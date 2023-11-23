Российский МСП-поставщик заместит немецкого на Минском тракторном заводе
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроизводство тракторов "Беларус" на главном конвейере Минского тракторного завода
© Sputnik / Виктор Толочко
Производство тракторов "Беларус" на главном конвейере Минского тракторного завода. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. При содействии Корпорации МСП (КМСП) российский производитель гидравлического оборудования "Саратовдизельаппарат" поставит для Минского тракторного завода компоненты взамен ушедшей с рынка немецкой компании, сообщает пресс-служба института развития.
"На Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы 28 крупных белорусских предприятий. Малому и среднему бизнесу предоставлена возможность реализовать этот спрос и получить дополнительный рынок сбыта", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Подписанное при поддержке КМСП соглашение предполагает поставку опытно-промышленной партии клапанов управления для тракторов BELARUS-3522. Компоненты пройдут испытания, а в следующем году начнется их серийная поставка, говорится в сообщении.
"Планируется от 150 до 200 тракторов делать в Беларуси, на каждый трактор идет по 10 таких клапанов. Мы должны постепенно войти на конвейер и произвести замену ушедшим с рынка производителям. Вот это основная задача", - цитирует пресс-служба руководителя ООО "Саратовдизельаппарат" Виталия Цыванюка.
Помимо белорусских заказов, на сервисе "Производственная кооперация и сбыт" платформы МСП.РФ представлены запросные позиции зарубежных компаний из Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.