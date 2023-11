https://ria.ru/20231124/karabakh-1911584787.html

Алиев заявил, что Азербайджан с нуля возводит в Карабахе девять городов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в Карабахе "возводит с нуля" 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. РИА Новости, 24.11.2023

БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в Карабахе "возводит с нуля" 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. "На освобожденных от оккупации территориях мы... возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. В рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома", - сказал Алиев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку. О каких именно городах идет речь, Алиев не пояснил. По итогам боевых действий с начала 1990-х годов в Карабахе были покинуты и превратились в руины пять городов - Агдам, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Физули. С 1993 по 2020 годы они находились вне зоны контроля Баку. Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA. В Азербайджане реализуется госпрограмма "Большое возвращение" в Карабах и близлежащие районы, она была упомянута в качестве одного из приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года. Отправка переселенцев в Карабах происходит методом жеребьевки. По ее результатам определяется, какие семьи отправятся в регион в первую очередь.

