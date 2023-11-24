Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 24.11.2023 (обновлено: 21:24 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/festival-1911742191.html
Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде
Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде - РИА Новости, 24.11.2023
Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Волгограде с показа фильма "Наши берега" документалиста канала RT Клима... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T21:18
2023-11-24T21:24
волгоград
россия
донбасс
сергей галанин
борис корчевников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896586338_0:17:2056:1174_1920x0_80_0_0_c40859748df3c7a7622b2e327e84a79f.jpg
ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Волгограде с показа фильма "Наши берега" документалиста канала RT Клима Поплавского, передает корреспондент РИА Новости.Фестиваль открылся в пятницу в Волгограде в театре "Царицынская опера". Церемония, которую вел поэт и боец отряда "Ахмат-спецназ" Дмитрий Артис, началась с минуты молчания по павшим участникам специальной военной операции. Затем на сцену вышли бойцы, которые поблагодарили организаторов за проведение фестиваля, и родные погибших в Донбассе военных, их очень тепло встретили зрители."Мы привезли вам 15 фильмов, документальных лент о наших бойцах, которые сейчас выполняют там свой долг, о военных медиках, волонтерах, представителях культурного фронта - поэтах и музыкантах. &lt;...&gt; Сейчас, в эти минуты наши соотечественники совершают новые подвиги, а мы о них снимаем фильмы, показываем вам", - сказала на открытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.По ее словам, "RT.Док: Время героев" уже прошел в шести городах России, а перед Волгоградом организаторы фестиваля посетили Донбасс и показали фильмы бойцам.Перед зрителями выступили волгоградские артисты, а также Сергей Галанин и группа "Серьга".Первым фильмом, с которого начался фестиваль в Волгограде, стала картина "Наши берега" Поплавского."Этот фильм - портрет геройской 126-й гвардейской береговой охраны. О ребятах, которые работают непосредственно на Днепре: от выхода из Черного моря до Антоновского моста", - рассказал Поплавский журналистам.В субботу состоится премьера фильма "Хочу тишины", сообщил журналистам его автор Руслан Гусаров."Мы привезли новый фильм, который мы делали последние полгода, он называется "Хочу тишины". Эта работа посвящена &lt;...&gt; теме кризисной психологии, посттравматическому расстройству у жителей, которые почти десять лет находятся в зоне боевых действий, страдают, мучаются", - сказал Гусаров.По его словам, документалисты, снимая фильмы о героях спецоперации и жителях Донбасса, фиксируют историю для потомков.Всего в Волгограде с 24 по 26 ноября покажут 15 фильмов. Среди них киноленты военкора Александра Сладкова "Глазами репортера. Битва за Мариуполь", спецкора "Волгоград-ТРВ" Артема Ямщикова "После тумана" о жителях новых регионов России.В рамках деловой программы пройдут круглые столы "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО", "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова."RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. После Волгограда его зрителями станут жители Грозного.
https://ria.ru/20230918/svo-1896917656.html
https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html
https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html
волгоград
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896586338_61:0:1933:1404_1920x0_80_0_0_521ae4241216ac492a0d2225c16ceb79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, россия, донбасс, сергей галанин, борис корчевников
Волгоград, Россия, Донбасс, Сергей Галанин, Борис Корчевников
Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде

Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде фильмом "Наши берега"

© RTФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
© RT
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Волгограде с показа фильма "Наши берега" документалиста канала RT Клима Поплавского, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль открылся в пятницу в Волгограде в театре "Царицынская опера". Церемония, которую вел поэт и боец отряда "Ахмат-спецназ" Дмитрий Артис, началась с минуты молчания по павшим участникам специальной военной операции. Затем на сцену вышли бойцы, которые поблагодарили организаторов за проведение фестиваля, и родные погибших в Донбассе военных, их очень тепло встретили зрители.
Фотокорреспондент на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Более тысячи человек посетили фестиваль "RT.Док.Время героев" в Иркутске
18 сентября, 10:55
"Мы привезли вам 15 фильмов, документальных лент о наших бойцах, которые сейчас выполняют там свой долг, о военных медиках, волонтерах, представителях культурного фронта - поэтах и музыкантах. <...> Сейчас, в эти минуты наши соотечественники совершают новые подвиги, а мы о них снимаем фильмы, показываем вам", - сказала на открытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
По ее словам, "RT.Док: Время героев" уже прошел в шести городах России, а перед Волгоградом организаторы фестиваля посетили Донбасс и показали фильмы бойцам.
Перед зрителями выступили волгоградские артисты, а также Сергей Галанин и группа "Серьга".
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева
Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино
25 июля, 23:45
Первым фильмом, с которого начался фестиваль в Волгограде, стала картина "Наши берега" Поплавского.
"Этот фильм - портрет геройской 126-й гвардейской береговой охраны. О ребятах, которые работают непосредственно на Днепре: от выхода из Черного моря до Антоновского моста", - рассказал Поплавский журналистам.
В субботу состоится премьера фильма "Хочу тишины", сообщил журналистам его автор Руслан Гусаров.
"Мы привезли новый фильм, который мы делали последние полгода, он называется "Хочу тишины". Эта работа посвящена <...> теме кризисной психологии, посттравматическому расстройству у жителей, которые почти десять лет находятся в зоне боевых действий, страдают, мучаются", - сказал Гусаров.
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева
Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля
13 июля, 01:06
По его словам, документалисты, снимая фильмы о героях спецоперации и жителях Донбасса, фиксируют историю для потомков.
Всего в Волгограде с 24 по 26 ноября покажут 15 фильмов. Среди них киноленты военкора Александра Сладкова "Глазами репортера. Битва за Мариуполь", спецкора "Волгоград-ТРВ" Артема Ямщикова "После тумана" о жителях новых регионов России.
В рамках деловой программы пройдут круглые столы "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО", "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.
"RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. После Волгограда его зрителями станут жители Грозного.
 
ВолгоградРоссияДонбассСергей ГаланинБорис Корчевников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала