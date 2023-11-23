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В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 23.11.2023
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15:48 23.11.2023 (обновлено: 16:00 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/pashinyan-1911368301.html
В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС
В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 23.11.2023
В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС
Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС, тем более, что... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:48
2023-11-23T16:00
санкт-петербург
армения
евразийский экономический союз
снг
политика
россия
юрий ушаков
никол пашинян
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС, тем более, что председательство во втором из этих объединений переходит к Армении, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Я считаю, что в Питер приедут (представители Армении - ред.). Там будет неформальная встреча традиционная лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕврАзЭС. Кстати, на этом заседании председателем после нас становится Армения. Поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять эстафету у Владимира Владимира Путина", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, приедут ли представители Армении на встречи, которые пройдут в декабре в Петербурге.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909655104.html
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санкт-петербург, армения, евразийский экономический союз, снг, политика, россия, юрий ушаков, никол пашинян
Санкт-Петербург, Армения, Евразийский экономический союз, СНГ, Политика, Россия, Юрий Ушаков, Никол Пашинян
В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС

Ушаков: Россия ожидает Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС, тем более, что председательство во втором из этих объединений переходит к Армении, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я считаю, что в Питер приедут (представители Армении - ред.). Там будет неформальная встреча традиционная лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕврАзЭС. Кстати, на этом заседании председателем после нас становится Армения. Поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять эстафету у Владимира Владимира Путина", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, приедут ли представители Армении на встречи, которые пройдут в декабре в Петербурге.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
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Санкт-ПетербургАрменияЕвразийский экономический союзСНГПолитикаРоссияЮрий УшаковНикол Пашинян
 
 
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