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Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос - РИА Новости, 23.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:15 23.11.2023 (обновлено: 19:46 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vystavka-1911436285.html
Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос
Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос - РИА Новости, 23.11.2023
Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос
Более 80 процентов посетителей выставки "Россия" на ВДНХ планируют посетить ее еще раз, следует из результатов исследования ИНСОМАР, которые представил директор РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:15
2023-11-23T19:46
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
москва
виктор потуремский
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 80 процентов посетителей выставки "Россия" на ВДНХ планируют посетить ее еще раз, следует из результатов исследования ИНСОМАР, которые представил директор Института по политическому анализу Виктор Потуремский. "Восемьдесят шесть процентов посетивших выставку в эти дни говорят, что она оправдала или превзошла ожидания, 97 процентов положительно оценивают выставку, 97 процентов порекомендовали бы посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ и 79 процентов планируют посетить выставку еще раз", — рассказал он на заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Россия: почему мы гордимся нашей страной?". Как уточнил Потуремский, 34 процента участников опроса считают, что выставка посвящена достижениям России, 25 процентов — величию истории страны, 17 — развитию технологий и инновациям, 14 — перспективам и возможностям, десять — будущему России.Отмечается, что посещение форума вызывает у посетителей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость. Исследование проводилось ИНСОМАР в период с 4 по 7 ноября на выставке "Россия". По случайной выборке было опрошено 820 респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процента. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. На ней представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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выставка-форум "россия", россия, москва, виктор потуремский, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Виктор Потуремский, Общество
Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос

Опрос: почти 80% посетителей выставки "Россия" планируют посетить ее еще раз

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭтнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников
Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 80 процентов посетителей выставки "Россия" на ВДНХ планируют посетить ее еще раз, следует из результатов исследования ИНСОМАР, которые представил директор Института по политическому анализу Виктор Потуремский.
"Восемьдесят шесть процентов посетивших выставку в эти дни говорят, что она оправдала или превзошла ожидания, 97 процентов положительно оценивают выставку, 97 процентов порекомендовали бы посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ и 79 процентов планируют посетить выставку еще раз", — рассказал он на заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Россия: почему мы гордимся нашей страной?".
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
Как уточнил Потуремский, 34 процента участников опроса считают, что выставка посвящена достижениям России, 25 процентов — величию истории страны, 17 — развитию технологий и инновациям, 14 — перспективам и возможностям, десять — будущему России.
Отмечается, что посещение форума вызывает у посетителей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Исследование проводилось ИНСОМАР в период с 4 по 7 ноября на выставке "Россия". По случайной выборке было опрошено 820 респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процента.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. На ней представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

Стенд Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

Презентация блюд в павильоне Дом российской кухни на Международной выставке-форуме Россия

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

Стенд Волгоградской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

Стенд Рязанской области на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

Участники выставки Россия на стенде острова Сахалин

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

Экспозиция стенда Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

Стенд Хабаровского края на Международной выставке-форуме Россия

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

Стенд Ставропольского края на Международной выставке-форуме Россия

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

Стенд Республики Алтай на Международной выставке-форуме Россия

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

Павильон Макет Москвы на Международной выставке-форуме Россия

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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