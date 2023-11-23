Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году
Эксперты ожидают, что в 2024 году Россию посетят два миллиона туристов из Китая
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТуристы из Китая на продовольственной ярмарке на центральной площади Владивостока
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поток туристов из Китая в Россию в 2024 году может составить порядка 2–2,5 миллиона человек при условии урегулирования технических сложностей, возникших после возобновления безвизового группового туристического обмена с КНР, сообщает RTN со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ), директора Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко.
"В северо-восточной провинции Хэйлунцзян ( граничит с Россией – прим.) проводился социологический опрос, – пояснил он. – Там порядка 40 процентов китайских туристов спрашивали, почему они не могут посетить Россию, которую видят через реку Амур. Это тот потенциал, который есть только по Дальнему Востоку. Я думаю, в пределах 2–2,5 млн в следующем году китайских туристов мы вполне можем у себя принять", – сказал он.
По словам Осауленко, восстановление безвизового обмена в этом году сопровождалось техническими сложностями. "Например, одна из последних тем, которая была решена, – какие печати должны стоять на списках, синие или возможно черные. Минэкономразвития по просьбе бизнеса подало запрос в погранслужбу, где в итоге все-таки вернулись к тем правилам, которые были до 2020 года", – пояснил он.
Как отметил вице-президент РСТ, это сказалось на объеме турпотока из КНР. "Недавно был праздник урожая в Китае. На Дальнем Востоке Приморский край принял за эту неделю порядка 16 тысяч китайских туристов, Амурская область – порядка шести тысяч, а Хабаровский край практически никого. Так что, казалось бы, технические вопросы, но они требуют решения на высоком уровне", – добавил эксперт.
"Будем надеяться, что 2023-й – это год, когда закончатся притирки, и мы получим вполне нормальный безвизовый поток из такой основной страны-донора, причем не только для РФ, но и для всего мира, как КНР. Надеюсь, в 2024 году мы увидим туристов из Китая не только в приграничных районах России, но и массово в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и на юге РФ", – подчеркнул Осауленко.