и превратились в руины пять городов - Агдам, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Физули. С 1993 по 2020 годы они находились вне зоны контроля Баку.
Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA.
В Азербайджане реализуется госпрограмма "Большое возвращение" в Карабах и близлежащие районы, она была упомянута в качестве одного из приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года. Отправка переселенцев в Карабах происходит методом жеребьевки. По ее результатам определяется, какие семьи отправятся в регион в первую очередь.
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В миреАзербайджанИльхам АлиевНагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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