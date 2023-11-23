Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один
"Пул Первого": Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ – ред.) состоялась и… продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе - на "Аурусе". По дороге обсудили дела", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, после официальной части саммита ОДКБ, которая включала переговоры в узком составе, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и подписание итоговых документов, у лидеров государств был рабочий обед. Telegram-канал также опубликовал фотографию, на которой запечатлены во время общения тет-а-тет президенты России и Белоруссии. В подписи к фото обращено внимание на то, что они держат "папки с документами" .
В свою очередь агентство Белта также сообщило, что президенты Белоруссии и России имели возможность пообщаться с глазу на глаз на полях саммита ОДКБ в Минске, обсудив сначала "общую и актуальную повестку" во Дворце Независимости, затем продолжив разговор в автомобиле.
"Александр Лукашенко проводил российского коллегу в аэропорту", - пояснило агентство.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.