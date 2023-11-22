Рейтинг@Mail.ru
Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 22.11.2023 (обновлено: 18:28 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/odkb-1911135517.html
Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ
Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ
У президента РФ Владимира Путина в Минске не запланировано отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ, но общение на полях саммита будет обязательно,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:02
2023-11-22T18:28
минск
одкб
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в Минске не запланировано отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ, но общение на полях саммита будет обязательно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Саммит ОДКБ пройдет в четверг в Минске. Пресс-секретарь президента подчеркнул в беседе с РИА Новости, что отдельных двусторонних встреч в Минске у Путина не предусмотрено. "Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно", - сказал Песков.В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Армения не будет представлена в четверг на саммите ОДКБ на высшем уровне. В Кремле рассчитывают, что во встрече примут участие представители Армении на экспертном уровне.По данным Кремля, в ходе саммита будут обсуждены ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы. В среду президент РФ заявил, что одним из вопросов станет формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Уже проведена большая работа в этом направлении. Он рассказал, что в Таджикистан поставлено два дивизиона российских систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок.
https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_120:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_bdb1f345b5f0bf026954a4d6051e39f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, одкб, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Минск, ОДКБ, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ

Песков: Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в Минске не запланировано отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ, но общение на полях саммита будет обязательно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит ОДКБ пройдет в четверг в Минске. Пресс-секретарь президента подчеркнул в беседе с РИА Новости, что отдельных двусторонних встреч в Минске у Путина не предусмотрено. "Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно", - сказал Песков.
В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Армения не будет представлена в четверг на саммите ОДКБ на высшем уровне. В Кремле рассчитывают, что во встрече примут участие представители Армении на экспертном уровне.
По данным Кремля, в ходе саммита будут обсуждены ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы. В среду президент РФ заявил, что одним из вопросов станет формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Уже проведена большая работа в этом направлении. Он рассказал, что в Таджикистан поставлено два дивизиона российских систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Минске рассказали о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна от саммита ОДКБ
14 ноября, 19:35
 
МинскОДКБРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала