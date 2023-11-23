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Кобзев: главное богатство Иркутской области – это люди

Кобзев: главное богатство Иркутской области – это люди - РИА Новости, 23.11.2023

Кобзев: главное богатство Иркутской области – это люди

Одним из ярких событий Международной выставки-форума "Россия", которая в эти дни проходит на ВДНХ, стал день Иркутской области – большой праздник на стенде... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:40

2023-11-23T18:40

2023-11-23T18:40

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

общество

интервью

выставка-форум "россия"

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Одним из ярких событий Международной выставки-форума "Россия", которая в эти дни проходит на ВДНХ, стал день Иркутской области – большой праздник на стенде региона. А открывал его губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости поговорили с главой региона о достижениях, перспективных проектах, Байкале, настоящем и будущем области. – Игорь Иванович, стенд Иркутской области на выставке-форуме "Россия" представлен логотипом кедровой шишки и слоганом "Иркутская область - золотое звено России". Почему был выбран такой символ, и какой смысл вложен в сочетание "золотое звено"? – Кедр для Иркутской области - не просто дерево. Он имеет глубокое культурное и экономическое значение, являясь символом величия и достоинства, мужества и смелости. Кедр - настоящий долгожитель, возраст этого дерева может достигать 800-850 лет, а потому и кедр, и кедровые шишки ассоциируются со стабильностью, безопасностью, основательностью и устойчивостью. Это все про сибиряков, и образ шишки в нашем стенде помогает подчеркнуть характер жителей нашего региона. Обратите внимание, на шишке одна золотая чешуйка, которая объединяет наш символ с нашим слоганом: "Иркутская область - золотое звено России". Звено - символ объединения и взаимопомощи. И он максимально вмещает все то, что хочется рассказать о нашем регионе. Что Иркутская область - это кладезь полезных ископаемых, мировые запасы чистой воды, лесные богатства, то есть черное, голубое и зеленое золото. Это и про нашу историю: "золотое звено" - символ принадлежности к большой стране, великому народу и ценностям, которые из века в век сохраняются здесь. Но больше всего, конечно, это сказано о наших людях, крепких духом сибиряках с золотыми руками. – Какие проекты, которые реализуются в настоящее время, вы считаете значимыми для экономики региона? – Несколько лет назад мы открыли Тайшетский алюминиевый завод и анодную фабрику. Оба производства высокотехнологичные. А до конца года будет официальное открытие еще одного нового высокотехнологичного производства – Усть-Илимского картонного комбината, выполняющего все требования природоохранного законодательства, с замкнутым циклом водооборота. Этот проект как никогда актуален сегодня, когда употребление пластика необходимо свести к минимуму. "ИЛИМ" будет производить в том числе картон, который можно использовать для хранения пищевых продуктов. Это очень важная продукция, можно сказать, что стратегического значения. В 2024-2025 годах мы откроем заводы по производству полимеров, по газопереработке, завод по производству лития. С запуском этих предприятий для Иркутской области откроются новые перспективы с точки зрения импортозамещения. В конце прошлого года мы запустили Ковыктинское газоконденсатное месторождение на севере области, и уже пошел первый газ. Это объект общегосударственного значения. Сейчас мы смотрим, как использовать этот ресурс в интересах нашей инфраструктуры. Мы ведем переговоры с "Газпромом", понимая, что трассировка международного проекта "Сила Сибири-2" пойдет по территории Иркутской области, а у нас есть семь городов, которые попали в проект "Чистый воздух", но предприятия которых отапливаются углем. И только промышленная газификация, в том числе теплоисточников – это возможность достичь показателей, которые нам поставлены в рамках национальных проектов. Регион сотрудничает с компанией "Полюс" - крупнейшим золотодобытчиком области. Для развития золодобычи критически важно обеспечить транспортную доступность. Нам нужно построить дорогу Таксимо-Бодайбо-Кропоткин, мост через реку Витим. Сейчас рассматриваются проектные решения. Дорога поможет связать зону, где у нас сейчас добывают золото, ис магистралью Восточного полигона. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с компанией "Росатом", которая сегодня ликвидирует те отходы, которые произвели "Усольехимпром" и Байкальский БЦБК. Регион развивает сотрудничество с компанией ВЭБ.РФ. Мы сегодня пересматриваем инфраструктуру Байкальска по поручению президента и председателя правительства. В следующем году ВЭБ покажет итоги двух лет работы в регионе, проведя международный форум "Байкал". Прорабатывается вопрос со "Сбером" по созданию в регионе школы высоких технологий "Школа-21". Там будет работать лаборатория искусственного интеллекта, вестись обучение специалистов. Сегодня это востребовано, и работа школы будет вестись в интересах региона и его жителей. Специалисты в этой отрасли нам нужны. Я уверен, что цифровизация к нам придет на все производства. – Раз уж мы заговорили о высоких технологиях – как идет импортозамещение высокотехнологичного производства? – Завершается опытная эксплуатация и сертификация пассажирского самолета МС-21. Теперь используется только отечественные комплектующи, в том числе – российский двигатель ПД-14. Серийное производство намечено на 2025 год. Это очень важное и серьезное для нас направление. Наш регион – сложный и с точки зрения климатических условий, и с точки зрения отдаленности. 30 тысяч километров только дорог разного направления – и федеральных трасс, и областных, муниципальных. Но сама история говорит о том, что Иркутская область всегда была экономическим драйвером на востоке Сибири. Помните комсомольские стройки и развитие производственных сил в послевоенные годы? Поэтому через несколько поколений мы возрождаем сегодня эту инициативу и развиваем нашу промышленность. – Что Вам в наибольшей степени запомнилось из мероприятий, прошедших в День Иркутской области на экспозиционном стенде Приангарья? – Мне понравилась встреча с молодежью. С теми, кто когда-то уехал из Иркутской области и поступил в столичные высшие учебные заведения. И эти ребята пришли к нам, на нашу площадку – послушать, посмотреть, порадоваться. Может, где-то погордиться, как мы развиваемся. Я им сказал: "После окончания вуза мы вас ждем! Получайте образование. У нас сегодня очень много возможностей вам вырасти в хороших, крупных специалистов. Все зависит от вас". – Какие текущие экономические задачи должны быть решены в ближайшее время? – В современных условиях на первый план выходит преодоление инфраструктурных барьеров, это и решение проблемы Восточного полигона, и снижение энергодефицита. Вместе с развитием промышленности идет и развитие науки, создаются новые рабочие места, а значит, растет качество жизни населения. Главная цель Правительства Иркутской области – это формирование комфортной среды для жителей региона. – В связи с работой в регионе предприятия "Росатома" - Федерального экологического оператора – нельзя не затронуть и вопрос ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На каком этапе сейчас находится работа на картах-накопителях вблизи города Байкальска и поселка Солзан? – Нам надо определиться по шлам-лигнину, где сегодня компания выходит на опытно-научные конструкторские решения, что нужно сделать. Если мы вывозим эти отходы, то куда? Если утилизируем на месте, то как? Вот на эти два вопроса нам наука должна дать ответ. Сегодня и президент Российской академии наук, и Сибирское отделение РАН работают над этим. По щелоку, по грязным водным отходам - фильтрация идет. Все, что остается, "Росатом" забирает, а дальше механизм уже известен. По водам мы уже так же более 70 тысяч тонн переработали. Идет фильтрация с помощью локализационных ЛОСов (локальных очистных сооружений). Везде там Росприроднадзор присутствует и дает свои заключения. Пока все идет в плановом порядке. "Росатом" настраивает свое заводское оборудование. Я думаю, со следующего года начнем продвигаться в этом направлении. – На стенде Иркутской области на ВДНХ можно совершить виртуальную экскурсию по байкальскому острову Ольхон, Малому Морю, бухте Песчаной. Туристическая привлекательность региона растет, на Байкал приезжает все больше туристов. Что делается в регионе, чтобы снизить антропогенную нагрузку на озеро? – Да, среди экологов существует опасение, что антропогенная нагрузка будет увеличиваться. И мы можем потерять Байкал - этот памятник природы. Но людям, которые хотят приехать, не запретишь это делать. Нам нужно время, чтобы создать инфраструктурные проекты по организованному сбору продуктов жизнедеятельности человека на этой территории. Если твердые коммунальные отходы мы организованно вывозим, то с жидкими и бытовыми отходами – есть вопросы. И мы их вместе с учеными решаем. Если человек приехал – то как ты ему запретишь? Как заставишь поехать в другое место? Нужно создавать условия. Возможность сегодня эта есть, но несколько лет придется поработать в напряженном ритме. – Вы не раз говорили, что газификация региона - как производственной базы, так и домовладений - может существенно снизить экологическую нагрузку. Как продвигается газификация Иркутской области? – У нас в Иркутской области есть Ковыктинское газоконденсатное месторождение, разрабатываемое "Газпром", основные поставки газа которого направлены в магистральный газопровод "Сила Сибири". В настоящее время природный сетевой газ, в том числе для населения, поставляется с Братского газоконденсатного месторождения и используется в поселке Зяба Братского района и в Правобережном районе города Братска. Между тем, правительством Иркутской области и ПАО "Газпром" 17 июня 2022 года подписана программа развития газоснабжения и газификации Иркутской области до 2025 года, которая охватывает города Усть-Кут, Киренск, поселок Жигалово и 6 населенных пунктов Казачинско-Ленского района Иркутской области, находящихся в непосредственной близости от магистрального газопровода "Силы Сибири". Продолжается работа и с другими недропользователями, например, с ИНК подписано соглашение о газификации Усть-Кута, с ООО "Газпром гелий сервис" о строительстве завода по сжижению газа. Нам бы хотелось побыстрее определиться, как у нас будет развиваться экономика и вопросы промышленной газификации для нас сегодня – задача №1. Мы бы хотели, чтобы газ пришел и на промышленные объекты, и на объекты теплоснабжения, частично заменив уголь с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и состояние здоровья человека. Все-таки газ – более экологичен и безопасен для населения. Эта работа ведется в том числе по федеральному проекту "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Поэтому нужно беседовать с жителями, объяснять, что газ - это благо для региона, это наше конкурентное преимущество, например, перед Дальним Востоком. Газификация должна быть, по крайней мере, экономически обоснована для всех. И для жителей нашего региона, конечно. – Недавно вы встречались с помощником президента Игорем Левитиным и обсуждали вопросы модернизации водной транспортной инфраструктуры в Приангарье. Что конкретно предполагается сделать, чтобы развивать на Байкале круизный туризм? – В круизном туризме используются большие водные суда, совершаются дальние перемещения, а его продолжительность велика. Для круизного туризма на территории Иркутской области, с заходом на территорию Бурятии 7-10 дней достаточно, чтобы люди отдохнули. Необходимо восстановление причальных сооружений и портовой инфраструктуры. Мы определили несколько наиболее важных точек. Это, в первую очередь, порт Байкал. Он незамерзающий, здесь можно осуществлять хранение судов большой пассажировместимости. Это все-таки Листвянка, где мы хотим сделать единую набережную, которая должна соединиться в конце с причальными сооружениями. Это важный проект. Мы к нему долго не подходили. Но сегодня, раз такая возможность есть, мы пойдем тем же путем, что и с "Усольехимпромом", и с Байкальским ЦБК. То есть, будем искать единомышленников, которые возьмут на себя проектные решения. К тому же судоходство по Байкалу можно использовать и в социальных целях. Там, где сегодня не нужно строить дорогу за 70 километров, легче использовать водную гладь. А для этого надо приобрести водные суда, сделать инфраструктуру причальных сооружений. Это лучше, чем вторгаться в лесные экологические зоны. Будем дальше работать, искать варианты, для того, чтобы это все реализовать. В перспективе хотим открыть судоходство в 2026 году. Это возможно, если уже сегодня создавать инфраструктуру. – Иркутская область несколько лет назад пережила масштабный природный катаклизм. От паводка пострадали десятки городов и поселков, в том числе в центральной экологической зоне Байкала. Какая работа проведена, чтобы защитить населенные пункты от возможного повторения наводнения? – С природой не поспоришь. Но на территории России и Иркутской области, в частности, реализуется уникальный проект по созданию гелиогеофизического комплекса, который, благодаря изучению Солнца, даст возможность предвидеть природные катаклизмы и предупреждать о них. Масштабность проекта – колоссальная. Мы зайдем в приземной космос, где у нас не так хорошо все еще изучено. После наводнения 2019 года в регионе была проделана большая работа, мы возвели и сдали в эксплуатацию шесть объектов инженерной защиты. В 2021 году - дамбы в селе Алыгджер Нижнеудинского района и селе Шелехово Тайшетского района. В 2022 году введены в эксплуатацию дамбы в поселках Шум и Вознесенском Нижнеудинского района. В поселке Октябрьском Чунского района в августе 2023 года построена дамба от затопления водами реки Уды, а в сентябре 2023 года введена в эксплуатацию дамба Тулуне. На завершающем этапе находится строительство трех инженерных защит. Это объекты в городе Нижнеудинск, поселке Шиткино и селе Бирюса Тайшетского района. – Близость к Китаю и Монголии позволяет региону активно развивать торговые и экономические связи с соседями. На форумах в Санкт-Петербурге и Владивостоке были подписаны ряд соглашений с этими странами. Как они реализуются сегодня? Есть ли уже какой-то конкретный результат? – Монголия для нас – приоритетная территория. Мы всегда были стратегическими партнерами. У меня в этом году произошла уже вторая встреча с монгольскими партнерами. Мы были там большой делегацией (более 40 предпринимателей) весной этого года. А осенью я участвовал в межправительственной комиссии "Россия – Монголия" под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. Заинтересованность есть. Когда я был там осенью, мы подписали три соглашения. В основном, это, конечно, малое и среднее предпринимательство, но с чего-то надо начинать. Есть также позитивные изменения в проекте по созданию в Иркутской области производства по переработке кашемировой шерсти. Одной из местных компаний уже одобрен льготный займ Фонда развития промышленности, и она готовится закупить оборудование для нового производства. Сейчас я улетаю в составе Межправительственной комиссии под председательством Андрея Белоусова в Китай, где также будут рассматриваться несколько международных проектов Иркутской области. – А какими товарами интересуется Монголия, как ближайший сосед? – Монгольская сторона заинтересовалась древесными пеллетами. Для того, чтобы не углем топить, а деревом. Мы готовы производить эту продукцию и поставлять то количество, которое необходимо. – В Иркутске 1 сентября на площадке бывшего военного городка открылось Суворовское училище. Не так давно вы вышли с инициативой продолжить на этой территорию работу, построив военный госпиталь. Как вы полагаете, в какие сроки она может быть реализована? Насчет военного госпиталя мы отправили все бумаги в министерство обороны. Надеемся, что такие договоренности будут достигнуты. Для нас это очень важно. У нас сегодня более 16 тысяч ветеранов боевых действий. Конечно, для них должно быть отдельное специализированное учреждение, высокотехнологичное. Для нас это тоже важно. Ведь сегодня на передовой очень много и добровольцев, и мобилизованных от Иркутской области. А Суворовское училище – это наша победа. Это было дело чести – довести его строительство до логического завершения. Суворовское училище – единственное в Сибири. Направление – авиация, будем учить в Иркутске дефицитных специалистов – летчиков, вертолетчиков. Мы же стояли у истоков авиации. У нас родились авиаконструкторы Николай Камов, Михаил Миль. – Одной из актуальных тем для страны сегодня является помощь Донбассу и участникам СВО. Иркутская область шефствует над городом Кировском Луганской Народной Республики. Вы неоднократно сами бывали в Кировске. Расскажите, как иркутяне помогают землякам, участвующим в СВО, и жителям Кировска. – Мне, кстати, сегодня глава города Кировск Виктория Сергеева прислала поздравление: "Игорь Иванович! Мы знаем, что все получится". Всего мы восстановили в городе 77 объектов. Но самое главное – мы подали в Кировск воду. И сегодня то, что я обещал жителям – я это сделал. Понятно, что сети там в аварийном и предаварийном состоянии. Но вода, которой очень давно не было в городе, пошла. Это было моим обязательством перед жителями. Всего год прошел – и Иркутская область это сделала. Для них это, конечно, шок. Годами, десятилетиями не могли сделать, а мы – за год. Мы, знаете, более 800 ребятишек отправили в Крым, на Черное море, отдохнуть. Многие из них ни разу не были на Черном море. Можете себе это представить? Есть еще над чем работать. Мы там асфальтируем дороги, восстанавливаем. Но мы выполняем обещания.

https://ria.ru/20231117/priangare-1910173914.html

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иркутская область, игорь кобзев, общество, интервью, выставка-форум "россия"