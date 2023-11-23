https://ria.ru/20231123/nato-1911290278.html

Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО

Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.11.2023

Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО

Турция не брала обязательств по срокам одобрения членства Швеции в НАТО, спекуляции на этот счет неприемлемы, заявил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:12

2023-11-23T12:12

2023-11-23T12:12

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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Турция не брала обязательств по срокам одобрения членства Швеции в НАТО, спекуляции на этот счет неприемлемы, заявил РИА Новости источник в администрации президента страны. Агентство Рейтер ранее сообщило, что власти Турции проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября. "Мы не брали обязательств по каким-либо срокам, вопрос всесторонне рассматривается и обсуждается соответствующим комитетом Великого национального собрания (парламента - ред.). Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган - ред.), последнее слово в этом процессе (одобрения протокола о членстве Швеции в НАТО) будет за парламентом Турции. Спекуляции на этот счет неприемлемы", - сказал собеседник агентства. Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231116/kurd-1909876004.html

https://ria.ru/20230820/koran-1891060194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, турция, нато