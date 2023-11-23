https://ria.ru/20231123/obmen-1911223496.html

Володин призвал к обмену практиками в образовании с Китаем

Володин призвал к обмену практиками в образовании с Китаем - РИА Новости, 23.11.2023

Володин призвал к обмену практиками в образовании с Китаем

России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T06:44

2023-11-23T06:44

2023-11-23T07:11

китай

россия

вячеслав володин

госдума рф

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российская академия наук

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НАНКИН (КНР), 23 ноя – РИА Новости. России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык. "Нам важно обмениваться опытом, лучшими практиками, чтобы идти вместе вперед, создавая передовые отрасли и инновации", - сказал он. По его словам, для достижения высоких темпов роста экономики начинать необходимо с повышения качества образования."Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Затем идет создание технологий, инновации, и уже потом экономический рост", - отметил спикер."Все то же самое в обратном случае - страна теряет свои позиции, когда снижается уровень образования, и, конечно, затем возникают большие проблемы в экономике", - добавил Володин.Ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь заявил, что вуз, который сотрудничает с МГУ, СПбГУ и РАН, планирует расширять такую работу, и это станет вкладом в развитие отношений двух стран."Раньше говорили: кто владеет информацией, тот владеет миром. Сегодня это актуально в отношении тех, кто владеет технологиями", - продолжил Володин. По его словам, для создания технологий необходимы знания, "а это значит - качество образования" как хорошая основа для науки. "Полученные знания являются основой для того, чтобы были достижения, принимались эффективные решения, поэтому сегодня очень многое зависит от качества подготовки инженеров, программистов, математиков, людей, которые выбрали для себя самые разные специальности", - резюмировал политик.Спикер Госдумы констатировал, что отношения между Россией и Китаем динамично развиваются во многом благодаря отношениям президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом 21-23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20231116/otnosheniya-1909740212.html

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китай, россия, вячеслав володин, госдума рф, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, в мире