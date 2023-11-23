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Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.11.2023
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12:12 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/nato-1911290278.html
Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО
Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.11.2023
Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО
Турция не брала обязательств по срокам одобрения членства Швеции в НАТО, спекуляции на этот счет неприемлемы, заявил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:12
2023-11-23T12:12
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Турция не брала обязательств по срокам одобрения членства Швеции в НАТО, спекуляции на этот счет неприемлемы, заявил РИА Новости источник в администрации президента страны. Агентство Рейтер ранее сообщило, что власти Турции проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября. "Мы не брали обязательств по каким-либо срокам, вопрос всесторонне рассматривается и обсуждается соответствующим комитетом Великого национального собрания (парламента - ред.). Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган - ред.), последнее слово в этом процессе (одобрения протокола о членстве Швеции в НАТО) будет за парламентом Турции. Спекуляции на этот счет неприемлемы", - сказал собеседник агентства. Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231116/kurd-1909876004.html
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в мире, швеция, турция, нато
В мире, Швеция, Турция, НАТО
Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО

Турция призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Турция не брала обязательств по срокам одобрения членства Швеции в НАТО, спекуляции на этот счет неприемлемы, заявил РИА Новости источник в администрации президента страны.
Агентство Рейтер ранее сообщило, что власти Турции проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября.
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"Мы не брали обязательств по каким-либо срокам, вопрос всесторонне рассматривается и обсуждается соответствующим комитетом Великого национального собрания (парламента - ред.). Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган - ред.), последнее слово в этом процессе (одобрения протокола о членстве Швеции в НАТО) будет за парламентом Турции. Спекуляции на этот счет неприемлемы", - сказал собеседник агентства.
Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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