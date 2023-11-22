https://ria.ru/20231122/kongress_molodykh_uchenykh-1911022517.html

Названа ключевая тема III Конгресса молодых ученых

Названа ключевая тема III Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 22.11.2023

Названа ключевая тема III Конгресса молодых ученых

Ключевой темой III Конгресса молодых ученых, который состоится 28–30 ноября на федеральной территории "Сириус", станет "Пространство возможностей и развития",... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:33

2023-11-22T12:33

2023-11-22T12:33

конгрессы

россия

фонд "росконгресс"

наука

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ключевой темой III Конгресса молодых ученых, который состоится 28–30 ноября на федеральной территории "Сириус", станет "Пространство возможностей и развития", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. "Фундаментальная наука – это основа всего: и реального производства, и прикладной науки, и научной коммуникации между странами. Развитие научной деятельности через создание таких условий, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и были заинтересованы работать в своей стране, – один из важнейших приоритетов государства и большая ответственность для него. Создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, необходимо сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии большим вызовам. Сегодня во многих сферах молодым ученым отведена роль первопроходцев, и потому крайне важна поддержка и правильные ориентиры", – приводятся в сообщении пресс-службы слова советника президента РФ Антона Кобякова. Участники Конгресса обсудят существующие возможности развития национальной науки в кооперации с бизнесом и государством и познакомятся с ее новейшими достижениями. Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия – конгресс.наука.рф. В этом году Конгресс молодых ученых соберет свыше 4,5 тысячи участников. Ожидается участие международных специалистов из более чем 25 стран мира, в числе которых: Республика Беларусь, Китай, Иран, Республика Куба, ЮАР, Казахстан и другие. Деловая программа III Конгресса молодых ученых насчитывает более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов. Архитектура программы строится на пяти тематических треках: Большие вызовы – возможности для развития; Возможности Десятилетия науки и технологий в России; Пространство страны – пространство возможностей; Пространство международного научно-технического сотрудничества; Инструменты развития. В ходе дискуссий российские ученые расскажут о том, как реализуются проекты и меры поддержки в рамках развития национальных проектов и инициатив Десятилетия науки и технологий в России: удалось ли создать гармоничное научное пространство и сформировать ценность науки в глазах общества и бизнеса. Отдельный блок вопросов будет посвящен международной повестке – созданию благоприятных условий для воплощения совместных научных проектов и развитию отношений во всех сферах научной деятельности, в том числе в образовании. Организаторами III Конгресса молодых ученых выступают фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО "Национальные приоритеты".

https://ria.ru/20231113/naukoemkie_tekhnologii-1909228595.html

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конгрессы, россия, фонд "росконгресс", наука