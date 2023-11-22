Рейтинг@Mail.ru
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 22.11.2023 (обновлено: 00:42 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pravitelstvo-1910942256.html
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП - РИА Новости, 22.11.2023
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП
После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:22
2023-11-22T00:42
политика
россия
москва
сергей собянин
андрей воробьев
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, могут войти в обновленный состав федеральных органов власти в связи с формированием нового состава правительства РФ и администрации президента, следует из доклада "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно главе 6 статьи 116 Конституции Российской Федерации, правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом. "Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти", - говорится в докладе компании "Минченко консалтинг". В материале отмечается, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, "учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти", могли бы стать мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Новгородской области Андрей Никитин. "Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации", - говорится в докладе. Такие перестановки, предполагается в материале, могут быть совмещены с задачей точечных ротаций в тех регионах, где в 2024 году ожидаются губернаторские выборы. В единый день голосования в сентябре 2024 года прямые выборы губернатора пройдут в 16 регионах.
https://ria.ru/20231121/pamfilova-1910763116.html
https://ria.ru/20231116/vybory-1909876867.html
https://ria.ru/20230731/putin-1887359891.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, москва, сергей собянин, андрей воробьев, станислав воскресенский
Политика, Россия, Москва, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Станислав Воскресенский
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП

Доклад: в 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав кабмина и АП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, могут войти в обновленный состав федеральных органов власти в связи с формированием нового состава правительства РФ и администрации президента, следует из доклада "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно главе 6 статьи 116 Конституции Российской Федерации, правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы
Вчера, 12:04
"Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти", - говорится в докладе компании "Минченко консалтинг".
В материале отмечается, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, "учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти", могли бы стать мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Новгородской области Андрей Никитин.
Выборы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Эксперт прокомментировал попытки дискредитации выборов в России
16 ноября, 16:46
"Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации", - говорится в докладе.
Такие перестановки, предполагается в материале, могут быть совмещены с задачей точечных ротаций в тех регионах, где в 2024 году ожидаются губернаторские выборы.
В единый день голосования в сентябре 2024 года прямые выборы губернатора пройдут в 16 регионах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Путин оценил совместную работу Госдумы и правительства
31 июля, 14:10
 
ПолитикаРоссияМоскваСергей СобянинАндрей ВоробьевСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала