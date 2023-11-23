Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал к обмену практиками в образовании с Китаем - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 23.11.2023 (обновлено: 07:11 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/obmen-1911223496.html
Володин призвал к обмену практиками в образовании с Китаем
Володин призвал к обмену практиками в образовании с Китаем - РИА Новости, 23.11.2023
Володин призвал к обмену практиками в образовании с Китаем
России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T06:44
2023-11-23T07:11
китай
россия
вячеслав володин
госдума рф
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
НАНКИН (КНР), 23 ноя – РИА Новости. России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык. "Нам важно обмениваться опытом, лучшими практиками, чтобы идти вместе вперед, создавая передовые отрасли и инновации", - сказал он. По его словам, для достижения высоких темпов роста экономики начинать необходимо с повышения качества образования."Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Затем идет создание технологий, инновации, и уже потом экономический рост", - отметил спикер."Все то же самое в обратном случае - страна теряет свои позиции, когда снижается уровень образования, и, конечно, затем возникают большие проблемы в экономике", - добавил Володин.Ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь заявил, что вуз, который сотрудничает с МГУ, СПбГУ и РАН, планирует расширять такую работу, и это станет вкладом в развитие отношений двух стран."Раньше говорили: кто владеет информацией, тот владеет миром. Сегодня это актуально в отношении тех, кто владеет технологиями", - продолжил Володин. По его словам, для создания технологий необходимы знания, "а это значит - качество образования" как хорошая основа для науки. "Полученные знания являются основой для того, чтобы были достижения, принимались эффективные решения, поэтому сегодня очень многое зависит от качества подготовки инженеров, программистов, математиков, людей, которые выбрали для себя самые разные специальности", - резюмировал политик.Спикер Госдумы констатировал, что отношения между Россией и Китаем динамично развиваются во многом благодаря отношениям президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом 21-23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20231116/otnosheniya-1909740212.html
https://ria.ru/20231123/razvitie-1911224219.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, вячеслав володин, госдума рф, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, в мире
Китай, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, В мире
Володин призвал к обмену практиками в образовании с Китаем

Володин: России и Китаю важно обмениваться практиками в образовании

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
НАНКИН (КНР), 23 ноя – РИА Новости. России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.
«
"Нам важно обмениваться опытом, лучшими практиками, чтобы идти вместе вперед, создавая передовые отрасли и инновации", - сказал он.
По его словам, для достижения высоких темпов роста экономики начинать необходимо с повышения качества образования.
"Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. Затем идет создание технологий, инновации, и уже потом экономический рост", - отметил спикер.
"Все то же самое в обратном случае - страна теряет свои позиции, когда снижается уровень образования, и, конечно, затем возникают большие проблемы в экономике", - добавил Володин.
Ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь заявил, что вуз, который сотрудничает с МГУ, СПбГУ и РАН, планирует расширять такую работу, и это станет вкладом в развитие отношений двух стран.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Посол России назвал факторы, обеспечившие стабильность отношений с Китаем
16 ноября, 07:37
"Раньше говорили: кто владеет информацией, тот владеет миром. Сегодня это актуально в отношении тех, кто владеет технологиями", - продолжил Володин. По его словам, для создания технологий необходимы знания, "а это значит - качество образования" как хорошая основа для науки. "Полученные знания являются основой для того, чтобы были достижения, принимались эффективные решения, поэтому сегодня очень многое зависит от качества подготовки инженеров, программистов, математиков, людей, которые выбрали для себя самые разные специальности", - резюмировал политик.
Спикер Госдумы констатировал, что отношения между Россией и Китаем динамично развиваются во многом благодаря отношениям президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом 21-23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Си Цзиньпин выразил надежду на вклад цифровой торговли в общее развитие
07:06
 
КитайРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия наукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала