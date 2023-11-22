https://ria.ru/20231122/minsk-1911104181.html

В Минске началась встреча глав МИД, Минобороны и секретарей СБ стран ОДКБ

В Минске началась встреча глав МИД, Минобороны и секретарей СБ стран ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

В Минске началась встреча глав МИД, Минобороны и секретарей СБ стран ОДКБ

Участники совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:22

2023-11-22T16:22

2023-11-22T16:25

в мире

минск

белоруссия

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg

МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Участники совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности начали прибывать в Национальную библиотеку Белоруссии, где в среду пройдёт мероприятие, передаёт корреспондент РИА Новости. Участников заседания встречают глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович. Первым прибыл генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Ожидается, что в ходе заседания стороны обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности организации и ее деятельность в межсессионный период, приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Казахстана. Совместное заседание проходит накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в четверг под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко. Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября Во вторник, 21 ноября, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Министр обороны Армении Сурен Папикян также не будет участвовать в заседаниях в Минске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.

https://ria.ru/20231122/pvo-1911045619.html

https://ria.ru/20231120/odkb-1910533488.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, минск, белоруссия, одкб