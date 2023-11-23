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Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023
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Туризм
 
18:09 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kitay-1911407967.html
Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году
Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023
Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году
Поток туристов из Китая в Россию в 2024 году может составить порядка 2–2,5 миллиона человек при условии урегулирования технических сложностей, возникших после... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:09
2023-11-23T18:09
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
дальний восток
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поток туристов из Китая в Россию в 2024 году может составить порядка 2–2,5 миллиона человек при условии урегулирования технических сложностей, возникших после возобновления безвизового группового туристического обмена с КНР, сообщает RTN со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ), директора Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко."В северо-восточной провинции Хэйлунцзян ( граничит с Россией – прим.) проводился социологический опрос, – пояснил он. – Там порядка 40 процентов китайских туристов спрашивали, почему они не могут посетить Россию, которую видят через реку Амур. Это тот потенциал, который есть только по Дальнему Востоку. Я думаю, в пределах 2–2,5 млн в следующем году китайских туристов мы вполне можем у себя принять", – сказал он.По словам Осауленко, восстановление безвизового обмена в этом году сопровождалось техническими сложностями. "Например, одна из последних тем, которая была решена, – какие печати должны стоять на списках, синие или возможно черные. Минэкономразвития по просьбе бизнеса подало запрос в погранслужбу, где в итоге все-таки вернулись к тем правилам, которые были до 2020 года", – пояснил он.Как отметил вице-президент РСТ, это сказалось на объеме турпотока из КНР. "Недавно был праздник урожая в Китае. На Дальнем Востоке Приморский край принял за эту неделю порядка 16 тысяч китайских туристов, Амурская область – порядка шести тысяч, а Хабаровский край практически никого. Так что, казалось бы, технические вопросы, но они требуют решения на высоком уровне", – добавил эксперт."Будем надеяться, что 2023-й – это год, когда закончатся притирки, и мы получим вполне нормальный безвизовый поток из такой основной страны-донора, причем не только для РФ, но и для всего мира, как КНР. Надеюсь, в 2024 году мы увидим туристов из Китая не только в приграничных районах России, но и массово в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и на юге РФ", – подчеркнул Осауленко.
https://ria.ru/20231107/kitay-1907997654.html
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, дальний восток, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Дальний Восток, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году

Эксперты ожидают, что в 2024 году Россию посетят два миллиона туристов из Китая

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТуристы из Китая на продовольственной ярмарке на центральной площади Владивостока
Туристы из Китая на продовольственной ярмарке на центральной площади Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поток туристов из Китая в Россию в 2024 году может составить порядка 2–2,5 миллиона человек при условии урегулирования технических сложностей, возникших после возобновления безвизового группового туристического обмена с КНР, сообщает RTN со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ), директора Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко.
"В северо-восточной провинции Хэйлунцзян ( граничит с Россией – прим.) проводился социологический опрос, – пояснил он. – Там порядка 40 процентов китайских туристов спрашивали, почему они не могут посетить Россию, которую видят через реку Амур. Это тот потенциал, который есть только по Дальнему Востоку. Я думаю, в пределах 2–2,5 млн в следующем году китайских туристов мы вполне можем у себя принять", – сказал он.
По словам Осауленко, восстановление безвизового обмена в этом году сопровождалось техническими сложностями. "Например, одна из последних тем, которая была решена, – какие печати должны стоять на списках, синие или возможно черные. Минэкономразвития по просьбе бизнеса подало запрос в погранслужбу, где в итоге все-таки вернулись к тем правилам, которые были до 2020 года", – пояснил он.
Как отметил вице-президент РСТ, это сказалось на объеме турпотока из КНР. "Недавно был праздник урожая в Китае. На Дальнем Востоке Приморский край принял за эту неделю порядка 16 тысяч китайских туристов, Амурская область – порядка шести тысяч, а Хабаровский край практически никого. Так что, казалось бы, технические вопросы, но они требуют решения на высоком уровне", – добавил эксперт.
"Будем надеяться, что 2023-й – это год, когда закончатся притирки, и мы получим вполне нормальный безвизовый поток из такой основной страны-донора, причем не только для РФ, но и для всего мира, как КНР. Надеюсь, в 2024 году мы увидим туристов из Китая не только в приграничных районах России, но и массово в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и на юге РФ", – подчеркнул Осауленко.
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайДальний ВостокРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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