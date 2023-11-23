https://ria.ru/20231123/kitay-1911407967.html

Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году

Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023

Россия рассчитывает принять два миллиона туристов из Китая в 2024 году

Поток туристов из Китая в Россию в 2024 году может составить порядка 2–2,5 миллиона человек при условии урегулирования технических сложностей, возникших после... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:09

2023-11-23T18:09

2023-11-23T18:09

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

китай

дальний восток

российский союз туриндустрии (рст)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155070/43/1550704398_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_ef05458cc43eecdd90b0241ee20c7b77.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Поток туристов из Китая в Россию в 2024 году может составить порядка 2–2,5 миллиона человек при условии урегулирования технических сложностей, возникших после возобновления безвизового группового туристического обмена с КНР, сообщает RTN со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ), директора Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко."В северо-восточной провинции Хэйлунцзян ( граничит с Россией – прим.) проводился социологический опрос, – пояснил он. – Там порядка 40 процентов китайских туристов спрашивали, почему они не могут посетить Россию, которую видят через реку Амур. Это тот потенциал, который есть только по Дальнему Востоку. Я думаю, в пределах 2–2,5 млн в следующем году китайских туристов мы вполне можем у себя принять", – сказал он.По словам Осауленко, восстановление безвизового обмена в этом году сопровождалось техническими сложностями. "Например, одна из последних тем, которая была решена, – какие печати должны стоять на списках, синие или возможно черные. Минэкономразвития по просьбе бизнеса подало запрос в погранслужбу, где в итоге все-таки вернулись к тем правилам, которые были до 2020 года", – пояснил он.Как отметил вице-президент РСТ, это сказалось на объеме турпотока из КНР. "Недавно был праздник урожая в Китае. На Дальнем Востоке Приморский край принял за эту неделю порядка 16 тысяч китайских туристов, Амурская область – порядка шести тысяч, а Хабаровский край практически никого. Так что, казалось бы, технические вопросы, но они требуют решения на высоком уровне", – добавил эксперт."Будем надеяться, что 2023-й – это год, когда закончатся притирки, и мы получим вполне нормальный безвизовый поток из такой основной страны-донора, причем не только для РФ, но и для всего мира, как КНР. Надеюсь, в 2024 году мы увидим туристов из Китая не только в приграничных районах России, но и массово в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и на юге РФ", – подчеркнул Осауленко.

https://ria.ru/20231107/kitay-1907997654.html

китай

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, китай, дальний восток, российский союз туриндустрии (рст)