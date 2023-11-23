https://ria.ru/20231123/pashinyan-1911368301.html
В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС
В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 23.11.2023
В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС
Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС, тем более, что... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:48
2023-11-23T15:48
2023-11-23T16:00
санкт-петербург
армения
евразийский экономический союз
снг
политика
россия
юрий ушаков
никол пашинян
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС, тем более, что председательство во втором из этих объединений переходит к Армении, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Я считаю, что в Питер приедут (представители Армении - ред.). Там будет неформальная встреча традиционная лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕврАзЭС. Кстати, на этом заседании председателем после нас становится Армения. Поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять эстафету у Владимира Владимира Путина", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, приедут ли представители Армении на встречи, которые пройдут в декабре в Петербурге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, армения, евразийский экономический союз, снг, политика, россия, юрий ушаков, никол пашинян
Санкт-Петербург, Армения, Евразийский экономический союз, СНГ, Политика, Россия, Юрий Ушаков, Никол Пашинян
В Кремле ждут Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС
Ушаков: Россия ожидает Пашиняна в Санкт-Петербурге на саммитах СНГ и ЕАЭС