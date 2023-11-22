https://ria.ru/20231122/pravitelstvo-1910942256.html
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП - РИА Новости, 22.11.2023
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП
После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:22
2023-11-22T00:22
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, могут войти в обновленный состав федеральных органов власти в связи с формированием нового состава правительства РФ и администрации президента, следует из доклада "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно главе 6 статьи 116 Конституции Российской Федерации, правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом. "Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти", - говорится в докладе компании "Минченко консалтинг". В материале отмечается, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, "учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти", могли бы стать мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Новгородской области Андрей Никитин. "Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации", - говорится в докладе. Такие перестановки, предполагается в материале, могут быть совмещены с задачей точечных ротаций в тех регионах, где в 2024 году ожидаются губернаторские выборы. В единый день голосования в сентябре 2024 года прямые выборы губернатора пройдут в 16 регионах.
https://ria.ru/20231121/pamfilova-1910763116.html
https://ria.ru/20231116/vybory-1909876867.html
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политика, россия, москва, сергей собянин, андрей воробьев, станислав воскресенский
Политика, Россия, Москва, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Станислав Воскресенский
В 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав правительства и АП
Доклад: в 2024 году некоторые губернаторы могут войти в состав кабмина и АП
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. После президентских выборов в России, которые запланированы на март 2024 года, высока вероятность, что некоторые губернаторы, например мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, могут войти в обновленный состав федеральных органов власти в связи с формированием нового состава правительства РФ и администрации президента, следует из доклада "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно главе 6 статьи 116 Конституции Российской Федерации, правительство РФ
слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.
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"Формирование нового состава правительства РФ и администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти", - говорится в докладе компании "Минченко консалтинг".
В материале отмечается, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, "учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти", могли бы стать мэр Москвы
Сергей Собянин, губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и глава Новгородской области Андрей Никитин
.
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"Еще один фактор ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации", - говорится в докладе.
Такие перестановки, предполагается в материале, могут быть совмещены с задачей точечных ротаций в тех регионах, где в 2024 году ожидаются губернаторские выборы.
В единый день голосования в сентябре 2024 года прямые выборы губернатора пройдут в 16 регионах.
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