https://ria.ru/20231123/pashinyan-1911368301.html

В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС

В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 23.11.2023

В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС

Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС, тем более, что... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:48

2023-11-23T15:48

2023-11-23T16:00

санкт-петербург

армения

евразийский экономический союз

снг

политика

россия

юрий ушаков

никол пашинян

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС, тем более, что председательство во втором из этих объединений переходит к Армении, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Я считаю, что в Питер приедут (представители Армении - ред.). Там будет неформальная встреча традиционная лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕврАзЭС. Кстати, на этом заседании председателем после нас становится Армения. Поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять эстафету у Владимира Владимира Путина", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, приедут ли представители Армении на встречи, которые пройдут в декабре в Петербурге.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909655104.html

санкт-петербург

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, армения, евразийский экономический союз, снг, политика, россия, юрий ушаков, никол пашинян