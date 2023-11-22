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Глава МВД Молдавии выступил за продление режима ЧП в стране
Глава МВД Молдавии выступил за продление режима ЧП в стране - РИА Новости, 22.11.2023
Глава МВД Молдавии выступил за продление режима ЧП в стране
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, сообщил глава МВД Адриан Ефрос на заседании кабмина, РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:16
2023-11-22T12:16
2023-11-22T12:16
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КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, сообщил глава МВД Адриан Ефрос на заседании кабмина, которое транслируется в режиме онлайн в социальных сетях. Как отметил Ефрос, данное предложение был мотивирован необходимостью обеспечить безопасность поставок энергоресурсов, управлению потоками беженцев и противодействию различным рискам безопасности. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях Комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция выступает против продления режима ЧП и утверждает, что власти могут отменить местные выборы.
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в мире, молдавия
Глава МВД Молдавии выступил за продление режима ЧП в стране
Глава МВД Молдавии выступил за продление режима ЧП в стране еще на 60 дней
КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, сообщил глава МВД Адриан Ефрос на заседании кабмина, которое транслируется в режиме онлайн в социальных сетях.
Как отметил Ефрос, данное предложение был мотивирован необходимостью обеспечить безопасность поставок энергоресурсов, управлению потоками беженцев и противодействию различным рискам безопасности.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях Комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция выступает против продления режима ЧП и утверждает, что власти могут отменить местные выборы.
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