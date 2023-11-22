https://ria.ru/20231122/koreya-1910944354.html

Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР

Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР - РИА Новости, 22.11.2023

Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отдал распоряжение начать соответствующие процедуры для приостановки отдельных пунктов межкорейского военного соглашения в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:46

2023-11-22T00:46

2023-11-22T00:46

южная корея

в мире

пхеньян

сеул

юн сок ель

оон

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отдал распоряжение начать соответствующие процедуры для приостановки отдельных пунктов межкорейского военного соглашения в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника, сообщил офис южнокорейского президента. В вторник агентство Рёнхап со ссылкой на власти КНДР сообщало, что Пхеньян успешно запустил разведывательный спутник на новой ракете и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. "Президент отметил, что запуск Северной Кореей так называемого "военного разведывательного спутника" вне зависимости от его успешности направлен на укрепление возможностей по наблюдению и разведке в отношении Южной Кореи, а также повышение характеристик межконтинентальных баллистических ракет (МБР), и является шагом по переводу северокорейских ядерных и ракетных угроз в практическую плоскость. В этой связи президент дал указание продвигать ответные меры в соответствии с законной процедурой, обсуждавшейся сегодня на заседании постоянных членов Совета национальной безопасности (СНБ)", - говорится в сообщении администрации президента по итогам проведения экстренного совещания СНБ. Отмечается, что Юн Сок Ёль, находящийся сейчас с государственным визитом в Великобритании, заслушал отчет председателя Объединенного комитета начальников штабов и по результатам обсуждения возможных путей реагирования распорядился столь же ясно объяснить своим гражданам и международному сообществу, что принятые Сеулом решения являются минимально необходимой оборонительной мерой. В свою очередь секретариат Совета национальной безопасности выпустил отдельное заявление с объяснением южнокорейской позиции в отношении северокорейского запуска, где отметил, что он нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН и является "прямой угрозой миру". СНБ также обвинил Северную Корею в нарушении всех основополагающих документов, касающихся межкорейских отношений, которые были подписаны сторонами с 1974 года, возложив на Пхеньян ответственность за нагнетание военной напряженности. В СНБ отметили, что целью запуска Пхеньяном своего разведывательного спутника является вычисление военной деятельности Южной Кореи, США и Японии для обеспечения возможности превентивного использования военной силы. При этом КНДР в прошлом году приняла закон о "политике в области ядерных сил", а в сентябре этого года внесла положения о ядерном оружии в конституцию страны, чем "всё более открыто (демонстрирует) ядерные угрозы" в отношении Сеула. В этой связи южнокорейские власти "больше не могут закрывать глаза на ситуацию, в которой жизнь и имущество наших граждан, находящихся под угрозой внезапного нападения Северной Кореи, зависит от доброй воли Пхеньяна". Поэтому правительство Республики Корея приостановит действие параграфа 3 статьи 1 военного соглашения от 19 сентября 2018 года и восстановит разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. Совета национальной безопасности Южной Кореи подчеркнул, что это законная процедура и справедливая мера, которая позволит "серьезно укрепить возможности южнокорейской армии по идентификации целей северокорейских угроз" и защитить своих граждан не только от ядерного и ракетного нападения, но и от "различных провокаций". Там также заявили, что всегда готовы к возобновлению диалога с Севером для снижения напряженности, но в случае любых провокаций дадут на это жесточайший ответ. "Решения по дополнительным мерам в отношении сохраняющих свое действие оставшихся положений "Военного соглашения от 19 сентября" будут приниматься в зависимости от дальнейших действий Северной Кореи", - указали в СНБ.

https://ria.ru/20231121/raketa-1910920393.html

https://ria.ru/20231121/raketa-1910874257.html

https://ria.ru/20231121/dvigatel-1910847353.html

южная корея

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

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южная корея, в мире, пхеньян, сеул, юн сок ель, оон, кндр (северная корея)