https://ria.ru/20231124/festival-1911742191.html

Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде

Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде - РИА Новости, 24.11.2023

Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде

Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Волгограде с показа фильма "Наши берега" документалиста канала RT Клима... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T21:18

2023-11-24T21:18

2023-11-24T21:24

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россия

донбасс

сергей галанин

борис корчевников

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ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Волгограде с показа фильма "Наши берега" документалиста канала RT Клима Поплавского, передает корреспондент РИА Новости.Фестиваль открылся в пятницу в Волгограде в театре "Царицынская опера". Церемония, которую вел поэт и боец отряда "Ахмат-спецназ" Дмитрий Артис, началась с минуты молчания по павшим участникам специальной военной операции. Затем на сцену вышли бойцы, которые поблагодарили организаторов за проведение фестиваля, и родные погибших в Донбассе военных, их очень тепло встретили зрители."Мы привезли вам 15 фильмов, документальных лент о наших бойцах, которые сейчас выполняют там свой долг, о военных медиках, волонтерах, представителях культурного фронта - поэтах и музыкантах. <...> Сейчас, в эти минуты наши соотечественники совершают новые подвиги, а мы о них снимаем фильмы, показываем вам", - сказала на открытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.По ее словам, "RT.Док: Время героев" уже прошел в шести городах России, а перед Волгоградом организаторы фестиваля посетили Донбасс и показали фильмы бойцам.Перед зрителями выступили волгоградские артисты, а также Сергей Галанин и группа "Серьга".Первым фильмом, с которого начался фестиваль в Волгограде, стала картина "Наши берега" Поплавского."Этот фильм - портрет геройской 126-й гвардейской береговой охраны. О ребятах, которые работают непосредственно на Днепре: от выхода из Черного моря до Антоновского моста", - рассказал Поплавский журналистам.В субботу состоится премьера фильма "Хочу тишины", сообщил журналистам его автор Руслан Гусаров."Мы привезли новый фильм, который мы делали последние полгода, он называется "Хочу тишины". Эта работа посвящена <...> теме кризисной психологии, посттравматическому расстройству у жителей, которые почти десять лет находятся в зоне боевых действий, страдают, мучаются", - сказал Гусаров.По его словам, документалисты, снимая фильмы о героях спецоперации и жителях Донбасса, фиксируют историю для потомков.Всего в Волгограде с 24 по 26 ноября покажут 15 фильмов. Среди них киноленты военкора Александра Сладкова "Глазами репортера. Битва за Мариуполь", спецкора "Волгоград-ТРВ" Артема Ямщикова "После тумана" о жителях новых регионов России.В рамках деловой программы пройдут круглые столы "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО", "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова."RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. После Волгограда его зрителями станут жители Грозного.

https://ria.ru/20230918/svo-1896917656.html

https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html

https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html

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донбасс

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волгоград, россия, донбасс, сергей галанин, борис корчевников