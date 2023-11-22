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В Ленинградской области подростку дали срок за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 22.11.2023
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21:10 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/prigovor-1911190537.html
В Ленинградской области подростку дали срок за попытку поджечь военкомат
В Ленинградской области подростку дали срок за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 22.11.2023
В Ленинградской области подростку дали срок за попытку поджечь военкомат
Задержанный весной при попытке поджога военкомата в Кировском районе Ленобласти 17-летний подросток Егор Балазейкин осужден на 6 лет лишения свободы по статье... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:10
2023-11-22T21:10
происшествия
россия
ленинградская область
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Задержанный весной при попытке поджога военкомата в Кировском районе Ленобласти 17-летний подросток Егор Балазейкин осужден на 6 лет лишения свободы по статье УК РФ "Терроризм", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Балазейкина Егора Данииловича признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3. Ст.30 (попытка) УК РФ, ч.1, 205 (терроризм) УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием его в воспитательной колонии до 19 лет", - огласил судья. По данным предварительного следствия, 28 февраля несовершеннолетний, которому тогда было 16 лет, приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировске и начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Затем юноша убежал на автобусную остановку, где его задержали сотрудники полиции. Ранее сообщалось, что СУСК по Ленинградской области инициировал передачу из органов полиции уголовного дела по признакам умышленного повреждения имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Позже дело в отношении Балазейкина было переквалифицировано по ст. 205 ч. 1 (терроризм) УК РФ. Указывалось, что подросток также пытался безуспешно поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга. Дело рассматривал Второй окружной военный суд (Москва) на выездном заседании в Петербурге.
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россия
ленинградская область
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происшествия, россия, ленинградская область, кировский район
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Кировский район
В Ленинградской области подростку дали срок за попытку поджечь военкомат

В Ленинградской области подростку дали шесть лет за попытку поджечь военкомат

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Задержанный весной при попытке поджога военкомата в Кировском районе Ленобласти 17-летний подросток Егор Балазейкин осужден на 6 лет лишения свободы по статье УК РФ "Терроризм", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Балазейкина Егора Данииловича признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3. Ст.30 (попытка) УК РФ, ч.1, 205 (терроризм) УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием его в воспитательной колонии до 19 лет", - огласил судья.
По данным предварительного следствия, 28 февраля несовершеннолетний, которому тогда было 16 лет, приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировске и начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Затем юноша убежал на автобусную остановку, где его задержали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что СУСК по Ленинградской области инициировал передачу из органов полиции уголовного дела по признакам умышленного повреждения имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Позже дело в отношении Балазейкина было переквалифицировано по ст. 205 ч. 1 (терроризм) УК РФ. Указывалось, что подросток также пытался безуспешно поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга. Дело рассматривал Второй окружной военный суд (Москва) на выездном заседании в Петербурге.
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