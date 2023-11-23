https://ria.ru/20231123/odkb-1911299101.html
Генсек ОДКБ после саммита посетит Ереван и передаст подписанные документы
Генсек ОДКБ после саммита посетит Ереван и передаст подписанные документы - РИА Новости, 23.11.2023
Генсек ОДКБ после саммита посетит Ереван и передаст подписанные документы
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван и передаст армянской стороне подписанные в столице... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:37
2023-11-23T12:37
2023-11-23T13:21
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван и передаст армянской стороне подписанные в столице Белоруссии документы для присоединения Армении к ним, сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник."У меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой. Мы обсудили в том числе эти вопросы, механизмы принятия решений. Все решения, которые будут сегодня приниматься, абсолютно легитимны. В соответствии с правилами и процедурами организации… решения принимаются при согласии всех стран-членов. Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван", - сказал Алейник журналистам на полях саммита ОДКБ в Минске.Он добавил, что все решения, которые сегодня будут рассмотрены главами государств и проходили окончательную доработку в Минске в рамках согласительной комиссии, будут переданы армянским коллегам. "Будем рассчитывать, что они присоединятся к ним", - добавил глава белорусского МИД."По тем проектам документов, которые сегодня выносятся на уровень глав государств, в течение двух дней проходила согласительная комиссия. Нам удалось согласовать практически все 15 документов, которые сегодня будут вынесены на рассмотрение и утверждение главами государств", - сказал Алейник.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефоном разговоре Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске, сообщили 14 ноября в пресс-службе армянского правительства. Представители Армении также не присутствовали на совместном заседании советов министров обороны, министров иностранных дел и комитета секретарей совбезов стран ОДКБ, которое прошло в среду в Минске в преддверии сессии Совета коллективной безопасности.
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белоруссия, в мире, одкб, минск, сергей алейник
Белоруссия, В мире, ОДКБ, Минск, Сергей Алейник
Генсек ОДКБ после саммита посетит Ереван и передаст подписанные документы
Алейник: генсек ОДКБ посетит Ереван для передачи подписанных документов
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита организации в Минске посетит Ереван и передаст армянской стороне подписанные в столице Белоруссии документы для присоединения Армении к ним, сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
"У меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой. Мы обсудили в том числе эти вопросы, механизмы принятия решений. Все решения, которые будут сегодня приниматься, абсолютно легитимны. В соответствии с правилами и процедурами организации… решения принимаются при согласии всех стран-членов. Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван", - сказал Алейник журналистам на полях саммита ОДКБ в Минске.
Он добавил, что все решения, которые сегодня будут рассмотрены главами государств и проходили окончательную доработку в Минске в рамках согласительной комиссии, будут переданы армянским коллегам. "Будем рассчитывать, что они присоединятся к ним", - добавил глава белорусского МИД.
"По тем проектам документов, которые сегодня выносятся на уровень глав государств, в течение двух дней проходила согласительная комиссия. Нам удалось согласовать практически все 15 документов, которые сегодня будут вынесены на рассмотрение и утверждение главами государств", - сказал Алейник.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан
, Киргизия
, Россия
и Таджикистан
. Премьер-министр Армении Никол Пашинян
проинформировал в телефоном разговоре Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске, сообщили 14 ноября в пресс-службе армянского правительства. Представители Армении также не присутствовали на совместном заседании советов министров обороны, министров иностранных дел и комитета секретарей совбезов стран ОДКБ, которое прошло в среду в Минске в преддверии сессии Совета коллективной безопасности.
Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ