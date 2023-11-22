https://ria.ru/20231122/odkb-1911121014.html

Глава МИД Белоруссии заявил, что 2023 год стал сложным для ОДКБ

Глава МИД Белоруссии заявил, что 2023 год стал сложным для ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

Глава МИД Белоруссии заявил, что 2023 год стал сложным для ОДКБ

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что 2023 год стал сложным для ОДКБ и её членов. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:21

2023-11-22T17:21

2023-11-22T17:21

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что 2023 год стал сложным для ОДКБ и её членов. "Сегодня у нас предстоит подведение итогов года в формате нашего совместного заседания. Завтра результаты работы в 2023 году обсудят наши руководители – члены Совета коллективной безопасности ОДКБ. Этот год выдался крайне сложным и напряженным – и для ОДКБ, и для ее государств-членов, и для белорусского председательства в организации", - сказал Алейник, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Минске. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Минск принял председательство в ОДКБ "в период системного кризиса международных отношений и беспрецедентного обострения военно-политической ситуации на Евразийском континенте". "Тем не менее нам удалось провести практически все запланированные мероприятия. В текущем году Минск без преувеличения стал столицей ОДКБ – встречи министров иностранных дел, обороны, секретарей советов безопасности, парламентариев, координационных структур организации, отвечающих за противодействие транснациональным вызовам и угрозам безопасности", - сказал он. Министр добавил, что в октябре в Минске прошла международная конференция по евразийской безопасности с активным участием государств-членов ОДКБ и Секретариата организации. "Мы подошли к сегодняшнему заседанию с солидным багажом проведенных мероприятий, подготовленных документов и планов на перспективу... Уверен, что сейчас мы сможем как всегда доверительно и открыто обменяться мнениями о ситуации в регионе и мире и подписать согласованные документы, большинство из которых затем ляжет на стол членов Совета коллективной безопасности", - сказал Алейник. Он заметил, что мероприятия в рамках ОДКБ отличаются дружеской и тёплой атмосферой, и заявил, что это "всегда считалось визитной карточкой всех мероприятий ОДКБ". Министр добавил, что участники встречи заслушают информацию генсека ОДКБ о военно-политической обстановке в регионе ответственности организации и о деятельности ОДКБ в межсессионный период, а затем представители Казахстана расскажут о приоритетах своего будущего председательства в организации в 2024 году. После этого генсек ОДКБ проинформирует о документах, подготовленных для рассмотрения на заседании, и участники перейдут к их подписанию. Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Представители Армении в мероприятии в среду в Минске не участвуют. -

https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html

https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей алейник, белоруссия, одкб, в мире, мид белоруссии