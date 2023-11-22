https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911116191.html
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой - РИА Новости, 22.11.2023
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал специальную военную операцию (СВО) страшной и вынужденной мерой, которая была необходима для защиты России. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:02
2023-11-22T17:02
2023-11-22T17:02
религия
религия
безопасность
россия
украина
митрополит тихон (шевкунов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162894_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_ee78a0dad69ec1875c5e607f8f5abc01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал специальную военную операцию (СВО) страшной и вынужденной мерой, которая была необходима для защиты России. "Это (СВО – ред.) действительно страшная и вынужденная мера, которая была предпринята по защите нашей страны. Иначе если бы нас окончательно – с помощью того, что сделано с любимой нами, прекрасной удивительной трагической Украиной, – если бы нас с помощью Украины, из которой сделали целый снаряд против России, принудили к подчинению те, кто затеял эту всю братскую кровопролитную драку, то следующим этапом была бы война между Россией и Китаем", - сказал Тихон на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым. Он добавил, что благоприятный и благополучный исход для всех – это "мир Божий, который должен воцариться и на Украине, и в России". "Человеческими силами этого не сделаешь после всей этой крови, что произошла. Только сам Господь", - сказал он.
https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162894_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc14884d19c6edbf964cd3d118f13e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, безопасность, россия, украина, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Религия, Безопасность, Россия, Украина, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой
Митрополит Тихон назвал СВО страшной и вынужденной мерой для защиты России