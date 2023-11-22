https://ria.ru/20231122/zdorove-1910974221.html

Россиянам дали совет, как легче перенести магнитную бурю

Россиянам дали совет, как легче перенести магнитную бурю - РИА Новости, 22.11.2023

Россиянам дали совет, как легче перенести магнитную бурю

Давление в период магнитных бурь метеозависимым людям нужно измерять дважды в день - утром и вечером, не следует нарушать режим приема ранее назначенных... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:27

2023-11-22T09:27

2023-11-22T09:27

здоровье - общество

андрей тяжельников

российская академия наук

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838946451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be4de30e6ca31b0c613495e4465921ce.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Давление в период магнитных бурь метеозависимым людям нужно измерять дважды в день - утром и вечером, не следует нарушать режим приема ранее назначенных лекарств, усиленные спортивные тренировки лучше заменить на общеукрепляющие занятия и прогулки, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря прогнозируется с 22 по 26 ноября. "В период магнитных бурь возрастает вероятность резкого повышения или понижения артериального давления, нарушений сердечного ритма, поэтому метеозависимым людям нужно измерять давление утром и вечером. Тем, кто принимает постоянно лекарственные препараты, следует не нарушать режим приема, а также в случае необходимости принимать препараты для купирования обострений хронических заболеваний, которые могут происходить на фоне изменения погоды", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что усиленные спортивные тренировки в эти дни лучше заменить на умеренные, общеукрепляющие занятия и прогулки. Нужно стараться больше бывать на улице, дышать свежим воздухом, а также не забывать проветривать помещения и хорошо высыпаться. "Даже относительно здоровые люди могут испытывать в такие периоды головные боли, головокружение, учащение пульса, сбой сердечного ритма, необъяснимую тревожность, возбуждение или, наоборот, апатию и сонливость, беспокойный сон", - сказал Тяжельников. По его словам, особо чувствительны к магнитным бурям лица, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления, люди с хроническими заболеваниями. "В такие дни могут обостриться хронические заболевания, развиться сердечно-сосудистые осложнения. При любых тревожных симптомах, например, сильная одышка, высокое давление, сильные боли в груди, головокружение, тошнота, рвота и другие, нужно оперативно обращаться за медицинской помощью", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231113/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20231122/uchenye-1910942858.html

https://ria.ru/20231118/burya-1910221140.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, андрей тяжельников, российская академия наук, погода