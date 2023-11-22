https://ria.ru/20231122/zdravookhranenie-1910999780.html
В России профинансируют внедрение ИИ для федпроекта по здравоохранению
В России профинансируют внедрение ИИ для федпроекта по здравоохранению - РИА Новости, 22.11.2023
В России профинансируют внедрение ИИ для федпроекта по здравоохранению
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину предусмотреть финансирование с 2025 года на внедрение решений с искусственным интеллектом при... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:08
2023-11-22T11:08
2023-11-22T11:08
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
здоровье - общество
экономика
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину предусмотреть финансирование с 2025 года на внедрение решений с искусственным интеллектом при формировании федерального проекта "Цифровые сервисы здравоохранения", сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Минздраву и Минфину необходимо предусмотреть финансирование с 2025 года на внедрение решений с ИИ при формировании нового федпроекта "Цифровые сервисы здравоохранения", - говорится в сообщении cо ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.
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министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, здоровье - общество, экономика, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Министерство финансов РФ (Минфин России), Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Экономика, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России профинансируют внедрение ИИ для федпроекта по здравоохранению
Мишустин поручил профинансировать внедрение ИИ для федпроекта по здравоохранению