https://ria.ru/20231122/zdorove-1910974221.html
Россиянам дали совет, как легче перенести магнитную бурю
Россиянам дали совет, как легче перенести магнитную бурю - РИА Новости, 22.11.2023
Россиянам дали совет, как легче перенести магнитную бурю
Давление в период магнитных бурь метеозависимым людям нужно измерять дважды в день - утром и вечером, не следует нарушать режим приема ранее назначенных... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:27
2023-11-22T09:27
2023-11-22T09:27
здоровье - общество
андрей тяжельников
российская академия наук
погода
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Давление в период магнитных бурь метеозависимым людям нужно измерять дважды в день - утром и вечером, не следует нарушать режим приема ранее назначенных лекарств, усиленные спортивные тренировки лучше заменить на общеукрепляющие занятия и прогулки, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря прогнозируется с 22 по 26 ноября. "В период магнитных бурь возрастает вероятность резкого повышения или понижения артериального давления, нарушений сердечного ритма, поэтому метеозависимым людям нужно измерять давление утром и вечером. Тем, кто принимает постоянно лекарственные препараты, следует не нарушать режим приема, а также в случае необходимости принимать препараты для купирования обострений хронических заболеваний, которые могут происходить на фоне изменения погоды", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что усиленные спортивные тренировки в эти дни лучше заменить на умеренные, общеукрепляющие занятия и прогулки. Нужно стараться больше бывать на улице, дышать свежим воздухом, а также не забывать проветривать помещения и хорошо высыпаться. "Даже относительно здоровые люди могут испытывать в такие периоды головные боли, головокружение, учащение пульса, сбой сердечного ритма, необъяснимую тревожность, возбуждение или, наоборот, апатию и сонливость, беспокойный сон", - сказал Тяжельников. По его словам, особо чувствительны к магнитным бурям лица, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления, люди с хроническими заболеваниями. "В такие дни могут обостриться хронические заболевания, развиться сердечно-сосудистые осложнения. При любых тревожных симптомах, например, сильная одышка, высокое давление, сильные боли в груди, головокружение, тошнота, рвота и другие, нужно оперативно обращаться за медицинской помощью", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231113/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20231122/uchenye-1910942858.html
https://ria.ru/20231118/burya-1910221140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, андрей тяжельников, российская академия наук, погода
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников, Российская академия наук, Погода
Россиянам дали совет, как легче перенести магнитную бурю
Врач: надо мерить давление дважды в день и больше гулять во время магнитной бури
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Давление в период магнитных бурь метеозависимым людям нужно измерять дважды в день - утром и вечером, не следует нарушать режим приема ранее назначенных лекарств, усиленные спортивные тренировки лучше заменить на общеукрепляющие занятия и прогулки, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН
и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря прогнозируется с 22 по 26 ноября.
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
"В период магнитных бурь возрастает вероятность резкого повышения или понижения артериального давления, нарушений сердечного ритма, поэтому метеозависимым людям нужно измерять давление утром и вечером. Тем, кто принимает постоянно лекарственные препараты, следует не нарушать режим приема, а также в случае необходимости принимать препараты для купирования обострений хронических заболеваний, которые могут происходить на фоне изменения погоды", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что усиленные спортивные тренировки в эти дни лучше заменить на умеренные, общеукрепляющие занятия и прогулки. Нужно стараться больше бывать на улице, дышать свежим воздухом, а также не забывать проветривать помещения и хорошо высыпаться.
"Даже относительно здоровые люди могут испытывать в такие периоды головные боли, головокружение, учащение пульса, сбой сердечного ритма, необъяснимую тревожность, возбуждение или, наоборот, апатию и сонливость, беспокойный сон", - сказал Тяжельников.
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По его словам, особо чувствительны к магнитным бурям лица, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления, люди с хроническими заболеваниями.
"В такие дни могут обостриться хронические заболевания, развиться сердечно-сосудистые осложнения. При любых тревожных симптомах, например, сильная одышка, высокое давление, сильные боли в груди, головокружение, тошнота, рвота и другие, нужно оперативно обращаться за медицинской помощью", - добавил собеседник агентства.
Врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури