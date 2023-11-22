https://ria.ru/20231122/odkb-1911135517.html

Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ

Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

Путин в Минске не планирует отдельных встреч с лидерами стран ОДКБ

У президента РФ Владимира Путина в Минске не запланировано отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ, но общение на полях саммита будет обязательно,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:02

2023-11-22T18:02

2023-11-22T18:28

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в Минске не запланировано отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ, но общение на полях саммита будет обязательно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Саммит ОДКБ пройдет в четверг в Минске. Пресс-секретарь президента подчеркнул в беседе с РИА Новости, что отдельных двусторонних встреч в Минске у Путина не предусмотрено. "Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно", - сказал Песков.В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Армения не будет представлена в четверг на саммите ОДКБ на высшем уровне. В Кремле рассчитывают, что во встрече примут участие представители Армении на экспертном уровне.По данным Кремля, в ходе саммита будут обсуждены ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы. В среду президент РФ заявил, что одним из вопросов станет формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Уже проведена большая работа в этом направлении. Он рассказал, что в Таджикистан поставлено два дивизиона российских систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок.

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Кирилл Волков

минск, одкб, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика