https://ria.ru/20231123/vystavka-1911436285.html

Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос

Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос - РИА Новости, 23.11.2023

Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос

Более 80 процентов посетителей выставки "Россия" на ВДНХ планируют посетить ее еще раз, следует из результатов исследования ИНСОМАР, которые представил директор РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:15

2023-11-23T19:15

2023-11-23T19:46

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

москва

виктор потуремский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911251294_0:100:3109:1849_1920x0_80_0_0_823f8efb00da6d80ae4421d40e0e754a.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 80 процентов посетителей выставки "Россия" на ВДНХ планируют посетить ее еще раз, следует из результатов исследования ИНСОМАР, которые представил директор Института по политическому анализу Виктор Потуремский. "Восемьдесят шесть процентов посетивших выставку в эти дни говорят, что она оправдала или превзошла ожидания, 97 процентов положительно оценивают выставку, 97 процентов порекомендовали бы посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ и 79 процентов планируют посетить выставку еще раз", — рассказал он на заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Россия: почему мы гордимся нашей страной?". Как уточнил Потуремский, 34 процента участников опроса считают, что выставка посвящена достижениям России, 25 процентов — величию истории страны, 17 — развитию технологий и инновациям, 14 — перспективам и возможностям, десять — будущему России.Отмечается, что посещение форума вызывает у посетителей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость. Исследование проводилось ИНСОМАР в период с 4 по 7 ноября на выставке "Россия". По случайной выборке было опрошено 820 респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процента. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. На ней представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", россия, москва, виктор потуремский, общество