https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html

"Бульон с антибиотиком". Ученый раскрыл истоки резистентности к лекарствам

"Бульон с антибиотиком". Ученый раскрыл истоки резистентности к лекарствам - РИА Новости, 23.11.2023

"Бульон с антибиотиком". Ученый раскрыл истоки резистентности к лекарствам

Беспричинное использование антибиотиков в животноводстве и отсутствие лекарственной дисциплины у людей приводят к серьезной проблеме резистентности... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:00

2023-11-23T09:00

2023-11-23T09:18

наука

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Беспричинное использование антибиотиков в животноводстве и отсутствие лекарственной дисциплины у людей приводят к серьезной проблеме резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал известный эпидемиолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.Напомним, что с 18 по 24 ноября – Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Она проходит под лозунгом "Объединим усилия для противодействия устойчивости к противомикробным препаратам". Противомикробные препараты – антибиотики – представляют собой лекарственные средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений. Резистентность (устойчивость) к этим препаратам ВОЗ назвала одной из десяти глобальных угроз здоровью населения всего мира."Корень проблемы лекарственной резистентности кроется в нерациональном применении антибиотиков", – заявил ученый, подчеркнув, что люди могут и обязаны это изменить."Антибиотики зачастую нерационально используются в сельскохозяйственном секторе, включая животноводство и птицеводство. По объему это основные потребители противомикробных препаратов, причем не столько для лечения животных и птиц, сколько для стимуляции роста, в качестве консервирующих средств и в профилактических целях", – отметил Тутельян."В курице, из которой мы варим бульон, конечно, нет антибиотика в терапевтических концентрациях, но в ней могут быть минорные (остаточные) количества препарата. Терапевтическим действием он не обладает, но стимулирует нашу устойчивость к антибиотикам", – добавил ученый.Вторая, но не менее веская причина возникновения резистентности, по его мнению, кроется в несерьезном отношении к лекарствам самих граждан. Это социальное явление, имеющее глобальные медицинские последствия, ученый назвал "бытовым несоблюдением лекарственной дисциплины"."Пандемия коронавирусной инфекции, которая постепенно превращается в сезонную инфекцию, показала, что в 2019-2020 годах наши граждане купили антибиотиков на 50 процентов больше, чем в "доковидный" год. Врачи в один голос говорили, что нельзя лечить антибиотиками вирусную инфекцию, но население продолжало скупать антибиотики, а провизорская служба аптек в ряде случаев этому не препятствовала", – отметил Тутельян.Более того, по его словам, ежегодный мониторинг фармацевтического рынка показал, что в 2021-2022 годах ситуация не изменилась – население продолжило скупать антибиотики."Спрашивается: зачем? Про запас! Во многих семьях именно так и происходит. Антибиотики, купленные на всякий случай, лежат в домашней аптечке, у них постепенно истекает срок годности, и в итоге их выбрасывают. Куда? В мусорное ведро. Потом все это попадает на полигон твердых бытовых отходов, а затем уходит в почву. Из почвы – возможно, проникает в растения, в воду, в аквакультуры (рыбу), в корма для животных… И вот мы опять сталкиваемся с минорными количествами антибиотика, которые люди в итоге потребляют", – объясняет эпидемиолог.В этой ситуации ученый призывает граждан к элементарной лекарственной дисциплине."Не надо покупать лишнее! Антибиотик можно принимать только по назначению врача, а не тогда, когда мама или соседка посоветовали. Врач назначил курс антибиотика, например, 20 таблеток. Выписал рецепт. Вы купили 20 таблеток, пропили полный курс – и все! В аптечке пусто, никакой утилизации не требуется", – добавляет он."Снижение резистентности в значительной степени находится не в руках ученых и не в поиске революционных антибиотиков, а в руках простых граждан, которые должны соблюдать элементарную лекарственную дисциплину", – уверяет ученый, добавляя, что все привыкли к понятию "грамотное пищевое поведение", но таким же грамотным должно быть и лекарственное поведение."Нельзя бесконтрольно пить лекарства, даже для приема травяных экстрактов должно быть веское основание", – подчеркнул он, добавив, что профилактическое применение препаратов – это такая область, которую нужно четко контролировать."Я согласен с тем, что будущее за профилактической медициной. Вакцинируйтесь, пейте витамины по назначению врача, мажьте под носом "звездочкой", но всегда помните, что антибиотики - это терапевтические, а не профилактические средства, они нужны только для лечения", – отметил эпидемиолог.Проблема лекарственной резистентности относится не только к антибиотикам, но и к противогрибковым препаратам, утверждает ученый. "В настоящее время разные виды грибов из рода Candida обладают устойчивостью к наиболее распространенным фунгицидным препаратам, в некоторых случаях достигающей 80-90 процентов", – констатирует Алексей Тутельян.По его словам, в некоторых ситуациях это может привести к летальным последствиям: например, если человек находится в реанимации с "ковидной" пневмонией, то присоединение грибковой инфекции увеличивает вероятность летального исхода на 25 процентов.По его мнению, блокирование способности бактерий адаптироваться, иначе говоря, приспосабливаться к повреждающему действию противомикробных препаратов, является одним из перспективных путей преодоления данной проблемы."В результате применения антибиотиков гибель большинства патогенных микробов, проникших в наш организм, и последующая за этим нормализация клинических показателей (видимое выздоровление) лишь маскирует рецидивирование заболевания за счет размножения крайне небольшого количества оставшихся в живых, адаптировавшихся микробов", – пояснил ученый.Иными словами, по его мнению, оставшееся после применения препарата количество бактерий не способно вызвать клиническую картину заболевания, но со временем этих бактерий становится все больше, затем наступает недомогание. При этом, по его словам, часть бактериальной популяции за счет сложных механизмов становится резистентной к тем антибиотикам, к которым они раньше были чувствительны."Так происходит распространение резистентности, и наши разработки как раз направлены на преодоление этого пути распространения", – подчеркнул ученый, добавив, что подобные исследования проводятся в разных странах, и уже есть конкретные лекарственные препараты-кандидаты. Он уверяет, что в скором времени мы будем свидетелями бурного роста подобных препаратов, как это в свое время случилось с антибиотиками после открытия пенициллина.

https://ria.ru/20231118/nauka-1909781992.html

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус covid-19, социальный навигатор, санпросвет, антибиотики, медицина, здоровье - общество