Источник: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО
Турция призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Турция не брала обязательств по срокам одобрения членства Швеции в НАТО, спекуляции на этот счет неприемлемы, заявил РИА Новости источник в администрации президента страны.
Агентство Рейтер ранее сообщило, что власти Турции проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября.
"Мы не брали обязательств по каким-либо срокам, вопрос всесторонне рассматривается и обсуждается соответствующим комитетом Великого национального собрания (парламента - ред.). Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган - ред.), последнее слово в этом процессе (одобрения протокола о членстве Швеции в НАТО) будет за парламентом Турции. Спекуляции на этот счет неприемлемы", - сказал собеседник агентства.
Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.