https://ria.ru/20231124/immunitet-1911475849.html
Ученые изучают влияние изоляции на иммунитет человека
Ученые изучают влияние изоляции на иммунитет человека - РИА Новости, 24.11.2023
Ученые изучают влияние изоляции на иммунитет человека
Ученые в ходе эксперимента с запертым на год экипажем для имитации полета на Луну SIRIUS-23 попытаются понять, до какого минимального значения может снизиться... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T03:35
2023-11-24T03:35
2023-11-24T03:35
наука
наука
российская академия наук
институт медико-биологических проблем ран
сергей пономарев
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земля
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Ученые в ходе эксперимента с запертым на год экипажем для имитации полета на Луну SIRIUS-23 попытаются понять, до какого минимального значения может снизиться иммунитет человека, изолированного от внешнего мира, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Сергей Пономарев. "Мы ожидаем, что при увеличении длительности изоляции будет снижение показателей. Но при этом, скорее всего, минимизация функций, связанная с нахождением в гермообъекте, выйдет на какое-то плато и там дальше будет сохраняться. Но пока мы точно сказать не можем, поэтому проводим эксперимент", - сказал Пономарев. По его словам, в ходе предыдущих экспериментов серии SIRIUS продолжительностью четыре и восемь месяцев выяснилось, что изоляция приводит к снижению функциональной активности В-клеток, продуцирующих антитела. Ученый уточнил, что в итоге это может привести к тому, что на выходе из изоляции человек может подцепить различные заболевания. Снижение иммунитета, которое исследователи наблюдали во время четырехмесячного эксперимента, Пономарев назвал "зачаточным", а вот после восьми месяцев изоляции стала видна "полная картина", рассказал он. Заведующий лабораторией подчеркнул, что в каждом этапе эксперимента SIRIUS участвуют по шесть человек, и этого очень мало, чтобы набрать достаточную для науки статистику. Поэтому некоторые исследования повторяются в ходе каждого из них, чтобы затем полученные данные можно было сопоставить. В частности, это касается экспериментов по физиологии и психологии. "Полет" экипажа SIRIUS-23 начался 14 ноября 2023 года на экспериментальной базе ИМБП. В экипаж вошли пятеро россиян и представительница Белоруссии. По сценарию эксперимента экипаж долетит до станции на орбите Луны и проведет на ней почти год. Кроме того, планируются пять "высадок" на поверхность естественного спутника Земли. Ранее в рамках программы SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) были проведены аналогичные эксперименты продолжительностью 17 суток (в ноябре 2017 года), четыре месяца (в 2018-2019 годах) и восемь месяцев (в 2021-2022 годах). Сообщалось, что экспериментов продолжительностью один год может быть три.
https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html
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наука, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран, сергей пономарев, луна, земля
Наука, Наука, Российская академия наук, Институт медико-биологических проблем РАН, Сергей Пономарев, Луна, Земля
Ученые изучают влияние изоляции на иммунитет человека
РАН: ученые хотят понять, насколько снизится иммунитет человека в изоляции
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Ученые в ходе эксперимента с запертым на год экипажем для имитации полета на Луну SIRIUS-23 попытаются понять, до какого минимального значения может снизиться иммунитет человека, изолированного от внешнего мира, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Сергей Пономарев.
«
"Мы ожидаем, что при увеличении длительности изоляции будет снижение показателей. Но при этом, скорее всего, минимизация функций, связанная с нахождением в гермообъекте, выйдет на какое-то плато и там дальше будет сохраняться. Но пока мы точно сказать не можем, поэтому проводим эксперимент", - сказал Пономарев.
По его словам, в ходе предыдущих экспериментов серии SIRIUS продолжительностью четыре и восемь месяцев выяснилось, что изоляция приводит к снижению функциональной активности В-клеток, продуцирующих антитела. Ученый уточнил, что в итоге это может привести к тому, что на выходе из изоляции человек может подцепить различные заболевания.
Снижение иммунитета, которое исследователи наблюдали во время четырехмесячного эксперимента, Пономарев назвал "зачаточным", а вот после восьми месяцев изоляции стала видна "полная картина", рассказал он.
Заведующий лабораторией подчеркнул, что в каждом этапе эксперимента SIRIUS участвуют по шесть человек, и этого очень мало, чтобы набрать достаточную для науки статистику. Поэтому некоторые исследования повторяются в ходе каждого из них, чтобы затем полученные данные можно было сопоставить. В частности, это касается экспериментов по физиологии и психологии.
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"Полет" экипажа SIRIUS-23 начался 14 ноября 2023 года на экспериментальной базе ИМБП. В экипаж вошли пятеро россиян и представительница Белоруссии
. По сценарию эксперимента экипаж долетит до станции на орбите Луны и проведет на ней почти год. Кроме того, планируются пять "высадок" на поверхность естественного спутника Земли
.
Ранее в рамках программы SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) были проведены аналогичные эксперименты продолжительностью 17 суток (в ноябре 2017 года), четыре месяца (в 2018-2019 годах) и восемь месяцев (в 2021-2022 годах). Сообщалось, что экспериментов продолжительностью один год может быть три.
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