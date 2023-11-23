https://ria.ru/20231123/lukashenko-1911431669.html

Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один

Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один - РИА Новости, 23.11.2023

Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:00

2023-11-23T19:00

2023-11-23T19:10

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ – ред.) состоялась и… продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе - на "Аурусе". По дороге обсудили дела", - говорится в сообщении.По данным Telegram-канала, после официальной части саммита ОДКБ, которая включала переговоры в узком составе, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и подписание итоговых документов, у лидеров государств был рабочий обед. Telegram-канал также опубликовал фотографию, на которой запечатлены во время общения тет-а-тет президенты России и Белоруссии. В подписи к фото обращено внимание на то, что они держат "папки с документами" .В свою очередь агентство Белта также сообщило, что президенты Белоруссии и России имели возможность пообщаться с глазу на глаз на полях саммита ОДКБ в Минске, обсудив сначала "общую и актуальную повестку" во Дворце Независимости, затем продолжив разговор в автомобиле."Александр Лукашенко проводил российского коллегу в аэропорту", - пояснило агентство.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, одкб, минск