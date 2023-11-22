https://ria.ru/20231122/ukraina-1911204363.html
"Какой скандал". Во Франции пришли в ярость из-за решения ЕС по Украине
"Какой скандал". Во Франции пришли в ярость из-за решения ЕС по Украине - РИА Новости, 22.11.2023
"Какой скандал". Во Франции пришли в ярость из-за решения ЕС по Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х раскритиковал решение Еврокомиссии перечислить очередной пакет финансовой помощи... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:59
2023-11-22T22:59
2023-11-22T22:59
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х раскритиковал решение Еврокомиссии перечислить очередной пакет финансовой помощи Украине."Только что поступило сообщение! Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает в Twitter, что ЕС только что выплатил режиму Зеленского новый ежемесячный чек на полтора миллиарда евро! И так каждый месяц с января! Возмутительно!" — написал он.Он обратил внимание, что это происходит в условиях, когда Украина фактически проиграла в военном конфликте. При этом он напомнил о высоком уровне коррупции в бывшей советской республике."Не забывайте, что правительство Макрона только что объявило о сокращении бюджета больниц Франции на 600 миллионов евро к 2024 году! Какой скандал", — резюмировал политик.Еврокомиссия (ЕК) в среду перечислила Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро из согласованных 18 миллиардов евро на 2023 год. Она также пообещала Киеву "больше финансовой помощи" в будущем, однако известно, что вопрос о продолжении финансирования Украины на 2024 и последующие годы до сих пор блокирован в Совете ЕС.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911191124.html
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в мире, украина, франция, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, патриот
В мире, Украина, Франция, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Патриот
"Какой скандал". Во Франции пришли в ярость из-за решения ЕС по Украине
Филиппо возмутило решение фон дер Ляйен выделить новый пакет помощи Украине