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Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один - РИА Новости, 23.11.2023
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19:00 23.11.2023 (обновлено: 19:10 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/lukashenko-1911431669.html
Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один
Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один - РИА Новости, 23.11.2023
Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:00
2023-11-23T19:10
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ – ред.) состоялась и… продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе - на "Аурусе". По дороге обсудили дела", - говорится в сообщении.По данным Telegram-канала, после официальной части саммита ОДКБ, которая включала переговоры в узком составе, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и подписание итоговых документов, у лидеров государств был рабочий обед. Telegram-канал также опубликовал фотографию, на которой запечатлены во время общения тет-а-тет президенты России и Белоруссии. В подписи к фото обращено внимание на то, что они держат "папки с документами" .В свою очередь агентство Белта также сообщило, что президенты Белоруссии и России имели возможность пообщаться с глазу на глаз на полях саммита ОДКБ в Минске, обсудив сначала "общую и актуальную повестку" во Дворце Независимости, затем продолжив разговор в автомобиле."Александр Лукашенко проводил российского коллегу в аэропорту", - пояснило агентство.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, одкб, минск
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ОДКБ, Минск
Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один

"Пул Первого": Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ – ред.) состоялась и… продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе - на "Аурусе". По дороге обсудили дела", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, после официальной части саммита ОДКБ, которая включала переговоры в узком составе, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и подписание итоговых документов, у лидеров государств был рабочий обед. Telegram-канал также опубликовал фотографию, на которой запечатлены во время общения тет-а-тет президенты России и Белоруссии. В подписи к фото обращено внимание на то, что они держат "папки с документами" .
В свою очередь агентство Белта также сообщило, что президенты Белоруссии и России имели возможность пообщаться с глазу на глаз на полях саммита ОДКБ в Минске, обсудив сначала "общую и актуальную повестку" во Дворце Независимости, затем продолжив разговор в автомобиле.
"Александр Лукашенко проводил российского коллегу в аэропорту", - пояснило агентство.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
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