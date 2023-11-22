В Минске началась встреча глав МИД, Минобороны и секретарей СБ стран ОДКБ
В Минске началась встреча глав МИД, Минобороны и секретарей Совбезов стран ОДКБ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Участники совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности начали прибывать в Национальную библиотеку Белоруссии, где в среду пройдёт мероприятие, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участников заседания встречают глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович. Первым прибыл генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Ожидается, что в ходе заседания стороны обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности организации и ее деятельность в межсессионный период, приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Казахстана.
Совместное заседание проходит накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в четверг под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко. Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября
Во вторник, 21 ноября, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Министр обороны Армении Сурен Папикян также не будет участвовать в заседаниях в Минске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.