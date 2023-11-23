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Следующий саммит ОДКБ планируется провести в 2024 году в Астане - РИА Новости, 23.11.2023
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15:34 23.11.2023 (обновлено: 16:02 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/odkb-1911364432.html
Следующий саммит ОДКБ планируется провести в 2024 году в Астане
Следующий саммит ОДКБ планируется провести в 2024 году в Астане - РИА Новости, 23.11.2023
Следующий саммит ОДКБ планируется провести в 2024 году в Астане
Следующее заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) планируется провести в четвертом квартале 2024... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:34
2023-11-23T16:02
астана
одкб
в мире
имангали тасмагамбетов
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Следующее заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане, сообщил в четверг генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов."Предлагается рассмотреть проект протокольного решения о председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которую намечается провести в четвертом квартале 2024 года в городе Астане", - заявил генсек на саммите ОДКБ в расширенном составе в Минске.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
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астана, одкб, в мире, имангали тасмагамбетов
Астана, ОДКБ, В мире, Имангали Тасмагамбетов
Следующий саммит ОДКБ планируется провести в 2024 году в Астане

Следующий саммит ОДКБ планируется в четвертом квартале 2024 года в Астане

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьСаммит ОДКБ в Минске
Саммит ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Саммит ОДКБ в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Следующее заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане, сообщил в четверг генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
"Предлагается рассмотреть проект протокольного решения о председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которую намечается провести в четвертом квартале 2024 года в городе Астане", - заявил генсек на саммите ОДКБ в расширенном составе в Минске.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
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АстанаОДКБВ миреИмангали Тасмагамбетов
 
 
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