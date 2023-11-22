Рейтинг@Mail.ru
Названа ключевая тема III Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kongress_molodykh_uchenykh-1911022517.html
Названа ключевая тема III Конгресса молодых ученых
Названа ключевая тема III Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 22.11.2023
Названа ключевая тема III Конгресса молодых ученых
Ключевой темой III Конгресса молодых ученых, который состоится 28–30 ноября на федеральной территории "Сириус", станет "Пространство возможностей и развития",... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:33
2023-11-22T12:33
конгрессы
россия
фонд "росконгресс"
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911019525_0:237:3057:1957_1920x0_80_0_0_8943c97b1158dec0cf757b79a464fd6b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ключевой темой III Конгресса молодых ученых, который состоится 28–30 ноября на федеральной территории "Сириус", станет "Пространство возможностей и развития", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. "Фундаментальная наука – это основа всего: и реального производства, и прикладной науки, и научной коммуникации между странами. Развитие научной деятельности через создание таких условий, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и были заинтересованы работать в своей стране, – один из важнейших приоритетов государства и большая ответственность для него. Создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, необходимо сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии большим вызовам. Сегодня во многих сферах молодым ученым отведена роль первопроходцев, и потому крайне важна поддержка и правильные ориентиры", – приводятся в сообщении пресс-службы слова советника президента РФ Антона Кобякова. Участники Конгресса обсудят существующие возможности развития национальной науки в кооперации с бизнесом и государством и познакомятся с ее новейшими достижениями. Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия – конгресс.наука.рф. В этом году Конгресс молодых ученых соберет свыше 4,5 тысячи участников. Ожидается участие международных специалистов из более чем 25 стран мира, в числе которых: Республика Беларусь, Китай, Иран, Республика Куба, ЮАР, Казахстан и другие. Деловая программа III Конгресса молодых ученых насчитывает более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов. Архитектура программы строится на пяти тематических треках: Большие вызовы – возможности для развития; Возможности Десятилетия науки и технологий в России; Пространство страны – пространство возможностей; Пространство международного научно-технического сотрудничества; Инструменты развития. В ходе дискуссий российские ученые расскажут о том, как реализуются проекты и меры поддержки в рамках развития национальных проектов и инициатив Десятилетия науки и технологий в России: удалось ли создать гармоничное научное пространство и сформировать ценность науки в глазах общества и бизнеса. Отдельный блок вопросов будет посвящен международной повестке – созданию благоприятных условий для воплощения совместных научных проектов и развитию отношений во всех сферах научной деятельности, в том числе в образовании. Организаторами III Конгресса молодых ученых выступают фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО "Национальные приоритеты".
https://ria.ru/20231113/naukoemkie_tekhnologii-1909228595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911019525_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_343bb3453946a6f4dd3921a81592bb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
конгрессы, россия, фонд "росконгресс", наука
Конгрессы, Россия, Фонд "Росконгресс", Наука

Названа ключевая тема III Конгресса молодых ученых

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкУчастники II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Участники II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Участники II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ключевой темой III Конгресса молодых ученых, который состоится 28–30 ноября на федеральной территории "Сириус", станет "Пространство возможностей и развития", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
"Фундаментальная наука – это основа всего: и реального производства, и прикладной науки, и научной коммуникации между странами. Развитие научной деятельности через создание таких условий, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и были заинтересованы работать в своей стране, – один из важнейших приоритетов государства и большая ответственность для него. Создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, необходимо сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии большим вызовам. Сегодня во многих сферах молодым ученым отведена роль первопроходцев, и потому крайне важна поддержка и правильные ориентиры", – приводятся в сообщении пресс-службы слова советника президента РФ Антона Кобякова.
Участники Конгресса обсудят существующие возможности развития национальной науки в кооперации с бизнесом и государством и познакомятся с ее новейшими достижениями. Расширенная деловая программа III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия – конгресс.наука.рф.
Участники II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Передовые наукоемкие технологии представят на III Конгрессе молодых ученых
13 ноября, 19:35
В этом году Конгресс молодых ученых соберет свыше 4,5 тысячи участников. Ожидается участие международных специалистов из более чем 25 стран мира, в числе которых: Республика Беларусь, Китай, Иран, Республика Куба, ЮАР, Казахстан и другие. Деловая программа III Конгресса молодых ученых насчитывает более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов примут участие свыше 700 спикеров и модераторов.
Архитектура программы строится на пяти тематических треках: Большие вызовы – возможности для развития; Возможности Десятилетия науки и технологий в России; Пространство страны – пространство возможностей; Пространство международного научно-технического сотрудничества; Инструменты развития.
В ходе дискуссий российские ученые расскажут о том, как реализуются проекты и меры поддержки в рамках развития национальных проектов и инициатив Десятилетия науки и технологий в России: удалось ли создать гармоничное научное пространство и сформировать ценность науки в глазах общества и бизнеса. Отдельный блок вопросов будет посвящен международной повестке – созданию благоприятных условий для воплощения совместных научных проектов и развитию отношений во всех сферах научной деятельности, в том числе в образовании.
Организаторами III Конгресса молодых ученых выступают фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО "Национальные приоритеты".
 
КонгрессыРоссияФонд "Росконгресс"Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала