https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911116191.html

Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой

Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой - РИА Новости, 22.11.2023

Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал специальную военную операцию (СВО) страшной и вынужденной мерой, которая была необходима для защиты России. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:02

2023-11-22T17:02

2023-11-22T17:02

религия

религия

безопасность

россия

украина

митрополит тихон (шевкунов)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал специальную военную операцию (СВО) страшной и вынужденной мерой, которая была необходима для защиты России. "Это (СВО – ред.) действительно страшная и вынужденная мера, которая была предпринята по защите нашей страны. Иначе если бы нас окончательно – с помощью того, что сделано с любимой нами, прекрасной удивительной трагической Украиной, – если бы нас с помощью Украины, из которой сделали целый снаряд против России, принудили к подчинению те, кто затеял эту всю братскую кровопролитную драку, то следующим этапом была бы война между Россией и Китаем", - сказал Тихон на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым. Он добавил, что благоприятный и благополучный исход для всех – это "мир Божий, который должен воцариться и на Украине, и в России". "Человеческими силами этого не сделаешь после всей этой крови, что произошла. Только сам Господь", - сказал он.

https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

религия, безопасность, россия, украина, митрополит тихон (шевкунов)