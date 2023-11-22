https://ria.ru/20231122/zdravookhranenie-1910999780.html

В России профинансируют внедрение ИИ для федпроекта по здравоохранению

В России профинансируют внедрение ИИ для федпроекта по здравоохранению - РИА Новости, 22.11.2023

В России профинансируют внедрение ИИ для федпроекта по здравоохранению

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину предусмотреть финансирование с 2025 года на внедрение решений с искусственным интеллектом при... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:08

2023-11-22T11:08

2023-11-22T11:08

министерство финансов рф (минфин россии)

михаил мишустин

здоровье - общество

экономика

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину предусмотреть финансирование с 2025 года на внедрение решений с искусственным интеллектом при формировании федерального проекта "Цифровые сервисы здравоохранения", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Минздраву и Минфину необходимо предусмотреть финансирование с 2025 года на внедрение решений с ИИ при формировании нового федпроекта "Цифровые сервисы здравоохранения", - говорится в сообщении cо ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898061616.html

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министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, здоровье - общество, экономика, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)