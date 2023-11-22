https://ria.ru/20231122/putin-1911060346.html

Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту Рахмона

Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту Рахмона - РИА Новости, 22.11.2023

Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту Рахмона

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство России за подготовку к визиту в Россию лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, который завершился в среду,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:39

2023-11-22T14:39

2023-11-22T14:39

россия

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

политика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство России за подготовку к визиту в Россию лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, который завершился в среду, отметив, что он прошел на хорошем уровне. Рахмон во вторник прибыл с визитом в Россию, в этот же день в Кремле состоялись российско-таджикистанские переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам встречи был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ. "Мы обсуждали много вопросов двусторонней повестки, хочу поблагодарить всех коллег из правительства, которые занимались подготовкой этого визита, подготовкой соответствующих документов. Все прошло на очень хорошем уровне и с хорошим результатом, - сказал Путин, открывая совещание с кабмином, которое проходит по видеосвязи.

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россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, политика