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Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой - РИА Новости, 22.11.2023
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Религия
 
17:02 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911116191.html
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой - РИА Новости, 22.11.2023
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал специальную военную операцию (СВО) страшной и вынужденной мерой, которая была необходима для защиты России. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:02
2023-11-22T17:02
религия
религия
безопасность
россия
украина
митрополит тихон (шевкунов)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал специальную военную операцию (СВО) страшной и вынужденной мерой, которая была необходима для защиты России. "Это (СВО – ред.) действительно страшная и вынужденная мера, которая была предпринята по защите нашей страны. Иначе если бы нас окончательно – с помощью того, что сделано с любимой нами, прекрасной удивительной трагической Украиной, – если бы нас с помощью Украины, из которой сделали целый снаряд против России, принудили к подчинению те, кто затеял эту всю братскую кровопролитную драку, то следующим этапом была бы война между Россией и Китаем", - сказал Тихон на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым. Он добавил, что благоприятный и благополучный исход для всех – это "мир Божий, который должен воцариться и на Украине, и в России". "Человеческими силами этого не сделаешь после всей этой крови, что произошла. Только сам Господь", - сказал он.
https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html
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религия, безопасность, россия, украина, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Религия, Безопасность, Россия, Украина, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой

Митрополит Тихон назвал СВО страшной и вынужденной мерой для защиты России

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Тихон (Шевкунов). Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал специальную военную операцию (СВО) страшной и вынужденной мерой, которая была необходима для защиты России.
"Это (СВО – ред.) действительно страшная и вынужденная мера, которая была предпринята по защите нашей страны. Иначе если бы нас окончательно – с помощью того, что сделано с любимой нами, прекрасной удивительной трагической Украиной, – если бы нас с помощью Украины, из которой сделали целый снаряд против России, принудили к подчинению те, кто затеял эту всю братскую кровопролитную драку, то следующим этапом была бы война между Россией и Китаем", - сказал Тихон на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Он добавил, что благоприятный и благополучный исход для всех – это "мир Божий, который должен воцариться и на Украине, и в России". "Человеческими силами этого не сделаешь после всей этой крови, что произошла. Только сам Господь", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и митрополит Тихон - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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