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Эрдоган призвал к коллективным усилиям для прорыва блокады Газы

Эрдоган призвал к коллективным усилиям для прорыва блокады Газы - РИА Новости, 22.11.2023

Эрдоган призвал к коллективным усилиям для прорыва блокады Газы

Прорыв блокады сектора Газа возможен только коллективными усилиями нескольких стран, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:35

2023-11-22T14:35

2023-11-22T14:35

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СТАМБУЛ, 22 ноя – РИА Новости. Прорыв блокады сектора Газа возможен только коллективными усилиями нескольких стран, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Прорыв блокады возможен благодаря усилиям не одной-двух стран, а шагам всех стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, за счет совместной стратегии. Необходимо продемонстрировать так часто используемый в политике принцип командной игры", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению из Алжира. По его словам, прорыв блокады будет возможен не только за счет доставки гумпомощи в сектор Газа. "Мы должны использовать политические, экономические, дипломатические, социологические и культурные элементы для обеспечения прекращения огня и доставки гумпомощи, в то же время мы должны восстановить уничтоженный Израилем город", - подчеркнул президент. Эрдоган отметил, что Израиль необходимо заставить ответить за содеянное согласно международному праву, прорыв блокады возможен и через работу на площадке ООН, объясняя позицию палестинцев и их страдания, тем самым "разрушив блокаду в сознании". "Мы должны уничтожить фашистский подход "если умирает христианин или иудей – это проблема, а если мусульманин – то нет" и применить новый – "проблема возникает при гибели любого человека", - отметил президент. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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