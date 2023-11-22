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Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту Рахмона - РИА Новости, 22.11.2023
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14:39 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/putin-1911060346.html
Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту Рахмона
Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту Рахмона - РИА Новости, 22.11.2023
Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту Рахмона
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство России за подготовку к визиту в Россию лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, который завершился в среду,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:39
2023-11-22T14:39
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство России за подготовку к визиту в Россию лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, который завершился в среду, отметив, что он прошел на хорошем уровне. Рахмон во вторник прибыл с визитом в Россию, в этот же день в Кремле состоялись российско-таджикистанские переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам встречи был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ. "Мы обсуждали много вопросов двусторонней повестки, хочу поблагодарить всех коллег из правительства, которые занимались подготовкой этого визита, подготовкой соответствующих документов. Все прошло на очень хорошем уровне и с хорошим результатом, - сказал Путин, открывая совещание с кабмином, которое проходит по видеосвязи.
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россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, политика
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Политика
Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту Рахмона

Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту главы Таджикистана

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом За заслуги перед Отечеством III степени - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство России за подготовку к визиту в Россию лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, который завершился в среду, отметив, что он прошел на хорошем уровне.
Рахмон во вторник прибыл с визитом в Россию, в этот же день в Кремле состоялись российско-таджикистанские переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам встречи был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.
"Мы обсуждали много вопросов двусторонней повестки, хочу поблагодарить всех коллег из правительства, которые занимались подготовкой этого визита, подготовкой соответствующих документов. Все прошло на очень хорошем уровне и с хорошим результатом, - сказал Путин, открывая совещание с кабмином, которое проходит по видеосвязи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Рахмон рассказал о развитии крупных инвестиционных проектов с Россией
21 ноября, 17:01
 
РоссияТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонПолитика
 
 
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